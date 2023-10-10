Россияне с утра массированно обстреливают Авдеевку в Донецкой области. ФОТО
Российские оккупационные войска утром начали обстрел Авдеевки из артиллерии и авиации.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Русня с 5 утра непрерывно ведет обстрел по жилой застройке как артиллерией, так и авиацией. Ублюдки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут", - говорится в сообщении.
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valentyna #410470
показать весь комментарий10.10.2023 09:52 Ответить Мне нравится 0
U A #508723
показать весь комментарий10.10.2023 10:39 Ответить Мне нравится 0
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