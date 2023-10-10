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Россияне с утра массированно обстреливают Авдеевку в Донецкой области. ФОТО

Российские оккупационные войска утром начали обстрел Авдеевки из артиллерии и авиации.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Русня с 5 утра непрерывно ведет обстрел по жилой застройке как артиллерией, так и авиацией. Ублюдки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут", - говорится в сообщении.

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Россияне с утра массированно обстреливают Авдеевку в Донецкой области 01

Россияне с утра массированно обстреливают Авдеевку в Донецкой области 02

Автор: 

обстрел (27327) Авдеевка (2444)


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Прочитала,що Гостомель з нуля побудував школу і бомбосховище в вигляді хатинки гномів. А ви тут про те що Авдіївка рівняється з землею
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10.10.2023 09:52 Ответить
сподіваюсь на достойну відповідь
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10.10.2023 10:39 Ответить
 
 