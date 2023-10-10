Россияне с утра массированно обстреливают Авдеевку в Донецкой области. ФОТО

Российские оккупационные войска утром начали обстрел Авдеевки из артиллерии и авиации.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Русня с 5 утра непрерывно ведет обстрел по жилой застройке как артиллерией, так и авиацией. Ублюдки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут", - говорится в сообщении.

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