Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини, травмовано чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по Куп’янському району Харківщини, внаслідок чого травмовано чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Близько 7:30 рашисти обстріляли с. Кучерівка Куп'янського район, внаслідок чого мінно-вибухову травму дістав 39-річний цивільний.

"Також сьогодні опівночі ворог завдав ракетний удар по смт Куп‘янськ-Вузловий. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300. Одна з ракет влучила поблизу місцевих магазинів. Інша ракета впала біля залізничної станції", - йдеться в повідомленні.

Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини, травмовано чоловіка 01
Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини, травмовано чоловіка 02
Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини, травмовано чоловіка 03
Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини, травмовано чоловіка 04
Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини, травмовано чоловіка 05

