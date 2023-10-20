Доба на Донеччині: ракетні удари по Авдіївці та Костянтинівці, під вогнем Красногорівка. Є поранені. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Донецької ОВА.
Як зазначається, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному. У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Ганівці, обстріляна Успенівка. У Гродівській громаді обстріляна Іванівка - без жертв. У Мар'їнській громаді в зоні ураження чотири вулиці Красногорівки. Авдіївка зазнала ракетного удару і масованого артобстрілу.
За даними ОВА, на Горлівському напрямку росіяни випустили 4 ракети по Костянтинівці - пошкоджено 6 багатоповерхівок і заклад освіти. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки, поранено 1 людину.
На Лисичанському напрямку 5 разів під обстріли потрапила Лиманська громада.
Також ОВА інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль