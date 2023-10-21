В окупованому Бердянську пролунав вибух. ФОТО
У тимчасово окупованому Бердянську вдень у суботу пролунав вибух.
Про це у телеграмі повідомляє начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.
"У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що фото зі стовпом диму унаслідок вибуху в Бердянську оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
