В окупованому Бердянську пролунав вибух. ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську вдень у суботу пролунав вибух.

Про це у телеграмі повідомляє начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що фото зі стовпом диму унаслідок вибуху в Бердянську оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



