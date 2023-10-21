УКР
5 936

В окупованому Бердянську пролунав вибух. ФОТО

У тимчасово окупованому Бердянську вдень у суботу пролунав вибух.

Про це у телеграмі повідомляє начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після удару ЗСУ. ФОТО

Зазначимо, що фото зі стовпом диму унаслідок вибуху в Бердянську оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

В окупованому Бердянську пролунав вибух 01
В окупованому Бердянську пролунав вибух 02

Автор: 

Бердянськ (474) вибух (4591)
Коментувати
Сортувати:
Та ні, то не вибух, то знов бавовна розквітла. Здається зараз сезон.
21.10.2023 17:20 Відповісти
Бавовна сорту "ATACMS"
21.10.2023 19:38 Відповісти
21.10.2023 18:20 Відповісти
Що?! Опять?!..
21.10.2023 19:58 Відповісти
 
 