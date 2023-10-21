В оккупированном Бердянске раздался взрыв. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске днем в субботу раздался взрыв.

Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.

"В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ. ФОТО

Отметим, что фото со столбом дыма в результате взрыва в Бердянске обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



