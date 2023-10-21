В оккупированном Бердянске раздался взрыв. ФОТО
Во временно оккупированном Бердянске днем в субботу раздался взрыв.
Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.
"В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах", - говорится в сообщении.
Отметим, что фото со столбом дыма в результате взрыва в Бердянске обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Erlich Bachman
показать весь комментарий21.10.2023 17:20 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий21.10.2023 19:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Jimmy Hill
показать весь комментарий21.10.2023 18:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Николай #549736
показать весь комментарий21.10.2023 19:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль