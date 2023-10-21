РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10451 посетитель онлайн
Новости Фото Война
5 936 5

В оккупированном Бердянске раздался взрыв. ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске днем в субботу раздался взрыв.

Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.

"В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ. ФОТО

Отметим, что фото со столбом дыма в результате взрыва в Бердянске обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В оккупированном Бердянске раздался взрыв 01
В оккупированном Бердянске раздался взрыв 02

Автор: 

Бердянск (447) взрыв (6878)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ні, то не вибух, то знов бавовна розквітла. Здається зараз сезон.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:20 Ответить
Бавовна сорту "ATACMS"
показать весь комментарий
21.10.2023 19:38 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 18:20 Ответить
Що?! Опять?!..
показать весь комментарий
21.10.2023 19:58 Ответить
 
 