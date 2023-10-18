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Новости Фото Война
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Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ. ФОТО

Появились спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске. О ракетном ударе ВСУ по нему сообщалось ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ 01

На снимках Planet Labs за 18 октября видны места поражения. На спутниковом фото - часть взлетной полосы аэродрома, на которой раньше располагались вертолеты.

Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ 02

Смотрите также: Ночные взрывы на аэродроме оккупированного Бердянска: "Там еще какая-то х#йня летит! А вот уже БК пошел!". ВИДЕО

Напомним, 17 октября ССО сообщили об операции в оккупированных Бердянске и Луганске и заявили о "значительных потерях" российской стороны. В Генштабе ВСУ сообщали об ударе по вертолётам и оборудованию армии РФ на двух оккупированных аэродромах.

Автор: 

Бердянск (443) аэродром (294)


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Топ комментарии
+13
да,да аналоговнетное пво все сбило,все фаташоп и горящяя трава в перемешку со взрывом кондиционера__)))
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18.10.2023 22:09
+10
руzzкий, тебе всю правду дебиловатый шизофреник Шапиро расскажет.
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18.10.2023 22:09
+9
так оті плямки то все що залишилось від рашистських гелікоптерів...
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18.10.2023 21:40
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много инфы по Бнрдянску, но ничего нет по Луганску.
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18.10.2023 21:32 Ответить
Якась інформація є https://t.me/luhanskaVTSA/14389?fbclid=IwAR0NEPxmXtEhVZHAY6xy3DffBLFI9sx4mLozo7ou-tezNXKFw5yjS6RkPNw тут .
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18.10.2023 21:44 Ответить
вроде это инфа про Бердянск. нет сообщения где указано какие результаты в каждом отдельном случае.
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18.10.2023 21:47 Ответить
Нічо нє панятна... плямки якісь... невже складно було ці фотки підмалювати, шоб виділити де шо?
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18.10.2023 21:33 Ответить
так оті плямки то все що залишилось від рашистських гелікоптерів...
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18.10.2023 21:40 Ответить
руzzкий, тебе всю правду дебиловатый шизофреник Шапиро расскажет.
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18.10.2023 22:09 Ответить
Здається, вони на місті (точніше, те що залишилось від них після пожарів і взриву БК): здається, то ті сірі плямки посеред чорних плям
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18.10.2023 22:12 Ответить
6 штук
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18.10.2023 21:45 Ответить
6 згоріло 7 в решето тобто в утиль, адже касаби одразу перебазовують цілі пташки в інше місце.
декілька вертушок все ж змогло полетіти, а жаль
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18.10.2023 21:56 Ответить
Біля 7-го трава мов би підгорівша. А там ще есть 5 гелікоптерів без плям: можливо теж пошкоджені з вартістю ремонта в кілька млн. дол для кожного (якщо є в запасі двигуни Мотор-січі)
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18.10.2023 22:05 Ответить
Як вони 10 років без Мотор-січі працюють? Вона взагалі щось робить?
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18.10.2023 22:09 Ответить
Пошукай в мережі новини як янелох дозволив Богуслажву продати сотні двигунів кацапській армії.
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18.10.2023 22:22 Ответить
Кажуть, що регулярно відправляла двигуни кацапам аж до арешту Богуслаєва в 2022-му
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18.10.2023 22:22 Ответить
да,да аналоговнетное пво все сбило,все фаташоп и горящяя трава в перемешку со взрывом кондиционера__)))
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18.10.2023 22:09 Ответить
Присмотрись внимательно, кацап, особенно не на северную линию (где черные пятна от пожаров), а на более южную линию, где стоят 5-6 несгоревших вертолетов, и четко видно, что это именно вертолеты. Всем становится понятно, что те 6 черных пятен - это полностью сгоревшие вертолеты, возможно с разрывом БК
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18.10.2023 22:18 Ответить
І відео вчерашнє теж постановка, ага.
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18.10.2023 22:37 Ответить

Ага, точно: вивсьоврьоті!
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19.10.2023 00:07 Ответить
…..
А чому ми вас маєм питати.Як жити на власній землі?!! І хочеться дуже сказати: Нах*й ідіть, нах*й ідіть,нах*й ідіть москалі!….
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18.10.2023 22:08 Ответить
Подивимось, чи ризикне русня запускати шахеди з кримського полігону Чауда. А якщо туди прилетить та ще й по складу дронів? Ото бабахне))
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18.10.2023 22:27 Ответить
А ведь когда то я на эту полосу садился на ЯК 40
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19.10.2023 07:51 Ответить
 
 