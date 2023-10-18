Спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске после удара ВСУ. ФОТО

Появились спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Бердянске. О ракетном ударе ВСУ по нему сообщалось ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На снимках Planet Labs за 18 октября видны места поражения. На спутниковом фото - часть взлетной полосы аэродрома, на которой раньше располагались вертолеты.

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Напомним, 17 октября ССО сообщили об операции в оккупированных Бердянске и Луганске и заявили о "значительных потерях" российской стороны. В Генштабе ВСУ сообщали об ударе по вертолётам и оборудованию армии РФ на двух оккупированных аэродромах.