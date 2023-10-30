Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти. ФОТО 18+
У тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, загинули 9 осіб, зокрема діти. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Зважаючи на те, що Волноваха - прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. За моїми даними від місцевих - убили цілу родину Капканець. Вони зібралися разом на якесь сімейне свято", - розповів він.
Журналіст із посиланням на дані місцевої жительки розповів, що напередодні її зять Андрій Капканець посварився з кадирівцями, які намагалися віджати його будинок. Кадирівці вирішили помститися. Увірвалися прямо в розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто був присутнім, зокрема маленьких дітей.
За даними ASTRA, злочин скоїли російські військовослужбовці. На момент розстрілу всі жертви спали. Підозрюваних у справі попередньо досі немає.
Крім Тетяни Капканець, невідомі застрелили її чоловіка – 53-річного Едуарда (фото 1), їхніх синів – Андрія та Олександра. А також дружину Андрія - Наташу (фото 2), їхніх двох дітей 4-річного Микиту та ученицю молодших класів Настю (фото 3). Крім цього, злочинці розстріляли дружину Олександра — Катерину (фото 4) та її брата — 19-річного Дмитра Хотинського (фото 5).
Казанський також опублікував фото з місця вбивства родини Капканець.
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Никакой пощады московитский гадам!
люди думали, якщо їм пояснити, яка злочинна була їхня влада, то московити вжахнуться і будуть зі сльозами просити пробачення у українців, що "ніколи більше",
натомість вияляється орки все знали і схвалювали, Сралін у них видатна людина, імперію зібрала, з трагедії знищення українства глузували і глузують, а зараз вони "пришли повторить", щоб повністю знищити український народ, що не визнається ні їх фюрером, ні їх поголів'ям,
я не знаю, хто з українців вважає цих орків за людей, на найближчі сто років не видно, де б взялося і утворилося більше зло на планеті, ніж ці недолюди
Не важливо про що тема - аби Президента України обгавкати !
жодноі відповідальності немає!
Горіть у пекля , кляті москалі , разом із кремлівським фюрером путлєром 😡
- не обеспечила оборону государства!
- не эвакуировала население
- и т.д.
что такое "существование украинцев"? Если украинец, например,вывезет свою украинскую семью - от таким образом спасёт "часть украинцев"?!
А по поводу "Украины"... как только кто то открывает рот о "патриотизме"- значит на самом деле в этот государстве защищать просто НЕЧЕГО!
Почему бы у властей об этом голова не по-болела б ?!
Це як?
- эта всё фейк и фотамантаж
- эта укрофашисты решили падставить нас
- салдаты НАТА и ЦАХАЛ азвирели...
і ці ваші роздуми, на тлі людей, яких вбили під час сну, дорослих і дітей, вони цинічні, чому вам не спало на думку, що якби не *****, ці люди жили б довго, і може щасливо
Цікаві у Волновасі родинні свята.
Хто-небудь це редагує?
Ублюдки. Уже даже нет сил для злости и гнева, когда смотришь на такие фото. Смотришь и понимаешь, что вот конкретно в этом случае, конкретно по этому ребёнку уже ничего не поправить. Просто хочется холодно и без эмоций убивать всех, кто пришёл с оружием на нашу землю, а также всех предателей. Тупо в режиме чистильщика . . .
Ненавижу. Суки.
Донбаський люд повинен взяти в руки зброю та виганяти московських катів (яких же сам і запросив), а не сидіти по хатам та святкувати, бо це тільки початок, гірше ще попереду.
нема такого вибору, тобто це просто лотерея : окупанти виженуть з власної хати коли захочуть
ЗАДЛЯ ЦЬОГО ВОНИ Й ПРИЙШЛИ : ПЕРЕСЕЛИТИСЯ НА ТВОЄ МІСЦЕ
разом з тим, з контексту схоже що віджимали одну хату, а святкували в іншій, тобто жертв вистежили, знайшли і вбили.
якщо ж вони святкували в тій хаті, яку віджимали, то це ніяк на голову вже не налазить