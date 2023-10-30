Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти. ФОТО 18+

У тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, загинули 9 осіб, зокрема діти. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Зважаючи на те, що Волноваха - прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. За моїми даними від місцевих - убили цілу родину Капканець. Вони зібралися разом на якесь сімейне свято", - розповів він.

Журналіст із посиланням на дані місцевої жительки розповів, що напередодні її зять Андрій Капканець посварився з кадирівцями, які намагалися віджати його будинок. Кадирівці вирішили помститися. Увірвалися прямо в розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто був присутнім, зокрема маленьких дітей.

За даними ASTRA, злочин скоїли російські військовослужбовці. На момент розстрілу всі жертви спали. Підозрюваних у справі попередньо досі немає.

Крім Тетяни Капканець, невідомі застрелили її чоловіка – 53-річного Едуарда (фото 1), їхніх синів – Андрія та Олександра. А також дружину Андрія - Наташу (фото 2), їхніх двох дітей 4-річного Микиту та ученицю молодших класів Настю (фото 3). Крім цього, злочинці розстріляли дружину Олександра — Катерину (фото 4) та її брата — 19-річного Дмитра Хотинського (фото 5).











Казанський також опублікував фото з місця вбивства родини Капканець.















