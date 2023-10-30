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Новини Фото Війна
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Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти. ФОТО 18+

У тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, загинули 9 осіб, зокрема діти. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей. Зважаючи на те, що Волноваха - прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там – це російські військові, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає. За моїми даними від місцевих - убили цілу родину Капканець. Вони зібралися разом на якесь сімейне свято", - розповів він.

Журналіст із посиланням на дані місцевої жительки розповів, що напередодні її зять Андрій Капканець посварився з кадирівцями, які намагалися віджати його будинок. Кадирівці вирішили помститися. Увірвалися прямо в розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто був присутнім, зокрема маленьких дітей.

За даними ASTRA, злочин скоїли російські військовослужбовці. На момент розстрілу всі жертви спали. Підозрюваних у справі попередньо досі немає.

Крім Тетяни Капканець, невідомі застрелили її чоловіка – 53-річного Едуарда (фото 1), їхніх синів – Андрія та Олександра. А також дружину Андрія - Наташу (фото 2), їхніх двох дітей 4-річного Микиту та ученицю молодших класів Настю (фото 3). Крім цього, злочинці розстріляли дружину Олександра — Катерину (фото 4) та її брата — 19-річного Дмитра Хотинського (фото 5).

Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 01
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 02
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 03
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 04
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 05

Казанський також опублікував фото з місця вбивства родини Капканець.

Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 06
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 07
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 08
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 09
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 10
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 11
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 12
Рашисти розстріляли родину з 9 осіб в окупованій Волновасі: Серед вбитих - діти 13

Автор: 

Казанський Денис (308) воєнні злочини (1875) Волноваха (40)


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Топ коментарі
+73
Каждый раз, когда вам начнет казаться, что московиты тоже люди, вспоминайте про такие случаи.
Никакой пощады московитский гадам!
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30.10.2023 10:34 Відповісти
+46
Тварі, горіть у пеклі.
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30.10.2023 10:32 Відповісти
+33
Ці фото треба показати ВСІЙ Європі! Хоча ****** -орбани з фіциками ,будучи сексотами кгб-фсб будуть варнякати про перемовини з виродками!
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30.10.2023 10:41 Відповісти
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Тварі, горіть у пеклі.
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30.10.2023 10:32 Відповісти
Обовязково будуть
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30.10.2023 10:35 Відповісти
Каждый раз, когда вам начнет казаться, что московиты тоже люди, вспоминайте про такие случаи.
Никакой пощады московитский гадам!
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30.10.2023 10:34 Відповісти
а що ви скажете за тих шалених зе!сук, що клали на фінансування ракетних програм, але стелили позолочений асфальт у всіх напрямках вторгнення, розміновували та маринували українців до приходу свинособак у парадних колонах???
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30.10.2023 10:45 Відповісти
Зе!сук на сук (на гілляку)
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30.10.2023 10:56 Відповісти
При нагоді, мудрий нарід проголосує за них ще раз.
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30.10.2023 11:50 Відповісти
Так зе!суки і є московитські гади. І всі питання відпадають.
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30.10.2023 21:30 Відповісти
Ага подивіться канал Золкіна і Арєстовіча
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30.10.2023 11:15 Відповісти
ці нелюди виморили мільйони українців Голодоморами, але раніше все списували на Сраліна, а вони нібито нічого не знали, білі і невинні овечки,
люди думали, якщо їм пояснити, яка злочинна була їхня влада, то московити вжахнуться і будуть зі сльозами просити пробачення у українців, що "ніколи більше",
натомість вияляється орки все знали і схвалювали, Сралін у них видатна людина, імперію зібрала, з трагедії знищення українства глузували і глузують, а зараз вони "пришли повторить", щоб повністю знищити український народ, що не визнається ні їх фюрером, ні їх поголів'ям,
я не знаю, хто з українців вважає цих орків за людей, на найближчі сто років не видно, де б взялося і утворилося більше зло на планеті, ніж ці недолюди
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30.10.2023 11:30 Відповісти
Чудовий флуд !
Не важливо про що тема - аби Президента України обгавкати !
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30.10.2023 21:52 Відповісти
залижи свого віслюка на смерть, тріпер нах.
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31.10.2023 10:46 Відповісти
А нагадайте мені хто несе відповідальність за злочини на окупованих територіях ...
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30.10.2023 10:37 Відповісти
Москалі несуть відповідальність , але за вбиство наших людей
жодноі відповідальності немає!
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30.10.2023 10:41 Відповісти
Російським катам ніколи не буде виправдання 😠
Горіть у пекля , кляті москалі , разом із кремлівським фюрером путлєром 😡
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30.10.2023 10:39 Відповісти
Ці фото треба показати ВСІЙ Європі! Хоча ****** -орбани з фіциками ,будучи сексотами кгб-фсб будуть варнякати про перемовини з виродками!
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30.10.2023 10:41 Відповісти
Ризики для життя в окупації особливо кацапськими покидьками зростають до 99,9%. Це треба прораховувати перед тим як залишитись. І їм пох "ватнік" ти чи ні.
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30.10.2023 10:41 Відповісти
Кривавий посібник для тих, котрі говорять, що воювати не підуть за олігархів, чи ше якусь муйню несуть, ці фотографії яскравий приклад того що коли прийдуть кацапи то або ти робиш те,що вони скажуть, або тебе пристрелять і усю твою сімю
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30.10.2023 10:45 Відповісти
Э нет... Это не в из сторону должен быть камень...! А в сторону украинской власти! Которая :
- не обеспечила оборону государства!
- не эвакуировала население
- и т.д.
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30.10.2023 14:31 Відповісти
Шо,опять не в их сторону? А когда в их сторону будет? Или мудрий нарід со времен совка не поменялся. как тогда жил и ждал манны небесной от государства так и до сих пор ждет? В совке людишки ничего не делали,ничего не решали, сидели на жопе ровно и ждали от государства подачек, квартиру, машину, бесплатную путевку, работу после учебы и так далее, сейчас видимо ничего в головах не поменялось, люди идут на выборы выбирают дебилов,а потом ждут от дебилов хорошей жизни, ну удачи с таким совковым мышлением
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30.10.2023 15:15 Відповісти
Что ты хочешь от гражданских?! Это не их вина,что родились в ТАКОМ государстве, за которое им не хочется гибнуть!
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30.10.2023 15:57 Відповісти
Давай кацап не *****,если ты думаешь что люди за государство идут в этой войне погибать значит ты или кацап или дебил, потому что на кон поставлено существование украинцев и Украины. И если кто то сегодня воевать не пойдет то завтра будет расстрелян вместе со своей семьей как есть в этой новости
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30.10.2023 16:04 Відповісти
Не хами, держи себя в руках!
что такое "существование украинцев"? Если украинец, например,вывезет свою украинскую семью - от таким образом спасёт "часть украинцев"?!

А по поводу "Украины"... как только кто то открывает рот о "патриотизме"- значит на самом деле в этот государстве защищать просто НЕЧЕГО!

Почему бы у властей об этом голова не по-болела б ?!
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30.10.2023 16:43 Відповісти
Від Дону до Білого моря, має бути пустеля з вулканічного скла!
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30.10.2023 10:51 Відповісти
Треба в ООНі ці кадри показати, а то ці підараси не бачуть гЄнАцида ссуки. Горіть в пеклі кацапсячі виродки!
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30.10.2023 10:54 Відповісти
"Увірвалися прямо в розпал сімейного застілля" та "На момент розстрілу всі жертви спали."

Це як?
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30.10.2023 10:56 Відповісти
Також звернув на це увагу.
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30.10.2023 11:01 Відповісти
Родичі посходились, діти, онуки. Налигались добре, що з столу не прибрали, і позасинали.
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30.10.2023 11:04 Відповісти
Так це вже не "розпал застілля" коли всі позасинали. І навіть не кінець. Коли застілля закінчується - хтось йде спати, а хтось залишається. Діти - раніше, дорослі - пізніше. Сумніваюсь, що всі пішли спати по команді "Відбій!". Саме це мав на увазі.
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30.10.2023 11:30 Відповісти
є посилання на Волноваські пабліки , чи це просто битовуха і погромів хопочухів від жітєлей Донбасу не буде ..Як в армянській Гумрі козломордий солдат олігофен акож розстріляв вірменську родину
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30.10.2023 10:58 Відповісти
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30.10.2023 11:00 Відповісти
Це ж з глушниками стріляли чи як, що всі жертви, які були в різних кімнатах спали?
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30.10.2023 11:00 Відповісти
може Пермяков там службу есвео проходить
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30.10.2023 11:02 Відповісти
Ментально більшість кацапів - пермякови.
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30.10.2023 11:07 Відповісти
Мардюковы.
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30.10.2023 12:28 Відповісти
Мразота кацапська
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30.10.2023 11:09 Відповісти
Варианты кацапской оправдаловки:

- эта всё фейк и фотамантаж
- эта укрофашисты решили падставить нас
- салдаты НАТА и ЦАХАЛ азвирели...
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30.10.2023 11:20 Відповісти
Специально пишу по русски , что бы не думали , что я упоротый укронацист и так далее.Я русскоговорящий 55+.Мое мнение - ждали русского мира и дождались! Какого **** делать в оккупации , еще и со всей семьей и с детьми! У меня дом под Киевом , до него не дошли 12 км , так я семью в Польшу отправил , а сам с автоматом на блок посту в ТРО стоял. И если бы зашли к нам, постарался бы отправить на тот свет как можно больше русни , а потом свалить к своим бросив и дом и все хозяйство.И ни в коем бы случае не оставался в оккупации , разве что в лес ушел бы , если бы не смог к своим пробраться! Так что мне их не жалко , разве что детей! Из за таких как они на нас и напали , из за таких как они идет война и захвачена наша земля! И все кто так или иначе оправдывает русню , заслужили именно на такой конец! Можете смешать меня с дерьмом в комментариях , но это так!!!
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30.10.2023 11:32 Відповісти
знаєте, є таке поняття, хто не проти нас, той за нас,
і ці ваші роздуми, на тлі людей, яких вбили під час сну, дорослих і дітей, вони цинічні, чому вам не спало на думку, що якби не *****, ці люди жили б довго, і може щасливо
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30.10.2023 18:52 Відповісти
А вам не спадало на думку, що ці цинічни роздуми десь справедливі? "що якби не *****, ці люди жили б довго, і може щасливо"- чому вони залишилися усі в окупації? так може це ті самі ждуни *****?! не ждали б *****, то може й жили б щасливо та виховували б дітей, онуків... діти біднесеньки, вони безвинні...
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31.10.2023 22:37 Відповісти
За злочини рашистів має нести відповідальність рашиська кліка на чолі з путіним ,рашиське бидлонаселеніє і бидлота днр ця погань привела цей "русский мир" чому ця колоьборанська мерзота: пушилін ,губарєв ,ходарковський та інша погань ще живі ?
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30.10.2023 11:36 Відповісти
Віджати будинок "по-хорошому" не вийшло, вирішили "по-поганому"..., А що ще чекати від кацап'я, у них повна безбашенність і вседозволеність на окупованих територіях
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30.10.2023 12:35 Відповісти
"Увірвалися прямо в розпал сімейного застілля і вбили всіх, хто був присутнім" плюс "На момент розстрілу всі жертви спали"
Цікаві у Волновасі родинні свята.
Хто-небудь це редагує?
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30.10.2023 12:36 Відповісти
Каким же отбитым уродом надо быть, чтобы стрелять в несовершеннолетних детей . . . В принципе в гражданских стрелять - это нелюдем надо быть, но по детям - это нелюди в квадрате . . .

Ублюдки. Уже даже нет сил для злости и гнева, когда смотришь на такие фото. Смотришь и понимаешь, что вот конкретно в этом случае, конкретно по этому ребёнку уже ничего не поправить. Просто хочется холодно и без эмоций убивать всех, кто пришёл с оружием на нашу землю, а также всех предателей. Тупо в режиме чистильщика . . .

Ненавижу. Суки.
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30.10.2023 13:43 Відповісти
Зеленському на стіл ці фото, хай кожний день дивиться, що він наробив! Єрмаку не треба, старий ефсбешник і не таке бачив, та і нерви в нього в порядку...
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30.10.2023 13:48 Відповісти
Донбас проснись!!!
Донбаський люд повинен взяти в руки зброю та виганяти московських катів (яких же сам і запросив), а не сидіти по хатам та святкувати, бо це тільки початок, гірше ще попереду.
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30.10.2023 13:48 Відповісти
люди, які залишаються на окупованих територіях "заради будинку який будували все життя", не думають про те що його можуть забрати силою : як боронити, без зброї, по яким законам оскаржувати в суді, "старим" чи "новим"?

нема такого вибору, тобто це просто лотерея : окупанти виженуть з власної хати коли захочуть

ЗАДЛЯ ЦЬОГО ВОНИ Й ПРИЙШЛИ : ПЕРЕСЕЛИТИСЯ НА ТВОЄ МІСЦЕ

разом з тим, з контексту схоже що віджимали одну хату, а святкували в іншій, тобто жертв вистежили, знайшли і вбили.

якщо ж вони святкували в тій хаті, яку віджимали, то це ніяк на голову вже не налазить
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30.10.2023 14:20 Відповісти
Що ж ви наробили выродки?????? Най вы прокляті і ваши ******** на віки!!!!!!
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30.10.2023 14:27 Відповісти
 
 