Лікарі врятували пораненого військовослужбовця, видаливши металевий уламок із серця. ФОТО
Лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова видалили металевий уламок із серця пораненого захисника України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм. Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і направили в Київ.
До операції пацієнта готували три дні. Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.
Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом. Зазначається, що ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями і вже врятувала життя 96 військовим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Метод извлечения железных осколков с помощью магнита был модифицирован в 1914-1918 годах введением вибрирующего поля - оказалось, что, пропуская по обмотке магнита не постоянный, а переменный ток, можно добиться более легкого извлечения осколков."
- Эй, доктор, почему так: я меняю клапана в моторе, и после этого мотор фырчит, как новенький. Ты тоже меняешь клапана в моторе. Почему за ту же самую работу ты берёшь столько денег?
- А ты попробуй это сделать на работающем двигателе...