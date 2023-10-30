Лікарі врятували пораненого військовослужбовця, видаливши металевий уламок із серця. ФОТО

Лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова видалили металевий уламок із серця пораненого захисника України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм. Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і направили в Київ.

До операції пацієнта готували три дні. Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.

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Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом. Зазначається, що ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями і вже врятувала життя 96 військовим.