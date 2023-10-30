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Новини Фото Війна
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Лікарі врятували пораненого військовослужбовця, видаливши металевий уламок із серця. ФОТО

Лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова видалили металевий уламок із серця пораненого захисника України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Лікарі врятували пораненого військовослужбовця, видаливши металевий уламок із серця 01

Військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня під час бойових дій на Донеччині. У ділянці його серця візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм. Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і направили в Київ.

 До операції пацієнта готували три дні. Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.

Лікарі врятували пораненого військовослужбовця, видаливши металевий уламок із серця 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни. ФОТО

Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці - неодимовим магнітом. Зазначається, що ця методика розроблена спільно з цивільними лікарями і вже врятувала життя 96 військовим.

Автор: 

поранення (2814) лікарі (1289)


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Топ коментарі
+15
Лікарям щира подяка, а воїну скорішого і повного одужання.
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30.10.2023 21:32 Відповісти
+14
Бережи вас Боже, Ангели в білих халатах!
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30.10.2023 21:15 Відповісти
+9
Дякую лікарям за врятоване життя захистника України.
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30.10.2023 21:27 Відповісти
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Ну, скажем, селфи просто ******** 😕
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30.10.2023 21:15 Відповісти
Лікарям щира подяка, а воїну скорішого і повного одужання.
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30.10.2023 21:32 Відповісти
Бережи вас Боже, Ангели в білих халатах!
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30.10.2023 21:15 Відповісти
Технологія не нова цим магнітом старі лічильники зупиняють років 10.
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30.10.2023 21:16 Відповісти
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30.10.2023 21:23 Відповісти
Дякую лікарям за врятоване життя захистника України.
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30.10.2023 21:27 Відповісти
Дякуємо.
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30.10.2023 21:49 Відповісти
"Этот способ был применен доктором Трувэ еще в 1887 году для обнаружения пуль в теле американского президента Гарфильда, на которого было произведено покушение.

Метод извлечения железных осколков с помощью магнита был модифицирован в 1914-1918 годах введением вибрирующего поля - оказалось, что, пропуская по обмотке магнита не постоянный, а переменный ток, можно добиться более легкого извлечения осколков."
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30.10.2023 22:14 Відповісти
У Харкові такі магніти багато років виробляли для офтальмологів.
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30.10.2023 23:11 Відповісти
Хвала нашим лікарям! Здоров"я бійцю!
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30.10.2023 23:42 Відповісти
Автомеханик в гараже копается в моторе, меняя клапана, и видит идущего мимо кардиохирурга.
- Эй, доктор, почему так: я меняю клапана в моторе, и после этого мотор фырчит, как новенький. Ты тоже меняешь клапана в моторе. Почему за ту же самую работу ты берёшь столько денег?
- А ты попробуй это сделать на работающем двигателе...
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31.10.2023 09:54 Відповісти
 
 