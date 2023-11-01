Наслідки удару рашистів по Куп’янському району Харківщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники ввечері та вночі били по населених пунктах Куп’янського району Харківщини, внаслідок чого загинув чоловік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Близько опівночі окупанти вдарили по селу Подоли Куп'янського району, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки.

"Також російські військовослужбовці 31 жовтня приблизно о 19:50 піддали обстрілу с. Петропавлівка Купʼянського району. Горів житловий будинок площею 200 кв. м. Загинув 51-річний цивільний чоловік. Жінка 52 років отримала поранення, її госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог завдав ударів по вказаних населених пунктах авіабомбами ФАБ-250.

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