Зранку ворог обстріляв Куп’янськ, упродовж доби під вогнем 5 районів Харківщини
Сьогодні, близько 8 ранку, ворог обстріляв м. Куп’янськ Харківської області. Попередньо, без постраждалих.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора ввечері, близько 23:30, ворог вдарив керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району, пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих.
"Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років", - йдеться у повідомленні.
У м. Вовчанськ Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою.
У с. Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено 2 приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства.
Також під ударами ворога перебували: Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно більше 25 населених пунктів області.
За даними очільника ОВА, у селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Госпіталізований з пораненням.
Синєгубов також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 16,8 га території та знешкодили 127 вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль