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Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

31 жовтня близько 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли с. Кучерівка Куп’янського району. Сталось загоряння житлового будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Також російські військовослужбовці завдали удар ФАБ-250 по с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: Наслідки ворожих ударів по Куп’янську. ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 01
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 02
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 03
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 04
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 05
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 06
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 07
Рашисти обстріляли Куп’янщину, горів будинок, пошкоджено багатоповерхівку 08

Автор: 

обстріл (29082) Харківщина (6054) Куп’янськ (800)


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31.10.2023 19:27 Відповісти
 
 