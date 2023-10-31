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Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка. ФОТОрепортаж

31 октября около 13:40 оккупанты из РСЗО обстреляли с. Кучеривка Купянского района. Произошло возгорание жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Также российские военнослужащие нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района. Поврежден многоквартирный дом, частные домовладения и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 01
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 02
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 03
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 04
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 05
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 06
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 07
Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка 08

Автор: 

обстрел (27760) Харьковщина (5577) Купянск (676)


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31.10.2023 19:27 Ответить
 
 