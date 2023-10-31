Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка. ФОТОрепортаж
31 октября около 13:40 оккупанты из РСЗО обстреляли с. Кучеривка Купянского района. Произошло возгорание жилого дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Также российские военнослужащие нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района. Поврежден многоквартирный дом, частные домовладения и хозяйственные постройки.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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показать весь комментарий31.10.2023 19:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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