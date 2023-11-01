Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежну частину в Ізюмському районі Харківщини. ФОТО
Напередодні внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено пожежну частину в Ізюмському районі Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вчора ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району.
"В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Але головне - люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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