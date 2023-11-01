РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11600 посетителей онлайн
Новости Фото
897 0

В результате обстрела повреждена пожарная часть в Изюмском районе Харьковщины. ФОТО

Вчера в результате вражеских обстрелов была повреждена пожарная часть в Изюмском районе Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вчера вечером враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района.

"В результате получило повреждения здание пожарной части. Но главное - люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Рашисты обстреляли Купянщину, горел дом, повреждена многоэтажка. ФОТОрепортаж

В результате обстрела повреждена пожарная часть в Изюмском районе Харьковщины 01

Автор: 

обстрел (27760) Харьковщина (5577) ГСЧС (5008)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 