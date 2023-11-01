В результате обстрела повреждена пожарная часть в Изюмском районе Харьковщины. ФОТО
Вчера в результате вражеских обстрелов была повреждена пожарная часть в Изюмском районе Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вчера вечером враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района.
"В результате получило повреждения здание пожарной части. Но главное - люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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