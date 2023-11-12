Наслідки масованого обстрілу Херсону. ФОТОрепортаж

У річницю визволення Херсону вибухи лунали у всіх районах обласного центру. Окупанти продовжили бити й 12 листопада.

Про це повідомили у Telegram Сил оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

В річницю визволення Херсону росіяни здійснили масований обстріл міста: поранення дістали 3 мирні жителі та поліцейський.

"Внаслідок чергового ворожого артобстрілу центру міста був поранений поліцейський та пошкоджений службовий автомобіль, загрози життю 41-річного правоохоронця немає. Також отримали поранення 3 жінки віком 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів", - зазначили у Нацполіції України.

Двічі протягом доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. У результаті вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів.

Вранці війська рф здійснили ракетний удар по Херсону. Внаслідок влучання в черговий раз було пошкоджено будівлю бібліотеки, в приміщенні виникла пожежа, яку локалізували та загасили співробітники ДСНС.

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