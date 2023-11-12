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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки масованого обстрілу Херсону. ФОТОрепортаж

У річницю визволення Херсону вибухи лунали у всіх районах обласного центру. Окупанти продовжили бити й 12 листопада.

Про це повідомили у Telegram Сил оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

В річницю визволення Херсону росіяни здійснили масований обстріл міста: поранення дістали 3 мирні жителі та поліцейський.

"Внаслідок чергового ворожого артобстрілу центру міста був поранений поліцейський та пошкоджений службовий автомобіль, загрози життю 41-річного правоохоронця немає. Також отримали поранення 3 жінки віком 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів", - зазначили у Нацполіції України.

Двічі протягом доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. У результаті вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів.

Вранці війська рф здійснили ракетний удар по Херсону. Внаслідок влучання в черговий раз було пошкоджено будівлю бібліотеки, в приміщенні виникла пожежа, яку локалізували та загасили співробітники ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ранковий обстріл Херсону: ворог ударив по приватному сектору, одна людина загинула, одна поранена

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Наслідки масованого обстрілу Херсону 03
Наслідки масованого обстрілу Херсону 04
Наслідки масованого обстрілу Херсону 05
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Наслідки масованого обстрілу Херсону 07

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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Підараси каZапсячі!
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12.11.2023 14:12 Відповісти
Уничтожили библиотеку. Убили людей. А Зермаки нам байки рассказывают о контрбатарейной борьбе.
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12.11.2023 14:38 Відповісти
Николаев тоже так страдал , пока не подвинули русню , нада двигать дальше
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12.11.2023 14:54 Відповісти
Хто ж це буде робити? Зе? Він же їх пустив на південь.
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12.11.2023 16:49 Відповісти
Николаев от позиций русни находился на расстоянии 40 км, а от Херсона до позиций русни на левом берегу 900 метров. Херсон расстреливают из танков, артилерии, минометов, авиации, даже автоматными очередями с левого берега по Набережной.

Николаев страдал, но то, что в Херсоне происходит - то просто не передать словами.😭
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12.11.2023 17:23 Відповісти
Нужно понять одно что плакться и теб более уговаривать их бесполезно. Нужен зеркальный подход. Чтобы свино-сабаки тоже прочувстовали все прелести обстрелов по городам.
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12.11.2023 15:16 Відповісти
 
 