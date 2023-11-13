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Зеленський присвоїв лідеру кримськотатарського народу Джемілєву звання Героя України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером кримськотатарського народу, правозахисником, народним депутатом України, визначним політичним і громадським діячем Мустафою Джемілєвим, якому сьогодні виповнюється 80 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів нашої держави та його боротьбу за права кримських татар.

"Хочу подякувати вам за те, що ми разом у цій боротьбі. Бажаю вам багато здоров’я, щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Крим - це Україна", - сказав Зеленський і додав, що дуже приємно вітати з ювілеєм особисто.

За визначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність президент присвоїв Мустафі Джемілєву звання Героя України та вручив орден Держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Криму буде виведено на новий міжнародний рівень, - Зеленський

Лідер кримськотатарського народу заявив, що для нього честь отримати найвищу відзнаку, адже за два роки повномасштабної війни її одержують воїни, які ціною свого життя відстоюють свободу, територіальну цілісність і незалежність України.

Зеленський присвоїв лідеру кримськотатарського народу Джемілєву звання Героя України 01
Зеленський присвоїв лідеру кримськотатарського народу Джемілєву звання Героя України 02

"У таких обставинах це нагородження має для мене величезний сенс. Це водночас і велика моральна підтримка для наших співвітчизників, які вже десятий рік перебувають в окупації", - зазначив він.

Також читайте: Якщо півострів залишиться під окупацією, кримським татарам загрожує знищення, - Джемілєв

Мустафа Джемілєв подякував президентові за всю важливу роботу, яка проводиться за його підтримки в напрямі захисту прав кримських татар.

"Ваші слова про те, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр нашої території, вселяють упевненість, що ми здобудемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція стосовно нашої територіальної цілісності дає впевненість, що це обов’язково здійсниться. Дякую вам за цю високу нагороду. Слава Україні!" - сказав Мустафа Джемілєв.

Автор: 

Герой України (325) Джемілєв Мустафа (283) Зеленський Володимир (24552)


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Топ коментарі
+16
Джемілєв гідний нагороди. Вітаю.
А що там по нагородженню генерала Марченка - не на часі?
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13.11.2023 16:32 Відповісти
+14
А за кордон не випустили, хряк не підписав відрядження.
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13.11.2023 16:30 Відповісти
+14
Це після цього....
https://www.youtube.com/watch?v=EQkI5nfGAZs&t Стефанчук и Зеленский - официанты Путина, запретили 80 летнему Мустафе Джемилеву съездить в Брюссель
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13.11.2023 16:41 Відповісти
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Вітаю це рішення.
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13.11.2023 16:29 Відповісти
А за кордон не випустили, хряк не підписав відрядження.
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13.11.2023 16:30 Відповісти
ШРЕК 🤢💩ПУЗАТИЙ СТЕФАНЧУК це МАРОНЕТКА жОПи , який не має ні совісті , ні честі !
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14.11.2023 10:23 Відповісти
Джемілєв гідний нагороди. Вітаю.
А що там по нагородженню генерала Марченка - не на часі?
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13.11.2023 16:32 Відповісти
Поряд повинен би стоят Умеров - радник Джемілєва й людина Єрмака та багаторічний менеджер компанії Ахметова , олігарха котрий привів Президента Януковича завдяки політтехнологу МАНАФОРТУ , працюючого свого часу з Трампом.

Ермак вів депутата регіональщика у ВР а Умеров вів Джемілєва...

Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JOdlT63tt94&lc=UgxruxDyTkuxLDhe0mJ4AaABAg
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13.11.2023 16:34 Відповісти
Доречі , шприцом на місці вбивства помічника Залужного , котрий помітив Лапін на першому фото з місця подій, й котрим потім зник , займаються вже спецслужби Британії та США ( про це також у Швеця)
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13.11.2023 16:37 Відповісти
Знову КДБ-шний Чмоня Швець.
Ще професора Солов'я не вистачає...
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13.11.2023 16:48 Відповісти
а шо Швець використав розтяжку проти помічника Залужного?
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13.11.2023 17:10 Відповісти
Я вам вже писав два роки тому, мені достатньо три літери - КДБ.
Якщо людина каже те що вам подобається чути - ще не означає що вона з вами щира, а якщо то є КДБ-шна потвора - воно може вас вербувати.
А ось Борислава Березу я послухаю)
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13.11.2023 17:18 Відповісти
Таваріщь Сєрґєй, Ви українську довго вчили? Тяжко далась?
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13.11.2023 17:32 Відповісти
Ви з якою метою про особисте питаєте?
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13.11.2023 17:37 Відповісти
Вивчення чужої мови це особисте? Та добре, що це не державна таємниця...
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13.11.2023 17:40 Відповісти
Навіщо ви спамите? Я образив Чмоню, а ви його фанат? То так й напишіть, не соромтеся.
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13.11.2023 17:44 Відповісти
Підгоріло, адепте?!
У чому ще можете мене звинуватити у вашому маренні?
Чмоня приймав участь у отруєнні Літвіненко?!
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13.11.2023 18:41 Відповісти
ЗЕЛЕНЕЧМО , закрий пельку дє твоі докази ? Я слухаю Швеця , тому що він не бреше , як твоя зграя СКОМАРОХІВ, КЛОУНІВ і РИГІВ 🤡🦠🤢🎪МАРОДЕРІВ НА КРОВІ !
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13.11.2023 19:01 Відповісти
Ось сто одне підтвердження, як швець не бреше.
https://www.youtube.com/watch?v=16fl7c5qhpA К@гебешний медіаексперт Юрій Швець | ПолітПросвіта

Може в тебе просто пам'ять коротка? То передивись його старі відео.
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13.11.2023 23:33 Відповісти
Литвиненко теж був в КГБ ! Тупий , він пішов проти зграї вбивць , як і Швець
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13.11.2023 19:05 Відповісти
Це просто жахливий жах
Підгоряйло, спробуйте зупинитися та подивитися у дзеркало, і спитати себе - що викликало ті емоції й потік нестримної діареї на мою адресу?
Вам не здається що це рефлекс, і що ви зомбовані?
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13.11.2023 19:22 Відповісти
Шановний, ніхто не хоче вас образити. Але з того що подають наші керманичі з Банкової в змі, є правдою на 2-3%. Решта - брехня. Звісно, хтось її хаває, але мені гидко. Відосікі гундосого ******** я перестав дивитися ще за шапкокрада. Ну от верне мене на нього і все тут!!! Швець - один з небагатьох який доносить інформацію ззовні без цензури опивських під@рів. А те шо хто там ким був .... Я теж колись жив в срср і був комсомольцем ))).
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13.11.2023 23:56 Відповісти
Що з того що і я був комсомольцем? До чого тут КДБ?
Тут саме хотіли мене образити та вивести на емоції, щоби опустити мене на їхній рівень. Саме за те що я образив Чмоню.
Навіщо мені КДБ-шне ніщо, якщо я сам вмію читати? Якщо є купа українців яких можна при бажанні послухати?
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14.11.2023 00:06 Відповісти
Навіжена неадекватна німкеня, ви навіть не знаєте що під моїми постам лайки ставите? Там наприклад:
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14.11.2023 02:49 Відповісти
Эксперт?
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13.11.2023 18:28 Відповісти
❗️Екстрені новини з ДБР! Наєву готують ПІДОЗРУ. Наступний ЗАЛУЖНИЙ. Це хотіли зробити з ПЕРШОГО ДНЯ https://www.youtube.com/watch?v=R35gzK8ZY-A
це не від Швеця а від Берези
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13.11.2023 17:13 Відповісти
Трофімов , а чому тобі не достатньо , що батько Ермака ФСБШ -на. МРАЗОТА , а рідний брат ПОДОЛЯКА,
прямо зараз працює в розвідці РАШИСТІВ , МІНІСТР КУБРАКОВ - племінник міністра ЛУКАШЕНКО , БАКАНОВ - ЖРАДНИК , КРИШУЕТЬСЯ ОСОБИСТО ЗЕЛЕНСКИМ , в правітельстве зе ПРАЦЮЄ АЛЛАТРАстка ФСБшна ГНИДОТа Верещючка ………………🤮🤮
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13.11.2023 17:49 Відповісти
І ви є адептом КДБ-шного Чмоні, і ваші релігійні почуття я посмів образити?!
Ви ото все навіщо написали?
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13.11.2023 17:54 Відповісти
більше тридцяти років Швець співпрацює з владою США - ну да Вам віднєє . ФСБешна потвора Єрмак Вам ближче!
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13.11.2023 18:23 Відповісти
Чомусь адептами КДБ-шного Чмоні Швеця є саме екзальтовані жінки. Саме вони тут й відзначилися, у безсилій злобі та марних звинуваченнях мене у всіх можливих гріхах.
"...співпрацює з владою США" - це зі слів самого Чмоні? Воно у чому може з владою США "співпрацювати"?!
Я знаю лише що він приймав участь у розпізнанні слів та матів українських посадовців на "плівках" КДБ-шника Мельниченко. Ото "співпраця"

Це вам про Єрмака, "Бабця Ванга"
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13.11.2023 18:34 Відповісти
А що "ПАДАЛІка" хтось вбив?!
Не співчуваю.
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13.11.2023 18:44 Відповісти
Чмоня зробив погано коли пішов у КДБ тоді коли туди йшли саме нікчеми, ображені життям, і чмоні на кшталт московського *****. Це все. Для мене він не людина, що б він вам там не казав, і якими КДБ-шними методиками не користувався у вербуванні своєї аудиторії, перетворюючи її на навіжених фанатів.
Якщо вам мало українських журналістів, активістів, блогерів, політиків, аналітиків, якщо ви не здатні прочитати ЗМІ США, чи офіційні пресрелізи, якщо вам потрібен КДБ-шний "хороший росіянин" - користуйтеся. Але - навіщо ви продовжуєте тягнути це лайно на Цензор?!
Вам мало Марина Данілюк-Ярмолаєва написала про підозри Наєву та іншим військовим, чи Береза чимось не підійшов?
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13.11.2023 19:11 Відповісти
)))))))))...ви мабуть сплутали цензор з марафоном. .. це все пояснює. .
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14.11.2023 00:10 Відповісти
Добре що хоч хтось з секти адептів Чмоні вміє писати слово "мабуть" про всяк випадок.
Але фраза "це все пояснює" - робить вас черговою "Бабцею Вангою".
Як воно у вас корелюється - "не терплю КДБ-шних Чмонь", і - "сплутав Цензор з марафоном"?
З яким марафоном?
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14.11.2023 00:17 Відповісти
Ты чепуха бесполезная,иди на марафоне растяжку языка делай.Затисался тут,потому что высраться можно.
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13.11.2023 18:34 Відповісти
Ви ще один навіжений поціновувач КДБ?
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13.11.2023 18:36 Відповісти
Дякую за "таємну" інформацію, мабуть здобуту Чмонєю "з ризиком для власного життя", та "ціною надзусиль цієї надлюдини"
Без вас я би ніколи цього не дізнався
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13.11.2023 19:16 Відповісти
Та не переймайтеся ви так... ) Ну не ліпиться тут ваше кдб ні до чого, як хєр до лоба ))). Ця теза була модна за часів Горбачова..******* наркомани тут таке виконують.. )), і, що саме цікаве, ,- хавають
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14.11.2023 00:18 Відповісти
- це наркоман?
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14.11.2023 00:24 Відповісти
Аж ніяк ))
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14.11.2023 00:43 Відповісти
То навіщо ви про наркоманів?
Тут поки що було два відкритих неадеквата - і
але вони щось зрозуміли та пішли.
Інші - ті хто їх маячню лайкав = приховані неадеквати.
Лишилися тільки ви, й чомусь намагаєтеся створити враження адекватного та поміркованого адепта Чмоні ))
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14.11.2023 00:50 Відповісти
Як би вам відповісти... Я не являюся нічиїм адептом. І байдуже, що тут думають, - моє життя від цього не залежить. Я намагаюся думати своєю головою, а не головою блогерів. З приводу наркоманів, то це- Банкова. Навіть не тому що звідти іде брехня. Якось підсвідомо на них воротить. І біда не лише в них, біда що ті хто їх вибрав насправді не змінилися. Вони вигукують вже інші гасла, а наркомани ними крутять. Це якісь постійні граблі. Це сум...
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14.11.2023 02:17 Відповісти
Так-так, саме тому що ви "не є адептом", стоїть ваш лайк під неадекватними коментарями.
Ви помітили що вже деякі коментарі зникли - перетворилися на хрестики? Як вважаєте - чому?
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14.11.2023 02:27 Відповісти
....)))) просто тому, що хтось хоче нав'язати свої погляди іншим. Думаючи, що відправивши в спам, вони здихались когось. Байдуже на це - це не мета. Лайки ставлю інтуітивно кожній людині, яка підтримує українство, і в середині не є совок, бо я його наївся. Моїх родичів 80% зникло в 32-33 роки. Я не хочу такої долі своїм дітям
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14.11.2023 02:57 Відповісти
Я бачу що ваших розумових та аналітичних здібностей вистачає лише на зверхні посмішки. Ви пишете про родичів, і при тому не зізнаєтеся собі у тому що є адептом КДБ-шного Чмоні...
Хто кого тут відправляє у спам, розумаха? Що ви розумієте у тому як працює цей форум? Хрест означає, що - або юзер зрозумівши що написав дурню, сам видаляє свій допис, або - цей допис видаляє адмін сайту...
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14.11.2023 03:13 Відповісти
"Лайки ставлю інтуітивно кожній людині, яка підтримує українство" - це брехня.
Беремо цю тему, топ коментарів, їх усього три штуки. Під ними всіма стоять лайки , ваших там немає. Це по вашому антиукраїнськи коментарі?
Зато під маячнею та безпідставними звинуваченнями і образами, ваші вподобайки є.
Звичайно ж ви себе не вважаєте брехливою та ницою людиною... , але - ваші слова геть не відповідають вашим діям.
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14.11.2023 03:46 Відповісти
Ааа... топ коментарі.... Звісно...І я повинен був під топами поставить лайки ??.. Гадаю на цензорі є різні люди. Одні просто лишають відгуки, іноді емоційні. А є такі що несамовито відстоюють якусь точку зору. Ці діляться на тих що працюють за гроші, - їх в якомусь сенсі можна зрозуміти)). І на тих, в кого багато часу і їм просто нєх@р дєлать - влаштовують дискусіі, щось "абасновивають", чистят коментарі - з одною метою, - набрати якмога більше лайків. Це - хворі люди. Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне. Навіть якщо людина висловилась емоційно (це для людей природньо), і можливо, не дуже освічена - важливий мотив! Можете мені не відповідати, бо, чесно кажучи, набридло з пустого в порожнє...
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14.11.2023 11:13 Відповісти
"Лайки ставлю інтуітивно кожній людині, яка підтримує українство" - це брехня.
Ось ви й підтвердили що ви брехун вашім:
"Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне."

То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" з висоти вашої уявної величі? Щоби впевнено та пихато обісратися?
"Швець - один з небагатьох який доносить інформацію ззовні без цензури опивських під@рів." І відразу ж: - "Я намагаюся думати своєю головою, а не головою блогерів."
"Та не переймайтеся ви так... ) Ну не ліпиться тут ваше кдб ні до чого"

"Можете мені не відповідати, бо, чесно кажучи, набридло з пустого в порожнє..."
Саме ви - з пустого почали, порожнім закінчили. То навіщо ви взагалі сюда прийшли? Розповісти що у вас щось схоже на біполярний розлад? Ви є адептом КДБ-шного Чмоні, і це при тому що (з ваших же слів) ваші родичі постраждали від чекістів. Як воно в вашої голові може уживатися - це ж зовсім несумісні речи.

Ви чомусь прийшли мене повчати? Чому - брехні? Це що знову за маячня - "...влаштовують дискусіі, щось "абасновивають", чистят коментарі - з одною метою, - набрати якмога більше лайків. Це - хворі люди..."?!
Я вам написав що коментарі яки порушують правила форуму видаляє адміністрація сайту ЦензорНЕТ. Ви маєте уявлення - хто такий "адмін"?
Ви же знову вперто намагаєтеся когось образити, розповісти що ви у "білому пальто", та вище за всю ту "земну метушню". При тому ж ви ставите вподобайки під лайливими безсенсовими коментарями, бо: "Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне".
Це називається - суперечити самому собі...
Ви взагалі сказати-то що хотіли коли написали перший допис під моїм?
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14.11.2023 13:33 Відповісти
Ви сповна розуму????... )) Як на мене - не зовсім. Кажуть - іноді краще промовчати... Ви навіть не намагаєтесь подивитись на себе неупереджено,- як стороння людина. Натомість вам вистачає наснаги настрочити купу різної туфти. Горе-аналітик...
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14.11.2023 14:18 Відповісти

Ви це сами з собою розмовляєте, брехун?
Саме ті хто ставить вподобайку під дописами на кшталт цього: "Таваріщь Сєрґєй, Ви українську довго вчили? Тяжко далась?" - і є несповна розуму, бо в них рефлекторно підгоряє від того що я зачепив їхнього "гуру".

Ви хоч одне питання здатні збагнути, та спробувати на нього відповісти? Наприклад це: "Ви взагалі сказати-то що хотіли коли написали перший допис під моїм?"
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14.11.2023 14:40 Відповісти
Зауважте ☝️😄... я вас ще не ображав. На даному етапі у вас іде процес самоствердження. Вам дуже важливий ваш рейтинг в коментарях. Ви боляче сприймаєте альтернативну думку, намагаєтеся втягнути співбесідника у спір типу - вода мокра чи волога. Нестачу якихось знань ви компенсуєте штампами, тобто чиїмось ствердженнями. Коли у вас закінчуються аргументи - ви переходите на образи (не тільки стосовно мене), - що свідчить що ви ще доволі молода людина.
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14.11.2023 15:06 Відповісти
Ви ображаєте здоровий глузд, адепт КДБ-шного Чмоні Швеця. Знову ви - ні про що, "Біле Пальто". То наберіть вже лайна у рот як це робить , та плюньте у мій бік
Те що ви брехун - доведено.
А ви на підставі чого мене можете образити - на підставі ваших галюцинацій? Ви хоч одну цитату можете навести?
"На даному етапі у вас іде процес самоствердження."
"Ви боляче сприймаєте альтернативну думку"
"намагаєтеся втягнути співбесідника у спір типу - вода мокра чи волога"
"Вам дуже важливий ваш рейтинг в коментарях."
"...що свідчить що ви ще доволі молода людина."

Ця уся маячня каже лише про те що ви недолуго намагаєтеся приписати мені ваші комплекси.
Я написав що ви брехун, я це довів на прикладах. Ви щось можете довести з вашої маячні?
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14.11.2023 15:23 Відповісти
.....))))) Так- так, я допоможу розкритися вашим талантам). Нічого ви ще не довели. І звісно, було б просто послати вас, як тут зробили інші, але продовжимо... Я також помітив, шо у вас є не один нік. Питання, для чого, це - лайкати себе, тобто свмому собі лизати яйця??))
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14.11.2023 15:35 Відповісти
Чергова недолуга Бабця Ванга, може досі нести суцільну маячню ні про що? Ви вже забагато "помітили" тут з того чого не існує.

А ось я, помітив чергову брехню: "Зауважте ☝️😄... я вас ще не ображав."
Те що ви поставили під майже кожним лайливим беззмістовним коментом вподобайку - це означає приєднання до образи, та жбурляння лайна разом з дописувачем. Це воно так працює, це називається логіка. Спробуйте, може у житті допоможе, а не вигадування нісенітниць, адепт КДБ-шного чмоні Швеця, зі зграйки мавп що жбурляють лайном у притомних українців.
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14.11.2023 16:07 Відповісти
До чмоні ми ще дійдемо. До вас питання: ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі. Хто ви по відношенню до Цензора ? Ви є адміном, співвласником чи маєте якісь юридичні права.?
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14.11.2023 16:52 Відповісти
Навчиться нарешті цитуванню на форумі, бо ваші твердження ("ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі") виглядають маячнею.

У вас підгоріло саме на Чмоню, боя про інше й не писав.
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14.11.2023 17:06 Відповісти
Цитую: " То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" ..." - ваші слова. Повторю питання: ви є адміном, співвласником чи маєте якісь юридичні права?
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14.11.2023 17:50 Відповісти
"То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" з висоти вашої уявної величі? Щоби впевнено та пихато обісратися?"
Це ви зрозуміли як: "ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі"?!

Це не є натягуванням сови на глобус? Де там про те що: "мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі"?
Ви саме до мене прийшли, під мій допис, зверхньо повчати (досі незрозуміло чому та навіщо). До чого тут глобально ЦензорНЕТ?
Там з коментарів яки ви лайкали та моїх відповідей на них, повинно бути зрозуміло що я на питання що стосується особистого не відповідаю. Тем більше що ви питаєте якусь дурню побудовану на галюцинаціях.
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14.11.2023 18:11 Відповісти
Ви не відповіли. Мене не цікавить розуміння коментарів. Ще раз: хто ви по відношенню до Цензора? Ви є адміном, співвласником, чи маєте якісь юридичні права?.. Добре, якщо вам так важко, я відповім: ви, так само, як і я, як і всі решта - є звичайні користувачі,.. тобто ніхто. Всі мають однакові права залишити коментарі. Фраза - " ..ти є КДБ-шна потвора.." належить вам. Питання: хто дав вам право відкрито ображати співрозмовників?
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14.11.2023 18:52 Відповісти
Ви чомусь вирішили що саме ви тут є лікарем, адепт КДБ-шного Чмоні, що приєднався тут до його навіжених фанатів та до їхнього жбурляння лайном.
У якому допису ви знайшли фразу " ..ти є КДБ-шна потвора.."?!
Якщо там: , то там написано геть інше. Знову у вас галюцинації, "лікарю".

"Питання: хто дав вам право відкрито ображати співрозмовників" - це саме до вас питання з вашим: "Шановний, ніхто не хоче вас образити.". Бо це саме ви, лицемір що не бачить у власному оці колоду, приєдналися до відкритої образи там, наприклад:
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14.11.2023 19:22 Відповісти
Так, визнаю, не так прочитав. Вибачте
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14.11.2023 19:41 Відповісти
ОК.
Свої звинувачення знімаю.
В моїх дописах тут немає нічого окрім пропозиції українцям позбутися комплексу меншовартості, та не тягнути "каку до рота".
Пропоную завершити.
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14.11.2023 21:46 Відповісти
Помилка - ЗРАДНИК ВАНЬКА БАКАНОВ ПОВИНЕН ВІСІТИ НА ГИЛЯЦІ
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13.11.2023 18:57 Відповісти
А вони як прийшли до влади, так відразу отрєклісь от своїх блізкіх! Чи ви не знали? Єрмак же сказал, што живьот в комнате 3х2 і мівіну дєлят с прізідєнтом.....
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14.11.2023 00:04 Відповісти
Пропоную місто Севастополь переімінувати в Джемілєв, він того вартий !
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13.11.2023 16:37 Відповісти
Переименовать в Ахтиар. Севасто́поль (укр. Севастополь, с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826[11] годы - Ахтиар крымскотат. Aqyar)

Хотя первее были древние греки с названием Херсонес. Но лучше уважить коренное население Крыма именно Ахтиаром. Для греков это была лишь колония.
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13.11.2023 16:51 Відповісти
Кримські татари (киримли) не є "коренное население". Київська Русь мала міста-фортеці у Криму.
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13.11.2023 17:48 Відповісти
Да Вы что??? !!! И когда же это было? Херсонес был основан в 424-421 годах до н. э. как древнегреческая колония выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской. Как там появилась Киевская Русь, если она была образована гораздо позже?

Ки́евская Русь, или Древнеру́сское госуда́рство, или Дре́вняя Русь (др.-рус. и церк.-слав. рѹсь, рѹсьскаѧ землѧ[Комм 1], греч. Ῥωσία[Комм 2], лат. Russia, Rossia, Ruthenia, Ruscia, Ruzzia[Комм 3][Комм 4], др.-сканд. Garðar, позже Garðaríki[Комм 5]) - средневековое государство в Северо-Восточной Европе, оформившееся в IX веке в результате объединения ряда восточнославянских[Комм 6] и финно-угорских[Комм 7] племён под властью князей династии Рюриковичей.
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13.11.2023 17:54 Відповісти
от після її "оформлення" та до навали Орди
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13.11.2023 20:36 Відповісти
а непогана назва

ахтіар значить білий

севастополь то назва що повязує з кримською війною яку росія програла
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13.11.2023 18:04 Відповісти
Да еще и переводится как "город славы". Название города состоит из двух греческих слов ΣεβαστМς (Севастос) - «высокочтимый, священный» и πМλη (полис) - «город». Севастос - эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает «августейший город», «императорский город», «достойный поклонения, величественный, великолепный город».
Симферополь, кстати как "город пользы" Город, включавший в себя как вновь построенные кварталы, так и территорию Ак-Мечети, получил название Симферополь - в переводе с греческого «город пользы».
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13.11.2023 18:16 Відповісти
Нагородження -це наступна піар акція усратого виконавця вказівок шефа агента Козира
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13.11.2023 16:39 Відповісти
Уявляю, який там у них кіпіш зараз. Бігають, що всраті, схємкі продумують, всі на варіантах .))) А ще ж відоси піліть, блєать...
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14.11.2023 00:25 Відповісти
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZV7Cx0LNAdCE1VRZQGjfs6X12DE3Sr8AwZZGCqKw_S4mGbqdh7HocTDZNJfuzCzZ1V7CVQJGGfXkQX0q564D_I7TcWgaTkpFM8fKFTabWLrcDVLcvxl7566a7Dz-**********************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/pfbid036chSPoN2xEUc3m7AmULJwZozFm5s6hM93k7JySwHWmDGseXFyUob7Z5BCiE4Px5Yl?__cft__[0]=AZV7Cx0LNAdCE1VRZQGjfs6X12DE3Sr8AwZZGCqKw_S4mGbqdh7HocTDZNJfuzCzZ1V7CVQJGGfXkQX0q564D_I7TcWgaTkpFM8fKFTabWLrcDVLcvxl7566a7Dz-**********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Отже, Офіс президента скільки завгодно може говорити, що у них нема конфлікту із вищим військовим керівництвом. І що вони не готуються до виборів.

Однак, ще влітку Оксана Тороп із ВВС писала про те, що ДБР активно шукає, як повісити на Головкономандувача ЗСУ найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва - швидку здачу Півдня, і ось надійшли нові деталі.

Одразу скажу, що мої джерела проінформовані і офіційні. Більш ніж.

Отже, станом на зараз є така інформація.

Офіс Президента хоче звільнити з посади

Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО.
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13.11.2023 16:39 Відповісти
Офіс Президента хоче звільнити з посади Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО. Саме на нього хочуть повісити Чонгар і Маріуполь, аби з чистими руками піти балотуватись на вибори.
Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: «ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@балі».

Для чого це?

Кусати і знімати Залужного - робити його достроково політиком номер один і гарантувати перемогу на двох повоєнних виборах. Тому - план Б - чинити тиск на Головнокомандувача ЗСУ та вішати на нього начебто «погану підготовку оборони, що стало причиною блискавичного просування ЗС РФ на початку їх вторгнення в Україну».
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13.11.2023 16:40 Відповісти
Чому вибрали фігуру Наєва? Це високопоставлений офіцер і давній колега та товариш Залужного. Тому влада вирішила викусувати команду Генштабу по одному і міняти на зручних людей. Ідея амбітна, побачимо, чи вони на таке підуть на практиці.

Цікаво лиш одне. Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ «Північ». Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?





Усі реакції:
1,2 тис.1,2 тис.
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13.11.2023 16:42 Відповісти
Круті, і обоє нагороджені мечем Королеви. А сирський закінчив московське училище і москаль єрмака.
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13.11.2023 16:50 Відповісти
Хай спробують.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2722097-zelenskij-vidkriv-u-mariupoli-centr-rozminuvanna.html 2019. Зеленський відкрив у Маріуполі Центр розмінування
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F,_2019,_1.jpg Зеленський в акваторії Азовського моря, 2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3162504-cotiri-dilanki-rozvedenna-i-19-misc-rozminuvanna-ermak-kaze-so-pocnut-u-sicni-na-donbasi.html 2020. Чотири ділянки розведення і 19 місць розмінування- Єрмак
https://minre.gov.ua/2021/11/23/iryna-vereshhuk-u-2022-roczi-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni-perevezennya/ 2021 Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
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13.11.2023 17:05 Відповісти
На жаль, ментам, прокурорам і зашквареним суддям, які за командою ОПи шиють справи патріотам, плювати на факти. Прикладів цього ми бачили багато.
Надія тільки на те, що після розголосу щурятник пригальмує.
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13.11.2023 17:11 Відповісти
ніякої автономії!
україна, унітарна держава.
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13.11.2023 16:40 Відповісти
Це після цього....
https://www.youtube.com/watch?v=EQkI5nfGAZs&t Стефанчук и Зеленский - официанты Путина, запретили 80 летнему Мустафе Джемилеву съездить в Брюссель
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13.11.2023 16:41 Відповісти
А відколи це Джемільов виступає в 95 кварталі?
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13.11.2023 16:48 Відповісти
А за кордон не випустили....Джемілев мав відмовитись брати нагороду з рук наркоши хрипастої.
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13.11.2023 16:56 Відповісти
Татарин Джемільов це Вам не Ліна Костенко...
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13.11.2023 17:12 Відповісти
Дід на це точно заслуговує.. Наші вітання..
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13.11.2023 17:13 Відповісти
**** ти ботівська
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13.11.2023 17:45 Відповісти
Курка, голова болить?? Чи голова пуста??
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13.11.2023 17:49 Відповісти
Цікаво було б подивитися, перелік героїчних вчинків, завдяки яким ця особа отримала звання. А взагалі, Героями України повинні бути виключно ті, хто заслужив це в бою, а не цивільні та політики. Всі ці роздавання звань і нагород цивільним мають бути припинені, а також переглянуті ті, що надані в попередні роки.
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13.11.2023 18:03 Відповісти
Після нагородження пілотів беніної МАУ після збиття літака біля Тегерану, взагалі не виникає по цьому приводу запитань. Героїзм, це пожертва собою заради життя інших. Яким чином пілоти пожертвували собою достеменно не відомо. Єдине пояснення, це звільнити беню від витрат на сім'ї загиблих та перекласти ці витрати на державу.
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13.11.2023 18:50 Відповісти
Та ну да!!!.. Ви ще скажіть нагородну зброю СБУшникам, мусорам, та й іншим каклєтам не роздавать!?? Тоді їх в першому ж ресторані віддубасят... Та що там в ресторані, - навіть в любій львівській чебуречній.
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14.11.2023 00:34 Відповісти
Ще один пішов дякувати за брязкальця...
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13.11.2023 18:25 Відповісти
Безумовно заслужив!
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13.11.2023 18:28 Відповісти
Джємільов тепер, як Лисий та Бойко.
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13.11.2023 18:32 Відповісти
Перед тим "хрипатий" та його "шобло" не випустив 80-річного Джемільова за кордон, як депутата та представника народу, котрий зазнав політичних репресій.
Більшого "дна" важко уявити. Цей, тупий, вкрай ниций та ганебний вчинок, звичайно ж почали обговорювати, засуджувати.
І тут, це "хріпате", вирішує, нібито інформаційно "перебити" цю ганьбу тим, аби дати Джемільову - "Героя України" - вчинок ще більш ганебний та ніций.
- Це вже, фактично, відверте приниження та плівок в обличчя.
І більш за все тут дивує навіть не ця ницість від "зе". Найбільш прикметним є те, що Джемільов - взяв ту "нагороду" до рук після всього цього.
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13.11.2023 20:18 Відповісти
 
 