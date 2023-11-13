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Зеленский присвоил лидеру крымскотатарского народа Джемилеву звание Героя Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером крымскотатарского народа, правозащитником, народным депутатом Украины, выдающимся политическим и общественным деятелем Мустафой Джемилевым, которому сегодня исполняется 80 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, глава государства поздравил Мустафу Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов нашего государства и его борьбу за права крымских татар.

"Хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе в этой борьбе. Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым - это Украина", - сказал Зеленский и добавил, что очень приятно поздравить с юбилеем лично.

За выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность президент присвоил Мустафе Джемилеву звание Героя Украины и вручил орден Государства.

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Лидер крымскотатарского народа заявил, что для него честь получить наивысшее отличие, ведь за два года полномасштабной войны ее получают воины, которые ценой своей жизни отстаивают свободу, территориальную целостность и независимость Украины.

Зеленский присвоил лидеру крымскотатарского народа Джемилеву звание Героя Украины 01
Зеленский присвоил лидеру крымскотатарского народа Джемилеву звание Героя Украины 02

"В таких обстоятельствах эта награда имеет для меня огромный смысл. Это в то же время большая моральная поддержка для наших соотечественников, которые уже десятый год находятся в оккупации", - отметил он.

Мустафа Джемилев поблагодарил президента за всю важную работу, проводимую при его поддержке в направлении защиты прав крымских татар.

"Ваши слова о том, что эта война не может быть закончена до тех пор, пока не будет освобожден последний квадратный метр нашей территории, внушают уверенность, что мы обретем свободу. Мне сегодня уже 80 лет, и у меня на этой земле еще одна мечта: вернуться на свою родину и быть похороненным на своей земле. И ваша твердая позиция по отношению к нашей территориальной целостности дает уверенность, что это обязательно сбудется. Благодарю вас за эту высокую награду. Слава Украине!" – сказал Мустафа Джемилев.

Автор: 

Герой Украины (467) Джемилев Мустафа (852) Зеленский Владимир (21057)


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Топ комментарии
+16
Джемілєв гідний нагороди. Вітаю.
А що там по нагородженню генерала Марченка - не на часі?
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13.11.2023 16:32 Ответить
+14
А за кордон не випустили, хряк не підписав відрядження.
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13.11.2023 16:30 Ответить
+14
Це після цього....
https://www.youtube.com/watch?v=EQkI5nfGAZs&t Стефанчук и Зеленский - официанты Путина, запретили 80 летнему Мустафе Джемилеву съездить в Брюссель
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13.11.2023 16:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вітаю це рішення.
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13.11.2023 16:29 Ответить
А за кордон не випустили, хряк не підписав відрядження.
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13.11.2023 16:30 Ответить
ШРЕК 🤢💩ПУЗАТИЙ СТЕФАНЧУК це МАРОНЕТКА жОПи , який не має ні совісті , ні честі !
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14.11.2023 10:23 Ответить
Джемілєв гідний нагороди. Вітаю.
А що там по нагородженню генерала Марченка - не на часі?
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13.11.2023 16:32 Ответить
Поряд повинен би стоят Умеров - радник Джемілєва й людина Єрмака та багаторічний менеджер компанії Ахметова , олігарха котрий привів Президента Януковича завдяки політтехнологу МАНАФОРТУ , працюючого свого часу з Трампом.

Ермак вів депутата регіональщика у ВР а Умеров вів Джемілєва...

Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JOdlT63tt94&lc=UgxruxDyTkuxLDhe0mJ4AaABAg
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13.11.2023 16:34 Ответить
Доречі , шприцом на місці вбивства помічника Залужного , котрий помітив Лапін на першому фото з місця подій, й котрим потім зник , займаються вже спецслужби Британії та США ( про це також у Швеця)
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13.11.2023 16:37 Ответить
Знову КДБ-шний Чмоня Швець.
Ще професора Солов'я не вистачає...
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13.11.2023 16:48 Ответить
а шо Швець використав розтяжку проти помічника Залужного?
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13.11.2023 17:10 Ответить
Я вам вже писав два роки тому, мені достатньо три літери - КДБ.
Якщо людина каже те що вам подобається чути - ще не означає що вона з вами щира, а якщо то є КДБ-шна потвора - воно може вас вербувати.
А ось Борислава Березу я послухаю)
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13.11.2023 17:18 Ответить
Таваріщь Сєрґєй, Ви українську довго вчили? Тяжко далась?
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13.11.2023 17:32 Ответить
Ви з якою метою про особисте питаєте?
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13.11.2023 17:37 Ответить
Вивчення чужої мови це особисте? Та добре, що це не державна таємниця...
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13.11.2023 17:40 Ответить
Навіщо ви спамите? Я образив Чмоню, а ви його фанат? То так й напишіть, не соромтеся.
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13.11.2023 17:44 Ответить
Підгоріло, адепте?!
У чому ще можете мене звинуватити у вашому маренні?
Чмоня приймав участь у отруєнні Літвіненко?!
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13.11.2023 18:41 Ответить
ЗЕЛЕНЕЧМО , закрий пельку дє твоі докази ? Я слухаю Швеця , тому що він не бреше , як твоя зграя СКОМАРОХІВ, КЛОУНІВ і РИГІВ 🤡🦠🤢🎪МАРОДЕРІВ НА КРОВІ !
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13.11.2023 19:01 Ответить
Ось сто одне підтвердження, як швець не бреше.
https://www.youtube.com/watch?v=16fl7c5qhpA К@гебешний медіаексперт Юрій Швець | ПолітПросвіта

Може в тебе просто пам'ять коротка? То передивись його старі відео.
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13.11.2023 23:33 Ответить
Литвиненко теж був в КГБ ! Тупий , він пішов проти зграї вбивць , як і Швець
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13.11.2023 19:05 Ответить
Це просто жахливий жах
Підгоряйло, спробуйте зупинитися та подивитися у дзеркало, і спитати себе - що викликало ті емоції й потік нестримної діареї на мою адресу?
Вам не здається що це рефлекс, і що ви зомбовані?
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13.11.2023 19:22 Ответить
Шановний, ніхто не хоче вас образити. Але з того що подають наші керманичі з Банкової в змі, є правдою на 2-3%. Решта - брехня. Звісно, хтось її хаває, але мені гидко. Відосікі гундосого ******** я перестав дивитися ще за шапкокрада. Ну от верне мене на нього і все тут!!! Швець - один з небагатьох який доносить інформацію ззовні без цензури опивських під@рів. А те шо хто там ким був .... Я теж колись жив в срср і був комсомольцем ))).
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13.11.2023 23:56 Ответить
Що з того що і я був комсомольцем? До чого тут КДБ?
Тут саме хотіли мене образити та вивести на емоції, щоби опустити мене на їхній рівень. Саме за те що я образив Чмоню.
Навіщо мені КДБ-шне ніщо, якщо я сам вмію читати? Якщо є купа українців яких можна при бажанні послухати?
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14.11.2023 00:06 Ответить
Навіжена неадекватна німкеня, ви навіть не знаєте що під моїми постам лайки ставите? Там наприклад:
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14.11.2023 02:49 Ответить
Эксперт?
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13.11.2023 18:28 Ответить
❗️Екстрені новини з ДБР! Наєву готують ПІДОЗРУ. Наступний ЗАЛУЖНИЙ. Це хотіли зробити з ПЕРШОГО ДНЯ https://www.youtube.com/watch?v=R35gzK8ZY-A
це не від Швеця а від Берези
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13.11.2023 17:13 Ответить
Трофімов , а чому тобі не достатньо , що батько Ермака ФСБШ -на. МРАЗОТА , а рідний брат ПОДОЛЯКА,
прямо зараз працює в розвідці РАШИСТІВ , МІНІСТР КУБРАКОВ - племінник міністра ЛУКАШЕНКО , БАКАНОВ - ЖРАДНИК , КРИШУЕТЬСЯ ОСОБИСТО ЗЕЛЕНСКИМ , в правітельстве зе ПРАЦЮЄ АЛЛАТРАстка ФСБшна ГНИДОТа Верещючка ………………🤮🤮
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13.11.2023 17:49 Ответить
І ви є адептом КДБ-шного Чмоні, і ваші релігійні почуття я посмів образити?!
Ви ото все навіщо написали?
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13.11.2023 17:54 Ответить
більше тридцяти років Швець співпрацює з владою США - ну да Вам віднєє . ФСБешна потвора Єрмак Вам ближче!
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13.11.2023 18:23 Ответить
Чомусь адептами КДБ-шного Чмоні Швеця є саме екзальтовані жінки. Саме вони тут й відзначилися, у безсилій злобі та марних звинуваченнях мене у всіх можливих гріхах.
"...співпрацює з владою США" - це зі слів самого Чмоні? Воно у чому може з владою США "співпрацювати"?!
Я знаю лише що він приймав участь у розпізнанні слів та матів українських посадовців на "плівках" КДБ-шника Мельниченко. Ото "співпраця"

Це вам про Єрмака, "Бабця Ванга"
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13.11.2023 18:34 Ответить
А що "ПАДАЛІка" хтось вбив?!
Не співчуваю.
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13.11.2023 18:44 Ответить
Чмоня зробив погано коли пішов у КДБ тоді коли туди йшли саме нікчеми, ображені життям, і чмоні на кшталт московського *****. Це все. Для мене він не людина, що б він вам там не казав, і якими КДБ-шними методиками не користувався у вербуванні своєї аудиторії, перетворюючи її на навіжених фанатів.
Якщо вам мало українських журналістів, активістів, блогерів, політиків, аналітиків, якщо ви не здатні прочитати ЗМІ США, чи офіційні пресрелізи, якщо вам потрібен КДБ-шний "хороший росіянин" - користуйтеся. Але - навіщо ви продовжуєте тягнути це лайно на Цензор?!
Вам мало Марина Данілюк-Ярмолаєва написала про підозри Наєву та іншим військовим, чи Береза чимось не підійшов?
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13.11.2023 19:11 Ответить
)))))))))...ви мабуть сплутали цензор з марафоном. .. це все пояснює. .
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14.11.2023 00:10 Ответить
Добре що хоч хтось з секти адептів Чмоні вміє писати слово "мабуть" про всяк випадок.
Але фраза "це все пояснює" - робить вас черговою "Бабцею Вангою".
Як воно у вас корелюється - "не терплю КДБ-шних Чмонь", і - "сплутав Цензор з марафоном"?
З яким марафоном?
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14.11.2023 00:17 Ответить
Ты чепуха бесполезная,иди на марафоне растяжку языка делай.Затисался тут,потому что высраться можно.
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13.11.2023 18:34 Ответить
Ви ще один навіжений поціновувач КДБ?
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13.11.2023 18:36 Ответить
Дякую за "таємну" інформацію, мабуть здобуту Чмонєю "з ризиком для власного життя", та "ціною надзусиль цієї надлюдини"
Без вас я би ніколи цього не дізнався
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13.11.2023 19:16 Ответить
Та не переймайтеся ви так... ) Ну не ліпиться тут ваше кдб ні до чого, як хєр до лоба ))). Ця теза була модна за часів Горбачова..******* наркомани тут таке виконують.. )), і, що саме цікаве, ,- хавають
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14.11.2023 00:18 Ответить
- це наркоман?
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14.11.2023 00:24 Ответить
Аж ніяк ))
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14.11.2023 00:43 Ответить
То навіщо ви про наркоманів?
Тут поки що було два відкритих неадеквата - і
але вони щось зрозуміли та пішли.
Інші - ті хто їх маячню лайкав = приховані неадеквати.
Лишилися тільки ви, й чомусь намагаєтеся створити враження адекватного та поміркованого адепта Чмоні ))
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14.11.2023 00:50 Ответить
Як би вам відповісти... Я не являюся нічиїм адептом. І байдуже, що тут думають, - моє життя від цього не залежить. Я намагаюся думати своєю головою, а не головою блогерів. З приводу наркоманів, то це- Банкова. Навіть не тому що звідти іде брехня. Якось підсвідомо на них воротить. І біда не лише в них, біда що ті хто їх вибрав насправді не змінилися. Вони вигукують вже інші гасла, а наркомани ними крутять. Це якісь постійні граблі. Це сум...
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14.11.2023 02:17 Ответить
Так-так, саме тому що ви "не є адептом", стоїть ваш лайк під неадекватними коментарями.
Ви помітили що вже деякі коментарі зникли - перетворилися на хрестики? Як вважаєте - чому?
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14.11.2023 02:27 Ответить
....)))) просто тому, що хтось хоче нав'язати свої погляди іншим. Думаючи, що відправивши в спам, вони здихались когось. Байдуже на це - це не мета. Лайки ставлю інтуітивно кожній людині, яка підтримує українство, і в середині не є совок, бо я його наївся. Моїх родичів 80% зникло в 32-33 роки. Я не хочу такої долі своїм дітям
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14.11.2023 02:57 Ответить
Я бачу що ваших розумових та аналітичних здібностей вистачає лише на зверхні посмішки. Ви пишете про родичів, і при тому не зізнаєтеся собі у тому що є адептом КДБ-шного Чмоні...
Хто кого тут відправляє у спам, розумаха? Що ви розумієте у тому як працює цей форум? Хрест означає, що - або юзер зрозумівши що написав дурню, сам видаляє свій допис, або - цей допис видаляє адмін сайту...
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14.11.2023 03:13 Ответить
"Лайки ставлю інтуітивно кожній людині, яка підтримує українство" - це брехня.
Беремо цю тему, топ коментарів, їх усього три штуки. Під ними всіма стоять лайки , ваших там немає. Це по вашому антиукраїнськи коментарі?
Зато під маячнею та безпідставними звинуваченнями і образами, ваші вподобайки є.
Звичайно ж ви себе не вважаєте брехливою та ницою людиною... , але - ваші слова геть не відповідають вашим діям.
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14.11.2023 03:46 Ответить
Ааа... топ коментарі.... Звісно...І я повинен був під топами поставить лайки ??.. Гадаю на цензорі є різні люди. Одні просто лишають відгуки, іноді емоційні. А є такі що несамовито відстоюють якусь точку зору. Ці діляться на тих що працюють за гроші, - їх в якомусь сенсі можна зрозуміти)). І на тих, в кого багато часу і їм просто нєх@р дєлать - влаштовують дискусіі, щось "абасновивають", чистят коментарі - з одною метою, - набрати якмога більше лайків. Це - хворі люди. Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне. Навіть якщо людина висловилась емоційно (це для людей природньо), і можливо, не дуже освічена - важливий мотив! Можете мені не відповідати, бо, чесно кажучи, набридло з пустого в порожнє...
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14.11.2023 11:13 Ответить
"Лайки ставлю інтуітивно кожній людині, яка підтримує українство" - це брехня.
Ось ви й підтвердили що ви брехун вашім:
"Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне."

То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" з висоти вашої уявної величі? Щоби впевнено та пихато обісратися?
"Швець - один з небагатьох який доносить інформацію ззовні без цензури опивських під@рів." І відразу ж: - "Я намагаюся думати своєю головою, а не головою блогерів."
"Та не переймайтеся ви так... ) Ну не ліпиться тут ваше кдб ні до чого"

"Можете мені не відповідати, бо, чесно кажучи, набридло з пустого в порожнє..."
Саме ви - з пустого почали, порожнім закінчили. То навіщо ви взагалі сюда прийшли? Розповісти що у вас щось схоже на біполярний розлад? Ви є адептом КДБ-шного Чмоні, і це при тому що (з ваших же слів) ваші родичі постраждали від чекістів. Як воно в вашої голові може уживатися - це ж зовсім несумісні речи.

Ви чомусь прийшли мене повчати? Чому - брехні? Це що знову за маячня - "...влаштовують дискусіі, щось "абасновивають", чистят коментарі - з одною метою, - набрати якмога більше лайків. Це - хворі люди..."?!
Я вам написав що коментарі яки порушують правила форуму видаляє адміністрація сайту ЦензорНЕТ. Ви маєте уявлення - хто такий "адмін"?
Ви же знову вперто намагаєтеся когось образити, розповісти що ви у "білому пальто", та вище за всю ту "земну метушню". При тому ж ви ставите вподобайки під лайливими безсенсовими коментарями, бо: "Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне".
Це називається - суперечити самому собі...
Ви взагалі сказати-то що хотіли коли написали перший допис під моїм?
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14.11.2023 13:33 Ответить
Ви сповна розуму????... )) Як на мене - не зовсім. Кажуть - іноді краще промовчати... Ви навіть не намагаєтесь подивитись на себе неупереджено,- як стороння людина. Натомість вам вистачає наснаги настрочити купу різної туфти. Горе-аналітик...
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14.11.2023 14:18 Ответить

Ви це сами з собою розмовляєте, брехун?
Саме ті хто ставить вподобайку під дописами на кшталт цього: "Таваріщь Сєрґєй, Ви українську довго вчили? Тяжко далась?" - і є несповна розуму, бо в них рефлекторно підгоряє від того що я зачепив їхнього "гуру".

Ви хоч одне питання здатні збагнути, та спробувати на нього відповісти? Наприклад це: "Ви взагалі сказати-то що хотіли коли написали перший допис під моїм?"
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14.11.2023 14:40 Ответить
Зауважте ☝️😄... я вас ще не ображав. На даному етапі у вас іде процес самоствердження. Вам дуже важливий ваш рейтинг в коментарях. Ви боляче сприймаєте альтернативну думку, намагаєтеся втягнути співбесідника у спір типу - вода мокра чи волога. Нестачу якихось знань ви компенсуєте штампами, тобто чиїмось ствердженнями. Коли у вас закінчуються аргументи - ви переходите на образи (не тільки стосовно мене), - що свідчить що ви ще доволі молода людина.
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14.11.2023 15:06 Ответить
Ви ображаєте здоровий глузд, адепт КДБ-шного Чмоні Швеця. Знову ви - ні про що, "Біле Пальто". То наберіть вже лайна у рот як це робить , та плюньте у мій бік
Те що ви брехун - доведено.
А ви на підставі чого мене можете образити - на підставі ваших галюцинацій? Ви хоч одну цитату можете навести?
"На даному етапі у вас іде процес самоствердження."
"Ви боляче сприймаєте альтернативну думку"
"намагаєтеся втягнути співбесідника у спір типу - вода мокра чи волога"
"Вам дуже важливий ваш рейтинг в коментарях."
"...що свідчить що ви ще доволі молода людина."

Ця уся маячня каже лише про те що ви недолуго намагаєтеся приписати мені ваші комплекси.
Я написав що ви брехун, я це довів на прикладах. Ви щось можете довести з вашої маячні?
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14.11.2023 15:23 Ответить
.....))))) Так- так, я допоможу розкритися вашим талантам). Нічого ви ще не довели. І звісно, було б просто послати вас, як тут зробили інші, але продовжимо... Я також помітив, шо у вас є не один нік. Питання, для чого, це - лайкати себе, тобто свмому собі лизати яйця??))
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14.11.2023 15:35 Ответить
Чергова недолуга Бабця Ванга, може досі нести суцільну маячню ні про що? Ви вже забагато "помітили" тут з того чого не існує.

А ось я, помітив чергову брехню: "Зауважте ☝️😄... я вас ще не ображав."
Те що ви поставили під майже кожним лайливим беззмістовним коментом вподобайку - це означає приєднання до образи, та жбурляння лайна разом з дописувачем. Це воно так працює, це називається логіка. Спробуйте, може у житті допоможе, а не вигадування нісенітниць, адепт КДБ-шного чмоні Швеця, зі зграйки мавп що жбурляють лайном у притомних українців.
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14.11.2023 16:07 Ответить
До чмоні ми ще дійдемо. До вас питання: ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі. Хто ви по відношенню до Цензора ? Ви є адміном, співвласником чи маєте якісь юридичні права.?
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14.11.2023 16:52 Ответить
Навчиться нарешті цитуванню на форумі, бо ваші твердження ("ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі") виглядають маячнею.

У вас підгоріло саме на Чмоню, боя про інше й не писав.
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14.11.2023 17:06 Ответить
Цитую: " То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" ..." - ваші слова. Повторю питання: ви є адміном, співвласником чи маєте якісь юридичні права?
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14.11.2023 17:50 Ответить
"То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" з висоти вашої уявної величі? Щоби впевнено та пихато обісратися?"
Це ви зрозуміли як: "ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі"?!

Це не є натягуванням сови на глобус? Де там про те що: "мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі"?
Ви саме до мене прийшли, під мій допис, зверхньо повчати (досі незрозуміло чому та навіщо). До чого тут глобально ЦензорНЕТ?
Там з коментарів яки ви лайкали та моїх відповідей на них, повинно бути зрозуміло що я на питання що стосується особистого не відповідаю. Тем більше що ви питаєте якусь дурню побудовану на галюцинаціях.
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14.11.2023 18:11 Ответить
Ви не відповіли. Мене не цікавить розуміння коментарів. Ще раз: хто ви по відношенню до Цензора? Ви є адміном, співвласником, чи маєте якісь юридичні права?.. Добре, якщо вам так важко, я відповім: ви, так само, як і я, як і всі решта - є звичайні користувачі,.. тобто ніхто. Всі мають однакові права залишити коментарі. Фраза - " ..ти є КДБ-шна потвора.." належить вам. Питання: хто дав вам право відкрито ображати співрозмовників?
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14.11.2023 18:52 Ответить
Ви чомусь вирішили що саме ви тут є лікарем, адепт КДБ-шного Чмоні, що приєднався тут до його навіжених фанатів та до їхнього жбурляння лайном.
У якому допису ви знайшли фразу " ..ти є КДБ-шна потвора.."?!
Якщо там: , то там написано геть інше. Знову у вас галюцинації, "лікарю".

"Питання: хто дав вам право відкрито ображати співрозмовників" - це саме до вас питання з вашим: "Шановний, ніхто не хоче вас образити.". Бо це саме ви, лицемір що не бачить у власному оці колоду, приєдналися до відкритої образи там, наприклад:
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14.11.2023 19:22 Ответить
Так, визнаю, не так прочитав. Вибачте
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14.11.2023 19:41 Ответить
ОК.
Свої звинувачення знімаю.
В моїх дописах тут немає нічого окрім пропозиції українцям позбутися комплексу меншовартості, та не тягнути "каку до рота".
Пропоную завершити.
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14.11.2023 21:46 Ответить
Помилка - ЗРАДНИК ВАНЬКА БАКАНОВ ПОВИНЕН ВІСІТИ НА ГИЛЯЦІ
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13.11.2023 18:57 Ответить
А вони як прийшли до влади, так відразу отрєклісь от своїх блізкіх! Чи ви не знали? Єрмак же сказал, што живьот в комнате 3х2 і мівіну дєлят с прізідєнтом.....
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14.11.2023 00:04 Ответить
Пропоную місто Севастополь переімінувати в Джемілєв, він того вартий !
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13.11.2023 16:37 Ответить
Переименовать в Ахтиар. Севасто́поль (укр. Севастополь, с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826[11] годы - Ахтиар крымскотат. Aqyar)

Хотя первее были древние греки с названием Херсонес. Но лучше уважить коренное население Крыма именно Ахтиаром. Для греков это была лишь колония.
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13.11.2023 16:51 Ответить
Кримські татари (киримли) не є "коренное население". Київська Русь мала міста-фортеці у Криму.
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13.11.2023 17:48 Ответить
Да Вы что??? !!! И когда же это было? Херсонес был основан в 424-421 годах до н. э. как древнегреческая колония выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской. Как там появилась Киевская Русь, если она была образована гораздо позже?

Ки́евская Русь, или Древнеру́сское госуда́рство, или Дре́вняя Русь (др.-рус. и церк.-слав. рѹсь, рѹсьскаѧ землѧ[Комм 1], греч. Ῥωσία[Комм 2], лат. Russia, Rossia, Ruthenia, Ruscia, Ruzzia[Комм 3][Комм 4], др.-сканд. Garðar, позже Garðaríki[Комм 5]) - средневековое государство в Северо-Восточной Европе, оформившееся в IX веке в результате объединения ряда восточнославянских[Комм 6] и финно-угорских[Комм 7] племён под властью князей династии Рюриковичей.
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13.11.2023 17:54 Ответить
от після її "оформлення" та до навали Орди
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13.11.2023 20:36 Ответить
а непогана назва

ахтіар значить білий

севастополь то назва що повязує з кримською війною яку росія програла
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13.11.2023 18:04 Ответить
Да еще и переводится как "город славы". Название города состоит из двух греческих слов ΣεβαστМς (Севастос) - «высокочтимый, священный» и πМλη (полис) - «город». Севастос - эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает «августейший город», «императорский город», «достойный поклонения, величественный, великолепный город».
Симферополь, кстати как "город пользы" Город, включавший в себя как вновь построенные кварталы, так и территорию Ак-Мечети, получил название Симферополь - в переводе с греческого «город пользы».
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13.11.2023 18:16 Ответить
Нагородження -це наступна піар акція усратого виконавця вказівок шефа агента Козира
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13.11.2023 16:39 Ответить
Уявляю, який там у них кіпіш зараз. Бігають, що всраті, схємкі продумують, всі на варіантах .))) А ще ж відоси піліть, блєать...
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14.11.2023 00:25 Ответить
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZV7Cx0LNAdCE1VRZQGjfs6X12DE3Sr8AwZZGCqKw_S4mGbqdh7HocTDZNJfuzCzZ1V7CVQJGGfXkQX0q564D_I7TcWgaTkpFM8fKFTabWLrcDVLcvxl7566a7Dz-**********************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/pfbid036chSPoN2xEUc3m7AmULJwZozFm5s6hM93k7JySwHWmDGseXFyUob7Z5BCiE4Px5Yl?__cft__[0]=AZV7Cx0LNAdCE1VRZQGjfs6X12DE3Sr8AwZZGCqKw_S4mGbqdh7HocTDZNJfuzCzZ1V7CVQJGGfXkQX0q564D_I7TcWgaTkpFM8fKFTabWLrcDVLcvxl7566a7Dz-**********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Отже, Офіс президента скільки завгодно може говорити, що у них нема конфлікту із вищим військовим керівництвом. І що вони не готуються до виборів.

Однак, ще влітку Оксана Тороп із ВВС писала про те, що ДБР активно шукає, як повісити на Головкономандувача ЗСУ найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва - швидку здачу Півдня, і ось надійшли нові деталі.

Одразу скажу, що мої джерела проінформовані і офіційні. Більш ніж.

Отже, станом на зараз є така інформація.

Офіс Президента хоче звільнити з посади

Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО.
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13.11.2023 16:39 Ответить
Офіс Президента хоче звільнити з посади Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО. Саме на нього хочуть повісити Чонгар і Маріуполь, аби з чистими руками піти балотуватись на вибори.
Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: «ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@балі».

Для чого це?

Кусати і знімати Залужного - робити його достроково політиком номер один і гарантувати перемогу на двох повоєнних виборах. Тому - план Б - чинити тиск на Головнокомандувача ЗСУ та вішати на нього начебто «погану підготовку оборони, що стало причиною блискавичного просування ЗС РФ на початку їх вторгнення в Україну».
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13.11.2023 16:40 Ответить
Чому вибрали фігуру Наєва? Це високопоставлений офіцер і давній колега та товариш Залужного. Тому влада вирішила викусувати команду Генштабу по одному і міняти на зручних людей. Ідея амбітна, побачимо, чи вони на таке підуть на практиці.

Цікаво лиш одне. Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ «Північ». Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?





Усі реакції:
1,2 тис.1,2 тис.
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13.11.2023 16:42 Ответить
Круті, і обоє нагороджені мечем Королеви. А сирський закінчив московське училище і москаль єрмака.
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13.11.2023 16:50 Ответить
Хай спробують.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2722097-zelenskij-vidkriv-u-mariupoli-centr-rozminuvanna.html 2019. Зеленський відкрив у Маріуполі Центр розмінування
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F,_2019,_1.jpg Зеленський в акваторії Азовського моря, 2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3162504-cotiri-dilanki-rozvedenna-i-19-misc-rozminuvanna-ermak-kaze-so-pocnut-u-sicni-na-donbasi.html 2020. Чотири ділянки розведення і 19 місць розмінування- Єрмак
https://minre.gov.ua/2021/11/23/iryna-vereshhuk-u-2022-roczi-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni-perevezennya/ 2021 Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
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13.11.2023 17:05 Ответить
На жаль, ментам, прокурорам і зашквареним суддям, які за командою ОПи шиють справи патріотам, плювати на факти. Прикладів цього ми бачили багато.
Надія тільки на те, що після розголосу щурятник пригальмує.
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13.11.2023 17:11 Ответить
ніякої автономії!
україна, унітарна держава.
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13.11.2023 16:40 Ответить
Це після цього....
https://www.youtube.com/watch?v=EQkI5nfGAZs&t Стефанчук и Зеленский - официанты Путина, запретили 80 летнему Мустафе Джемилеву съездить в Брюссель
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13.11.2023 16:41 Ответить
А відколи це Джемільов виступає в 95 кварталі?
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13.11.2023 16:48 Ответить
А за кордон не випустили....Джемілев мав відмовитись брати нагороду з рук наркоши хрипастої.
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13.11.2023 16:56 Ответить
Татарин Джемільов це Вам не Ліна Костенко...
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13.11.2023 17:12 Ответить
Дід на це точно заслуговує.. Наші вітання..
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13.11.2023 17:13 Ответить
**** ти ботівська
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13.11.2023 17:45 Ответить
Курка, голова болить?? Чи голова пуста??
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13.11.2023 17:49 Ответить
Цікаво було б подивитися, перелік героїчних вчинків, завдяки яким ця особа отримала звання. А взагалі, Героями України повинні бути виключно ті, хто заслужив це в бою, а не цивільні та політики. Всі ці роздавання звань і нагород цивільним мають бути припинені, а також переглянуті ті, що надані в попередні роки.
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13.11.2023 18:03 Ответить
Після нагородження пілотів беніної МАУ після збиття літака біля Тегерану, взагалі не виникає по цьому приводу запитань. Героїзм, це пожертва собою заради життя інших. Яким чином пілоти пожертвували собою достеменно не відомо. Єдине пояснення, це звільнити беню від витрат на сім'ї загиблих та перекласти ці витрати на державу.
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13.11.2023 18:50 Ответить
Та ну да!!!.. Ви ще скажіть нагородну зброю СБУшникам, мусорам, та й іншим каклєтам не роздавать!?? Тоді їх в першому ж ресторані віддубасят... Та що там в ресторані, - навіть в любій львівській чебуречній.
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14.11.2023 00:34 Ответить
Ще один пішов дякувати за брязкальця...
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13.11.2023 18:25 Ответить
Безумовно заслужив!
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13.11.2023 18:28 Ответить
Джємільов тепер, як Лисий та Бойко.
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13.11.2023 18:32 Ответить
Перед тим "хрипатий" та його "шобло" не випустив 80-річного Джемільова за кордон, як депутата та представника народу, котрий зазнав політичних репресій.
Більшого "дна" важко уявити. Цей, тупий, вкрай ниций та ганебний вчинок, звичайно ж почали обговорювати, засуджувати.
І тут, це "хріпате", вирішує, нібито інформаційно "перебити" цю ганьбу тим, аби дати Джемільову - "Героя України" - вчинок ще більш ганебний та ніций.
- Це вже, фактично, відверте приниження та плівок в обличчя.
І більш за все тут дивує навіть не ця ницість від "зе". Найбільш прикметним є те, що Джемільов - взяв ту "нагороду" до рук після всього цього.
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13.11.2023 20:18 Ответить
 
 