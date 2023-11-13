Зеленский присвоил лидеру крымскотатарского народа Джемилеву звание Героя Украины. ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером крымскотатарского народа, правозащитником, народным депутатом Украины, выдающимся политическим и общественным деятелем Мустафой Джемилевым, которому сегодня исполняется 80 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
Как отмечается, глава государства поздравил Мустафу Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов нашего государства и его борьбу за права крымских татар.
"Хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе в этой борьбе. Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым - это Украина", - сказал Зеленский и добавил, что очень приятно поздравить с юбилеем лично.
За выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность президент присвоил Мустафе Джемилеву звание Героя Украины и вручил орден Государства.
Лидер крымскотатарского народа заявил, что для него честь получить наивысшее отличие, ведь за два года полномасштабной войны ее получают воины, которые ценой своей жизни отстаивают свободу, территориальную целостность и независимость Украины.
"В таких обстоятельствах эта награда имеет для меня огромный смысл. Это в то же время большая моральная поддержка для наших соотечественников, которые уже десятый год находятся в оккупации", - отметил он.
Мустафа Джемилев поблагодарил президента за всю важную работу, проводимую при его поддержке в направлении защиты прав крымских татар.
"Ваши слова о том, что эта война не может быть закончена до тех пор, пока не будет освобожден последний квадратный метр нашей территории, внушают уверенность, что мы обретем свободу. Мне сегодня уже 80 лет, и у меня на этой земле еще одна мечта: вернуться на свою родину и быть похороненным на своей земле. И ваша твердая позиция по отношению к нашей территориальной целостности дает уверенность, что это обязательно сбудется. Благодарю вас за эту высокую награду. Слава Украине!" – сказал Мустафа Джемилев.
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А що там по нагородженню генерала Марченка - не на часі?
Ермак вів депутата регіональщика у ВР а Умеров вів Джемілєва...
Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JOdlT63tt94&lc=UgxruxDyTkuxLDhe0mJ4AaABAg
Ще професора Солов'я не вистачає...
Якщо людина каже те що вам подобається чути - ще не означає що вона з вами щира, а якщо то є КДБ-шна потвора - воно може вас вербувати.
А ось Борислава Березу я послухаю)
У чому ще можете мене звинуватити у вашому маренні?
Чмоня приймав участь у отруєнні Літвіненко?!
https://www.youtube.com/watch?v=16fl7c5qhpA К@гебешний медіаексперт Юрій Швець | ПолітПросвіта
Може в тебе просто пам'ять коротка? То передивись його старі відео.
Підгоряйло, спробуйте зупинитися та подивитися у дзеркало, і спитати себе - що викликало ті емоції й потік нестримної діареї на мою адресу?
Вам не здається що це рефлекс, і що ви зомбовані?
Тут саме хотіли мене образити та вивести на емоції, щоби опустити мене на їхній рівень. Саме за те що я образив Чмоню.
Навіщо мені КДБ-шне ніщо, якщо я сам вмію читати? Якщо є купа українців яких можна при бажанні послухати?
це не від Швеця а від Берези
прямо зараз працює в розвідці РАШИСТІВ , МІНІСТР КУБРАКОВ - племінник міністра ЛУКАШЕНКО , БАКАНОВ - ЖРАДНИК , КРИШУЕТЬСЯ ОСОБИСТО ЗЕЛЕНСКИМ , в правітельстве зе ПРАЦЮЄ АЛЛАТРАстка ФСБшна ГНИДОТа Верещючка ………………🤮🤮
Ви ото все навіщо написали?
"...співпрацює з владою США" - це зі слів самого Чмоні? Воно у чому може з владою США "співпрацювати"?!
Я знаю лише що він приймав участь у розпізнанні слів та матів українських посадовців на "плівках" КДБ-шника Мельниченко. Ото "співпраця"
Це вам про Єрмака, "Бабця Ванга"
Не співчуваю.
Якщо вам мало українських журналістів, активістів, блогерів, політиків, аналітиків, якщо ви не здатні прочитати ЗМІ США, чи офіційні пресрелізи, якщо вам потрібен КДБ-шний "хороший росіянин" - користуйтеся. Але - навіщо ви продовжуєте тягнути це лайно на Цензор?!
Вам мало Марина Данілюк-Ярмолаєва написала про підозри Наєву та іншим військовим, чи Береза чимось не підійшов?
Але фраза "це все пояснює" - робить вас черговою "Бабцею Вангою".
Як воно у вас корелюється - "не терплю КДБ-шних Чмонь", і - "сплутав Цензор з марафоном"?
З яким марафоном?
Без вас я би ніколи цього не дізнався
Тут поки що було два відкритих неадеквата - і
але вони щось зрозуміли та пішли.
Інші - ті хто їх маячню лайкав = приховані неадеквати.
Лишилися тільки ви, й чомусь намагаєтеся створити враження адекватного та поміркованого адепта Чмоні ))
Ви помітили що вже деякі коментарі зникли - перетворилися на хрестики? Як вважаєте - чому?
Хто кого тут відправляє у спам, розумаха? Що ви розумієте у тому як працює цей форум? Хрест означає, що - або юзер зрозумівши що написав дурню, сам видаляє свій допис, або - цей допис видаляє адмін сайту...
Беремо цю тему, топ коментарів, їх усього три штуки. Під ними всіма стоять лайки , ваших там немає. Це по вашому антиукраїнськи коментарі?
Зато під маячнею та безпідставними звинуваченнями і образами, ваші вподобайки є.
Звичайно ж ви себе не вважаєте брехливою та ницою людиною... , але - ваші слова геть не відповідають вашим діям.
Ось ви й підтвердили що ви брехун вашім:
"Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне."
То навіщо ви прийшли сюди щось "абасновивать" з висоти вашої уявної величі? Щоби впевнено та пихато обісратися?
"Швець - один з небагатьох який доносить інформацію ззовні без цензури опивських під@рів." І відразу ж: - "Я намагаюся думати своєю головою, а не головою блогерів."
"Та не переймайтеся ви так... ) Ну не ліпиться тут ваше кдб ні до чого"
"Можете мені не відповідати, бо, чесно кажучи, набридло з пустого в порожнє..."
Саме ви - з пустого почали, порожнім закінчили. То навіщо ви взагалі сюда прийшли? Розповісти що у вас щось схоже на біполярний розлад? Ви є адептом КДБ-шного Чмоні, і це при тому що (з ваших же слів) ваші родичі постраждали від чекістів. Як воно в вашої голові може уживатися - це ж зовсім несумісні речи.
Ви чомусь прийшли мене повчати? Чому - брехні? Це що знову за маячня - "...влаштовують дискусіі, щось "абасновивають", чистят коментарі - з одною метою, - набрати якмога більше лайків. Це - хворі люди..."?!
Я вам написав що коментарі яки порушують правила форуму видаляє адміністрація сайту ЦензорНЕТ. Ви маєте уявлення - хто такий "адмін"?
Ви же знову вперто намагаєтеся когось образити, розповісти що ви у "білому пальто", та вище за всю ту "земну метушню". При тому ж ви ставите вподобайки під лайливими безсенсовими коментарями, бо: "Я буду ставити лайки кому вважатиму за потрібне".
Це називається - суперечити самому собі...
Ви взагалі сказати-то що хотіли коли написали перший допис під моїм?
Ви це сами з собою розмовляєте, брехун?
Саме ті хто ставить вподобайку під дописами на кшталт цього: "Таваріщь Сєрґєй, Ви українську довго вчили? Тяжко далась?" - і є несповна розуму, бо в них рефлекторно підгоряє від того що я зачепив їхнього "гуру".
Ви хоч одне питання здатні збагнути, та спробувати на нього відповісти? Наприклад це: "Ви взагалі сказати-то що хотіли коли написали перший допис під моїм?"
Те що ви брехун - доведено.
А ви на підставі чого мене можете образити - на підставі ваших галюцинацій? Ви хоч одну цитату можете навести?
"На даному етапі у вас іде процес самоствердження."
"Ви боляче сприймаєте альтернативну думку"
"намагаєтеся втягнути співбесідника у спір типу - вода мокра чи волога"
"Вам дуже важливий ваш рейтинг в коментарях."
"...що свідчить що ви ще доволі молода людина."
Ця уся маячня каже лише про те що ви недолуго намагаєтеся приписати мені ваші комплекси.
Я написав що ви брехун, я це довів на прикладах. Ви щось можете довести з вашої маячні?
А ось я, помітив чергову брехню: "Зауважте ☝️😄... я вас ще не ображав."
Те що ви поставили під майже кожним лайливим беззмістовним коментом вподобайку - це означає приєднання до образи, та жбурляння лайна разом з дописувачем. Це воно так працює, це називається логіка. Спробуйте, може у житті допоможе, а не вигадування нісенітниць, адепт КДБ-шного чмоні Швеця, зі зграйки мавп що жбурляють лайном у притомних українців.
У вас підгоріло саме на Чмоню, боя про інше й не писав.
Це ви зрозуміли як: "ви дорікали мені, що мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі"?!
Це не є натягуванням сови на глобус? Де там про те що: "мені з моїми коментарями нічого робити на Цензорі"?
Ви саме до мене прийшли, під мій допис, зверхньо повчати (досі незрозуміло чому та навіщо). До чого тут глобально ЦензорНЕТ?
Там з коментарів яки ви лайкали та моїх відповідей на них, повинно бути зрозуміло що я на питання що стосується особистого не відповідаю. Тем більше що ви питаєте якусь дурню побудовану на галюцинаціях.
У якому допису ви знайшли фразу " ..ти є КДБ-шна потвора.."?!
Якщо там: , то там написано геть інше. Знову у вас галюцинації, "лікарю".
"Питання: хто дав вам право відкрито ображати співрозмовників" - це саме до вас питання з вашим: "Шановний, ніхто не хоче вас образити.". Бо це саме ви, лицемір що не бачить у власному оці колоду, приєдналися до відкритої образи там, наприклад:
Свої звинувачення знімаю.
В моїх дописах тут немає нічого окрім пропозиції українцям позбутися комплексу меншовартості, та не тягнути "каку до рота".
Пропоную завершити.
Хотя первее были древние греки с названием Херсонес. Но лучше уважить коренное население Крыма именно Ахтиаром. Для греков это была лишь колония.
Ки́евская Русь, или Древнеру́сское госуда́рство, или Дре́вняя Русь (др.-рус. и церк.-слав. рѹсь, рѹсьскаѧ землѧ[Комм 1], греч. Ῥωσία[Комм 2], лат. Russia, Rossia, Ruthenia, Ruscia, Ruzzia[Комм 3][Комм 4], др.-сканд. Garðar, позже Garðaríki[Комм 5]) - средневековое государство в Северо-Восточной Европе, оформившееся в IX веке в результате объединения ряда восточнославянских[Комм 6] и финно-угорских[Комм 7] племён под властью князей династии Рюриковичей.
ахтіар значить білий
севастополь то назва що повязує з кримською війною яку росія програла
Симферополь, кстати как "город пользы" Город, включавший в себя как вновь построенные кварталы, так и территорию Ак-Мечети, получил название Симферополь - в переводе с греческого «город пользы».
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/pfbid036chSPoN2xEUc3m7AmULJwZozFm5s6hM93k7JySwHWmDGseXFyUob7Z5BCiE4Px5Yl?__cft__[0]=AZV7Cx0LNAdCE1VRZQGjfs6X12DE3Sr8AwZZGCqKw_S4mGbqdh7HocTDZNJfuzCzZ1V7CVQJGGfXkQX0q564D_I7TcWgaTkpFM8fKFTabWLrcDVLcvxl7566a7Dz-**********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Отже, Офіс президента скільки завгодно може говорити, що у них нема конфлікту із вищим військовим керівництвом. І що вони не готуються до виборів.
Однак, ще влітку Оксана Тороп із ВВС писала про те, що ДБР активно шукає, як повісити на Головкономандувача ЗСУ найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва - швидку здачу Півдня, і ось надійшли нові деталі.
Одразу скажу, що мої джерела проінформовані і офіційні. Більш ніж.
Отже, станом на зараз є така інформація.
Офіс Президента хоче звільнити з посади
Командування об'єднаних сил Збройних Сил України Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, після того оголосити йому підозру, а потім через ручний суд закрити його у СІЗО.
Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: «ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@балі».
Для чого це?
Кусати і знімати Залужного - робити його достроково політиком номер один і гарантувати перемогу на двох повоєнних виборах. Тому - план Б - чинити тиск на Головнокомандувача ЗСУ та вішати на нього начебто «погану підготовку оборони, що стало причиною блискавичного просування ЗС РФ на початку їх вторгнення в Україну».
Цікаво лиш одне. Сергій Наєв нині у статусі командувача ОСУВ «Північ». Як і хто собі уявляє захист Києва без досвідченого управлінця? Чи мешканцям Оболоні і Бучанського напрямку треба готуватися до дубля два через політичні амбіції окремих осіб?
Усі реакції:
1,2 тис.1,2 тис.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2722097-zelenskij-vidkriv-u-mariupoli-centr-rozminuvanna.html 2019. Зеленський відкрив у Маріуполі Центр розмінування
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F,_2019,_1.jpg Зеленський в акваторії Азовського моря, 2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3162504-cotiri-dilanki-rozvedenna-i-19-misc-rozminuvanna-ermak-kaze-so-pocnut-u-sicni-na-donbasi.html 2020. Чотири ділянки розведення і 19 місць розмінування- Єрмак
https://minre.gov.ua/2021/11/23/iryna-vereshhuk-u-2022-roczi-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni-perevezennya/ 2021 Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
Надія тільки на те, що після розголосу щурятник пригальмує.
україна, унітарна держава.
https://www.youtube.com/watch?v=EQkI5nfGAZs&t Стефанчук и Зеленский - официанты Путина, запретили 80 летнему Мустафе Джемилеву съездить в Брюссель
Більшого "дна" важко уявити. Цей, тупий, вкрай ниций та ганебний вчинок, звичайно ж почали обговорювати, засуджувати.
І тут, це "хріпате", вирішує, нібито інформаційно "перебити" цю ганьбу тим, аби дати Джемільову - "Героя України" - вчинок ще більш ганебний та ніций.
- Це вже, фактично, відверте приниження та плівок в обличчя.
І більш за все тут дивує навіть не ця ницість від "зе". Найбільш прикметним є те, що Джемільов - взяв ту "нагороду" до рук після всього цього.