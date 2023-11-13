Зеленский присвоил лидеру крымскотатарского народа Джемилеву звание Героя Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером крымскотатарского народа, правозащитником, народным депутатом Украины, выдающимся политическим и общественным деятелем Мустафой Джемилевым, которому сегодня исполняется 80 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, глава государства поздравил Мустафу Джемилева с юбилеем и поблагодарил за отстаивание интересов нашего государства и его борьбу за права крымских татар.

"Хочу поблагодарить вас за то, что мы вместе в этой борьбе. Желаю вам много здоровья, чтобы увидеть нашу справедливую победу, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым - это Украина", - сказал Зеленский и добавил, что очень приятно поздравить с юбилеем лично.

За выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность президент присвоил Мустафе Джемилеву звание Героя Украины и вручил орден Государства.

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Лидер крымскотатарского народа заявил, что для него честь получить наивысшее отличие, ведь за два года полномасштабной войны ее получают воины, которые ценой своей жизни отстаивают свободу, территориальную целостность и независимость Украины.





"В таких обстоятельствах эта награда имеет для меня огромный смысл. Это в то же время большая моральная поддержка для наших соотечественников, которые уже десятый год находятся в оккупации", - отметил он.

Мустафа Джемилев поблагодарил президента за всю важную работу, проводимую при его поддержке в направлении защиты прав крымских татар.

"Ваши слова о том, что эта война не может быть закончена до тех пор, пока не будет освобожден последний квадратный метр нашей территории, внушают уверенность, что мы обретем свободу. Мне сегодня уже 80 лет, и у меня на этой земле еще одна мечта: вернуться на свою родину и быть похороненным на своей земле. И ваша твердая позиция по отношению к нашей территориальной целостности дает уверенность, что это обязательно сбудется. Благодарю вас за эту высокую награду. Слава Украине!" – сказал Мустафа Джемилев.