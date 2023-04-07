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Джемилев призвал мусульманские страны усилить поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джемилев

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает недостаточной поддержку, которую Украина получает от мусульманских стран в борьбе с российской агрессией, и призывает их преодолеть страх перед Россией и стать на сторону добра и справедливости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если быть откровенным, то должен признать, что мы, мусульмане Крыма, ожидали значительно большей поддержки со стороны мусульманских стран. Тем более, российская агрессия началась именно с оккупации нашей Родины в феврале 2014 года, а наибольшим репрессиям и уничтожениям, похищениям и убийствам, арестам и незаконным судилищам подвергались мусульмане", - заявил Джемилев.

Он отметил, что в международных организациях, прежде всего Генассамблеи ООН, резолюции с осуждением российской агрессии о нарушении прав человека и с требованием вывода российских войск с украинской территории поддерживало незначительное количество мусульманских стран, подавляющее большинство занимают позицию нейтралитета, а две страны - режим Башара Асада в Сирии и Афганистан поддержали аннексию Крыма Россией.

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"Я не теолог и не знаю всех тонкостей мусульманского права, но я знаю точно, что мусульманин не может быть нейтральным между добром и злом, между бандитом и жертвой бандитизма, а стать на сторону бандита – это серьезный грех перед всемогущим Аллахом. Я надеюсь, что исламские страны преодолеют свой страх перед страной-агрессором, которому украинская армия уже достаточно эффективно вырвала клыки, и займут более активную позицию в противостоянии Украины и агрессора", - подчеркнул Джемилев.

Он добавил, что чем активнее мусульмане будут на стороне добра и справедливости, тем выше будет и авторитет ислама в мире.

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Топ комментарии
+7
Чеченцы воюют в батальёне имени Шейха Мансура...они не кадыровцы...ну а русня типа тебя идёт за рюским кораблём.
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07.04.2023 22:26
+6
каждый день мусульмане разных национальностей воюют за Украину и гибнут за Украину...если ты украинец -просто подумай и извинись...ну а если русня то просто-на@уй
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07.04.2023 22:17
+6
Азербайджанець Гусейнів Саїд Васиф Огли, який навчався і жив в Україні, у 2022 році пішов добровольцем на війну, вступив до 57-ї бригади ЗСУ, але влітку минулого року загинув.
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07.04.2023 22:43
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Мустафа-ага это легенда
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07.04.2023 22:05 Ответить
+ 100!

людина-кремінь
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07.04.2023 22:29 Ответить
Слиш, "шановний", ти би раніше говорив це.
А тепер - "хайпожер" ви наш кримошановний, я от..(прилягає в "А2брамсІ") - може дам Смердостополь муркам, а Сердросмополь - дуркам, а тобі - місце біля, вибач, сортиру, ... ну, вна Раді слішком жорстко буде, тож, двірником біля СБУ.
(де ти був с.... (б.є самку собаки за то шо не подала лапку вчасно))
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07.04.2023 22:09 Ответить
Yuriy Smith , канчай пить денатуру !
перехади на вотку !
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07.04.2023 22:36 Ответить
каждый день мусульмане разных национальностей воюют за Украину и гибнут за Украину...если ты украинец -просто подумай и извинись...ну а если русня то просто-на@уй
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07.04.2023 22:17 Ответить
Чеченцы воюют в батальёне имени Шейха Мансура...они не кадыровцы...ну а русня типа тебя идёт за рюским кораблём.
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07.04.2023 22:26 Ответить
слыш ты,ху@та руснявая,я тоже не верю в бога,но я уважаю верования людей которые отдают за Украину самое ценное-жизнь,,,
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07.04.2023 22:32 Ответить
Beton 5a8685c8 Реєстрація: 27.03.2023 - делет.
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07.04.2023 23:17 Ответить
Глава Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що на боці України воює 5 батальйонів. Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Київ".
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08.04.2023 08:20 Ответить
кремлебот

Beton 5a8685c8 Реєстрація: 27.03.2023

.
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07.04.2023 22:31 Ответить
да, да, а ще атомна бонба на кремль....
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07.04.2023 23:19 Ответить
В Ірані - теж мусульмани (та ще й країною правлять), але "шахеди" вбивають не тільки українців чи ізраїоьтян, і "кадировці" - також мусульмани...

У християн таж фігня - католики, православні, євангелісти, протестанти і т. ін...
Та й у буддистів не краще.

Релігія, на мою думку, не є тим, шо об'єднає. Тільки ВІРА об'єднує.

Хто не розуміє різниці - не відповідайте, хто розуміє - наводьте аргументи, обговоримо.
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07.04.2023 22:15 Ответить
Азербайджанець Ріад Агаєв сім років живе в Києві. Після повномасштабного нападу росії на Україну він без проблем міг виїхати до себе на батьківщину. Але зробив інакше - 25 лютого 2022-го пішов до київського військкомату, щоб разом з українцями стати на захист країни. Пояснює: інакше б не вчинив, адже тут має вже родину, сина і друзів.
Джерело: https://censor.net/ua/r3403222
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07.04.2023 22:39 Ответить
Доброволець бурят, який приїхав в Україну в 2009 році, захищає нашу країну, зі зброєю в руках з 2014 року.
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07.04.2023 22:41 Ответить
Азербайджанець Гусейнів Саїд Васиф Огли, який навчався і жив в Україні, у 2022 році пішов добровольцем на війну, вступив до 57-ї бригади ЗСУ, але влітку минулого року загинув.
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07.04.2023 22:43 Ответить
ще раз повтори, тупий малорос !
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07.04.2023 23:42 Ответить
кремлєбот, буряти - буддісти
треба знати віросповідання своїх саатєчєствєнніков

Вова Петров 18****** Реєстрація: 20.01.2023
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07.04.2023 22:34 Ответить
******, в основном в бурятии исповедуют ислам ! хотя тебе это не важно, когда они отдерут твоих детей и выдернут твой унитаз , будет уже будде не важно .. чего тебе кацапской мразоте и желаю !
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07.04.2023 23:39 Ответить
ніііі...)) допомоги од мусульман вже достатньо, нам іранської вистачає...
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07.04.2023 22:35 Ответить
серьозно ?
а два батальони лише чеченців, які воюють за Україну ?
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07.04.2023 22:38 Ответить
серьозно? аж два батальйони...))) може вони самі війну виграють українцям)))
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07.04.2023 22:47 Ответить
а ти знаєш, що в рашці зараз молодь: і християни, і мусульмани, і буддисти називають себе руззський

і похрен їм Христос, Аллах чи Будда коли вони приперлись до нас
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07.04.2023 23:35 Ответить
безпосередньо зараз вони воюють за Україну.
як вільні люди, які ненавидять рашистів.
так само як наші хлопці пліч о пліч з чеченцями воювали проти кацапів в Чечні у двох їхніх войнах за незалежність
наших тоді було менше двох батальонів і ми разом з чеченцями потерпіли поразку.

але зараз йде Україно-російська війна і буде ще Третя Чеченська....
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07.04.2023 23:30 Ответить
не тупи, они все имеют украинское гражданство, бежали с ичкерии в 90х не много есть с европы .. но все чечены с чечни сейчас воюют не стороне фашистов ! это факт !
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07.04.2023 23:23 Ответить
Глава Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що на боці України воює 5 батальйонів. Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Київ".
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08.04.2023 08:19 Ответить
Росія - мусульманська країна.
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07.04.2023 22:43 Ответить
азіатьська))
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07.04.2023 22:48 Ответить
Найчисленніша в РФ конфесія, саме мусульманська.
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07.04.2023 22:58 Ответить
да, да, конєчно:

православные и другие христиане - 73,3 %
нерелигиозные - 16 %
мусульмане - 10 %
остальные - менее 1 %
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08.04.2023 00:37 Ответить
В Вы не владеете предметом. В вашей статистике отсутствуют атеисты коих 70%. А в аулах атеистов просто не бывает.
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08.04.2023 06:19 Ответить
Они даже мусульманской Чечне не стали помогать в своё время. Хотя Чечня в отчаяние и объявила "священную войну". Короче, вывод такой- в целом мусульмане довольна трусливы и обычно с позицией "моя хата с краю".
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07.04.2023 22:45 Ответить
 
 