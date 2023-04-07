Джемилев призвал мусульманские страны усилить поддержку Украины

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает недостаточной поддержку, которую Украина получает от мусульманских стран в борьбе с российской агрессией, и призывает их преодолеть страх перед Россией и стать на сторону добра и справедливости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если быть откровенным, то должен признать, что мы, мусульмане Крыма, ожидали значительно большей поддержки со стороны мусульманских стран. Тем более, российская агрессия началась именно с оккупации нашей Родины в феврале 2014 года, а наибольшим репрессиям и уничтожениям, похищениям и убийствам, арестам и незаконным судилищам подвергались мусульмане", - заявил Джемилев.

Он отметил, что в международных организациях, прежде всего Генассамблеи ООН, резолюции с осуждением российской агрессии о нарушении прав человека и с требованием вывода российских войск с украинской территории поддерживало незначительное количество мусульманских стран, подавляющее большинство занимают позицию нейтралитета, а две страны - режим Башара Асада в Сирии и Афганистан поддержали аннексию Крыма Россией.

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"Я не теолог и не знаю всех тонкостей мусульманского права, но я знаю точно, что мусульманин не может быть нейтральным между добром и злом, между бандитом и жертвой бандитизма, а стать на сторону бандита – это серьезный грех перед всемогущим Аллахом. Я надеюсь, что исламские страны преодолеют свой страх перед страной-агрессором, которому украинская армия уже достаточно эффективно вырвала клыки, и займут более активную позицию в противостоянии Украины и агрессора", - подчеркнул Джемилев.

Он добавил, что чем активнее мусульмане будут на стороне добра и справедливости, тем выше будет и авторитет ислама в мире.

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