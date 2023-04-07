Джемилев призвал мусульманские страны усилить поддержку Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает недостаточной поддержку, которую Украина получает от мусульманских стран в борьбе с российской агрессией, и призывает их преодолеть страх перед Россией и стать на сторону добра и справедливости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если быть откровенным, то должен признать, что мы, мусульмане Крыма, ожидали значительно большей поддержки со стороны мусульманских стран. Тем более, российская агрессия началась именно с оккупации нашей Родины в феврале 2014 года, а наибольшим репрессиям и уничтожениям, похищениям и убийствам, арестам и незаконным судилищам подвергались мусульмане", - заявил Джемилев.
Он отметил, что в международных организациях, прежде всего Генассамблеи ООН, резолюции с осуждением российской агрессии о нарушении прав человека и с требованием вывода российских войск с украинской территории поддерживало незначительное количество мусульманских стран, подавляющее большинство занимают позицию нейтралитета, а две страны - режим Башара Асада в Сирии и Афганистан поддержали аннексию Крыма Россией.
"Я не теолог и не знаю всех тонкостей мусульманского права, но я знаю точно, что мусульманин не может быть нейтральным между добром и злом, между бандитом и жертвой бандитизма, а стать на сторону бандита – это серьезный грех перед всемогущим Аллахом. Я надеюсь, что исламские страны преодолеют свой страх перед страной-агрессором, которому украинская армия уже достаточно эффективно вырвала клыки, и займут более активную позицию в противостоянии Украины и агрессора", - подчеркнул Джемилев.
Он добавил, что чем активнее мусульмане будут на стороне добра и справедливости, тем выше будет и авторитет ислама в мире.
Пожалуйста, подождите...
людина-кремінь
А тепер - "хайпожер" ви наш кримошановний, я от..(прилягає в "А2брамсІ") - може дам Смердостополь муркам, а Сердросмополь - дуркам, а тобі - місце біля, вибач, сортиру, ... ну, вна Раді слішком жорстко буде, тож, двірником біля СБУ.
(де ти був с.... (б.є самку собаки за то шо не подала лапку вчасно))
перехади на вотку !
Beton 5a8685c8 Реєстрація: 27.03.2023
.
У християн таж фігня - католики, православні, євангелісти, протестанти і т. ін...
Та й у буддистів не краще.
Релігія, на мою думку, не є тим, шо об'єднає. Тільки ВІРА об'єднує.
Хто не розуміє різниці - не відповідайте, хто розуміє - наводьте аргументи, обговоримо.
Джерело: https://censor.net/ua/r3403222
треба знати віросповідання своїх саатєчєствєнніков
Вова Петров 18****** Реєстрація: 20.01.2023
а два батальони лише чеченців, які воюють за Україну ?
і похрен їм Христос, Аллах чи Будда коли вони приперлись до нас
як вільні люди, які ненавидять рашистів.
так само як наші хлопці пліч о пліч з чеченцями воювали проти кацапів в Чечні у двох їхніх войнах за незалежність
наших тоді було менше двох батальонів і ми разом з чеченцями потерпіли поразку.
але зараз йде Україно-російська війна і буде ще Третя Чеченська....
православные и другие христиане - 73,3 %
нерелигиозные - 16 %
мусульмане - 10 %
остальные - менее 1 %