Россия отказалась от предложения обменять всех пленных-мусульман в честь Рамадана
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Украина предложила россиянам обменять всех пленных-мусульман в честь начала Рамадана - священного месяца для последователей Ислама. Москва отказалась от этого предложения.
Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Дария Заровна, передает Цензор.НЕТ.
"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заровна.
По ее словам, такая инициатива одна из многих идей Украины в вопросе обмена пленными.
"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытянуть больше наших", - добавила советник главы ОП.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, большинство мобилизованных россиян – это представители мусульманского мира.
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1-русня соглашается-ифаны начинают писять кипятком
2.русня отказывается -писяют кипятком махмуды
млін, ну шо за дурня - рашці наср. на бойовиків, крім всіляких родичів і дрцганв Калдирова - тих він без питань вимінює на наших солдатів.
ну, типу дипломатично, шоб зафіксувати... ну так. просто ті всі зарівні зараз типу просять Кадирова, а завтра в Дубаї просять верблюда дати взад, тобто, ой, всістись вниз шоб дєвушка злізла.
аж чомусь Сралін згадується..... Зеля, Бакланов не жме?
б*же, яких...... лідарів вибрав народєц....
я реально "жалкую" шо принципово не ходив тоді на вибори, бо хоча б міг говорити шо вони - ......3-2-1-си
але, просто там не було з кого вибирати, рвота(блювота) - рефлекс просто, тому й не пішов. какіє ви всьо такі уроди