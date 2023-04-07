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Новости Война в Украине Обмен пленными
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Россия отказалась от предложения обменять всех пленных-мусульман в честь Рамадана

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмен

Украина предложила россиянам обменять всех пленных-мусульман в честь начала Рамадана - священного месяца для последователей Ислама. Москва отказалась от этого предложения.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала советница руководителя Офиса президента Дария Заровна, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заровна.

По ее словам, такая инициатива одна из многих идей Украины в вопросе обмена пленными.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытянуть больше наших", - добавила советник главы ОП.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, большинство мобилизованных россиян – это представители мусульманского мира.

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Топ комментарии
+11
очень умный ход сделать такое предложение..,вариант без минусов:
1-русня соглашается-ифаны начинают писять кипятком
2.русня отказывается -писяют кипятком махмуды
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07.04.2023 19:21
+6
Рузьге переважно пошановують національне священне свято Вдрабадан.
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07.04.2023 19:27
+4
Ну то нехай їх обмінюють турки, вони ж ''вась-вась'' з *уйлом!
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07.04.2023 19:23
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***** православних не жаль, а на мусульман взагалі начхати
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07.04.2023 19:19 Ответить
очень умный ход сделать такое предложение..,вариант без минусов:
1-русня соглашается-ифаны начинают писять кипятком
2.русня отказывается -писяют кипятком махмуды
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07.04.2023 19:21 Ответить
Ну то нехай їх обмінюють турки, вони ж ''вась-вась'' з *уйлом!
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07.04.2023 19:23 Ответить
Рузьге переважно пошановують національне священне свято Вдрабадан.
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07.04.2023 19:27 Ответить
Зараз не тільки Рамадан, а і Песах, і Пасха скоро. Якось не дуже розумно робити такі заяви.
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07.04.2023 19:29 Ответить
Дело не в Песахе. Ни одна нормальная страна не должна делить граждан по цвету и запаху.
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07.04.2023 19:51 Ответить
Що там дон-дон?! мечеть вже достроїв?! Треба було планувати строїти на руїнах Кремля, то може щось би і вийшло..
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07.04.2023 19:37 Ответить
Демченко би сказав, а не якась членкиня Данілова Зарівна.
млін, ну шо за дурня - рашці наср. на бойовиків, крім всіляких родичів і дрцганв Калдирова - тих він без питань вимінює на наших солдатів.
ну, типу дипломатично, шоб зафіксувати... ну так. просто ті всі зарівні зараз типу просять Кадирова, а завтра в Дубаї просять верблюда дати взад, тобто, ой, всістись вниз шоб дєвушка злізла.
аж чомусь Сралін згадується..... Зеля, Бакланов не жме?
б*же, яких...... лідарів вибрав народєц....
я реально "жалкую" шо принципово не ходив тоді на вибори, бо хоча б міг говорити шо вони - ......3-2-1-си
але, просто там не було з кого вибирати, рвота(блювота) - рефлекс просто, тому й не пішов. какіє ви всьо такі уроди
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07.04.2023 19:51 Ответить
Москалям глибоко насрати на своє zебидло. От коли не буде кому купи гівна в мацквабаді прибирати, стояти біля станка чи в колгоспі на тракторі - тоді для них критично. Зараз не критично - людський ресурс Середньої Азії ще не задіяний, за руспаспорт наберуть мільйон узбеків, таджиків, киргизів. На Московії як колись у совку питання стоїть інакше "как оно влияет на нашу пабеду"



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07.04.2023 20:23 Ответить
Я б лише атеїстів обмінював.
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07.04.2023 20:49 Ответить
у Хйла и ко нет праздников и религии. проклятое место. вот их и тянет где их нет. а от себя не убежишь.
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07.04.2023 23:11 Ответить
 
 