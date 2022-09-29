Більшість мобілізованих у Росії - представники мусульманського світу, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про мобілізацію у рф, зазначив, що більшість мобілізованих там – це є представники мусульманського світу.

Про це секретар РНБО України заявив у ефірі програми "Говорить великий Львів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що стосується наразі мобілізації на території рф, то можу сказати, що там наразі більшість мобілізованих – це є представники мусульманського світу. Так сталося, що вони народжувалися на території рф, особливо у Татарстані, Дагестані, вищих мусульманських спільнотах, і так сталося, що там багато дітей. І ми наразі маємо певну статистику, з яких регіонів вони їх врешті-решт набирають", - сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що рано чи пізно це закінчиться повною катастрофою для рф, і для цього треба просто ще трохи почекати.

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"Повірте, як тільки вони почнуть отримувати труни з нашої території – це вже будуть загиблі, не ті які були до цього часу, умовні контрактники – це люди, яких призвав безпосередньо путін нібито захищати рф – від кого захищати, незрозуміло – бо ми ж на їхню територію не нападали. Ми знаходимося на території нашої країни, ми захищаємо її", - уточнив чиновник.

За його словами, саме росіяни є нападниками на нашу країну.

"Ми свідомі того, що вся ця армія рф лишиться або там, сюди не дійде, або вони будуть утилізовані, як це бездоганно роблять ЗСУ нашої країни, за що їм велика дяка", - поінформував Данілов.

Окремо, говорячи про цю "часткову мобілізацію" у рф, він заявив, що часткової мобілізації бути не може: "це як часткова вагітність – це просто неможливо".

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"РФ оголосила мобілізацію власного населення, і не для захисту, а для нападу на нашу країну. Це зовсім інші речі", - уточнив він.

Говорячи про те, чим українці відрізняються від росіян, Данілов уточнив, що ми відрізняємося від росіян нашим духом, нашою українською спільнотою, яка є на теренах нашої держави.

"Там ніхто вам не віддасть своє авто, ніхто не буде годувати своїх військових, не буде волонтерського руху – там цього просто не може бути, тому що воно там є абсолютно неприроднім", - сказав він.

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