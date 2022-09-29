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Данілов (1187) мусульмани (85) мобілізація (1446)

Більшість мобілізованих у Росії - представники мусульманського світу, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про мобілізацію у рф, зазначив, що більшість мобілізованих там – це є представники мусульманського світу.

Про це секретар РНБО України заявив у ефірі програми "Говорить великий Львів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Те, що стосується наразі мобілізації на території рф, то можу сказати, що там наразі більшість мобілізованих – це є представники мусульманського світу. Так сталося, що вони народжувалися на території рф, особливо у Татарстані, Дагестані, вищих мусульманських спільнотах, і так сталося, що там багато дітей. І ми наразі маємо певну статистику, з яких регіонів вони їх врешті-решт набирають", - сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що рано чи пізно це закінчиться повною катастрофою для рф, і для цього треба просто ще трохи почекати.

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"Повірте, як тільки вони почнуть отримувати труни з нашої території – це вже будуть загиблі, не ті які були до цього часу, умовні контрактники – це люди, яких призвав безпосередньо путін нібито захищати рф – від кого захищати, незрозуміло – бо ми ж на їхню територію не нападали. Ми знаходимося на території нашої країни, ми захищаємо її", - уточнив чиновник.

За його словами, саме росіяни є нападниками на нашу країну.

"Ми свідомі того, що вся ця армія рф лишиться або там, сюди не дійде, або вони будуть утилізовані, як це бездоганно роблять ЗСУ нашої країни, за що їм велика дяка", - поінформував Данілов.

Окремо, говорячи про цю "часткову мобілізацію" у рф, він заявив, що часткової мобілізації бути не може: "це як часткова вагітність – це просто неможливо".

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"РФ оголосила мобілізацію власного населення, і не для захисту, а для нападу на нашу країну. Це зовсім інші речі", - уточнив він.

Говорячи про те, чим українці відрізняються від росіян, Данілов уточнив, що ми відрізняємося від росіян нашим духом, нашою українською спільнотою, яка є на теренах нашої держави.

"Там ніхто вам не віддасть своє авто, ніхто не буде годувати своїх військових, не буде волонтерського руху – там цього просто не може бути, тому що воно там є абсолютно неприроднім", - сказав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
тюрки в курсі, що "апять защищают русский мир", бо кацапи сидять на бутилках?
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29.09.2022 23:55
+5
Це давня тактика кремля. Подавляти бунти в Азії посилали з європейської частини союзу і навпаки.
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29.09.2022 23:58
+4
Бабах амбар!
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29.09.2022 23:58
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тюрки в курсі, що "апять защищают русский мир", бо кацапи сидять на бутилках?
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29.09.2022 23:55 Відповісти
Бабах амбар!
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29.09.2022 23:58 Відповісти
Алла я в бар
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30.09.2022 00:30 Відповісти
Це давня тактика кремля. Подавляти бунти в Азії посилали з європейської частини союзу і навпаки.
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29.09.2022 23:58 Відповісти
Ну, далеко не всегда работало, как задумано см. Центральноазійське Повстання 1916. Потому сталин устраивал Казахам голодомор.
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30.09.2022 00:02 Відповісти
Не все ли равно какую именно убивать русиш швайн? Мусульманскую или христианскую?
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30.09.2022 00:00 Відповісти
Musulmanskaja chast mozet zbuntavatca protiv rusni iz za istoriji svoix stran, a bolshenstvo kristjanskaja chast tupie ruSSkie i nenavidjat vsex, vsex...
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30.09.2022 00:11 Відповісти
Да хоть марсіани... хробаки і земля зроблять своє діло..
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30.09.2022 00:02 Відповісти
Татары в 1991 году хотели выйти из РФ, но им пообщеали широкую автономию. Потом пуйло автономию свернул, да ещё и плюнул на неё: "А что вы, татары, сделаете, ахаха!" Надеюсь, татары больше не повторят ошибки.
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30.09.2022 00:06 Відповісти
"Там ніхто вам не віддасть своє авто, ніхто не буде годувати своїх військових, не буде волонтерського руху" Я б на місці Данилова не був таким впевненим
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30.09.2022 00:27 Відповісти
им сказать что раком на площади стоять не разрешим ани и сами уйдут
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30.09.2022 00:34 Відповісти
Не тільки мусульмани. Взагалі нацменшини. А українці з "лднр" майже всі мобілізовані.
Москальня завжди (сотні років) воювала, в першу чергу, нацменшинами. І захоплювали території і ізбавлялись від інородців. Геноцид.
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30.09.2022 00:46 Відповісти
А ви впевнені, що в цих "дирах" українці? Щось дуже сумнівно, після "путен, введи войска" вони для мене перестали бути українцями
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30.09.2022 05:56 Відповісти
Как-то пихуй кто в пакеты оденится!
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30.09.2022 00:49 Відповісти
Якщо росіянину з гундяєвського приходу вже приготовлено пластиковий пакет то його поплічнику окупанту з "мусульманського світу" повинно бути гарантовано опинитися у свинячий шкірі!
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30.09.2022 00:54 Відповісти
Цілком передбачувано. В же десятки років в мусульманських сім'ях по троє+ дітей, а у етнічних росіян по одному.
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30.09.2022 02:15 Відповісти
Заборонити московських муфтіїв в Україні! Чемодан, вокзал, Казань.

Муфтий Крыма поддержал солдат, принимающих участие в мобилизации:
Крымскотатарский народ поддерживает решение Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом заявил муфтий Крыма и города Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев.
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30.09.2022 02:47 Відповісти
Хто там у нас в Києво-Печерській Лаврі молиться за ***** 24 на 7? ... А ще якась баба нависла над Києвом з гербом СРСР і мечем?
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30.09.2022 04:04 Відповісти
Дякую, капітан очевидність, бо ми цього не знали раніше, ага
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30.09.2022 08:32 Відповісти
Москва під час ісламського свята Курбан байрам.
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30.09.2022 08:48 Відповісти
Теж ма-а-асква
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30.09.2022 08:50 Відповісти
данілов ****...ть аби пид...ти.Що там з бізнесом рашистських олігархів в Україні?
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30.09.2022 11:06 Відповісти
 
 