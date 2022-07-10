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У Росії верховний муфтій на Курбан-байрам підтримав війну проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

муфтій,таджуддін

Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам підтримав війну в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

Він заявив, що війну необхідно довести до кінця, "щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, тому що потім дихлофосу не вистачить".

Також російський муфтій заявив, що до війни в Україні нібито призвела не політика Кремля, а "віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої єдиної великої держави".

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Мусульмани в усьому світі цими днями відзначають одне з двох головних свят ісламу – Ід-аль-Адха (Курбан-байрам), або Свято жертвопринесення. Святкування триватиме три дні, вони зазвичай супроводжуються принесенням у жертву барана чи іншої худоби та частуванням для всіх сусідів, членів сім'ї та просто людей, які опинилися поряд.

Талгат Таджуддін ще в березні підтримав війну в Україні, яку розпочав Кремль, але тоді він заявив, що мусульмани всього світу підтримують мир і "ніхто не радий війні", але "військова спецоперація в Україні - це вимушений захід".

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Цього разу риторика муфтія була набагато жорсткішою: "Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів і неонацистів, які протягом цілих восьми років (а це вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна війна) ведуть планомірне братовбивче кровопролиття і геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам спокійно жити неможливо, байдужість неприпустима, - заявив він. - Ми всі чудово розуміємо, що це відбувається за прямого керівництва і участі США і потурання країн Заходу. Ця підступна заздрісна традиція Заходу щодо нашої великої єдиної держави повторюється майже кожне століття".

За його словами, Росії необхідно воювати в Україні, "щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, бо потім дихлофосу не вистачить".

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Муфтій Росії також заявив під час проповіді, що на Донбас на війну в Україні вирушив батальйон добровольців із Башкирії, а другий батальйон буде відправлений після Курбан-байраму, і в його складі буде кілька релігійних діячів.

Війну в Україні раніше також підтримав патріарх Московський та всієї Русі Кирило (Гундяєв), голова Російської православної церкви. Він заявив, що Росія вторглася в Україну нібито для свого "захисту".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+72
Ну и чем этот "муфтий" отличается от гундяева? такой же выродок путинского режима.
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10.07.2022 11:03
+67
Який він муфтій ,чмо ряжене.
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10.07.2022 11:02
+40
Гундяй-2, только в чалме.
Государственный чиновник по линии духовного воспитания толпы.
А какое у него воинское звание, я не знаю.
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10.07.2022 11:05
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это такой же муфтий в погонах как кирюха поцреарх!гнида гебешная не имеющая к вере никакого отношения!
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10.07.2022 11:44 Відповісти
Уже вторая новость за последний час про этого муфтия -тюхтия . Уже понятно что это путинская вздувшаяся консерва и конечно он будет поддерживать ***** на России , а иначе на россии и быть не может. А чему тут удивляться , там одни конченые твари управляют религией для российского быдла. Как говорил незабвенный Остап Бендер :"Почем опиум для народа ?" Явно этот религиозный опиум не из дешевых.
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10.07.2022 11:44 Відповісти
Ну, і серед муфтіїв зустрічаються скрєпні підораси.
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10.07.2022 11:45 Відповісти
а татари в Криму чого сидят як миш під віником вони ж за Украіну чи за Турцію
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10.07.2022 11:45 Відповісти
нету и никогда не было в москальской "гебнявой" орде ни православных патриархов ни мусульманских муфтиев, там сплошь одни выпускники школ КГБ, кто в сутане, кто в халате и чалме... 140 миллионами тупорылых москальских баранов рулит ох@евшая свора чекистов... ото и все ихние "скрепы".
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10.07.2022 11:46 Відповісти
як то кажуть - ржу немагу, а що іншого можна було почути від ряжаного ************ муфтія-тюхтія. Просто буряти вже закінчуються прийшла черга муфтіїв.
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10.07.2022 11:54 Відповісти
Його батько після дупи ішака свій не мив ніколи походу. Всі вони роблять ставку що їх не дістануть нічим, а діти і онуки то їх по всьому світі на віллах жирують.
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10.07.2022 11:58 Відповісти
Как то пихуй, что тряпкоголовый там высрал.
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10.07.2022 11:59 Відповісти
Такий ж чорт як і гуньдяй..тількі той у камелавці а той у чалмі.
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10.07.2022 11:59 Відповісти
so,only one religious leader in mordor didn't support the war and left the country. Everybody remember who?
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10.07.2022 12:02 Відповісти
еврей, как ни странно
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10.07.2022 12:06 Відповісти
А ЯКА РЕАКЦІЯ МУСУЛЬМАН ВСЬОГО СВІТУ, ТА ТАКА Ж ЯК І ПРАВОСЛАВНИХ НА ДІЮ КРЕМЛІВСЬКОГО СЕКТАНТУ ГУНДЯЄВА, ЦЕ ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО РЕЛІГІЙНУ МАФІЮ.
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10.07.2022 12:12 Відповісти
П'дар!
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10.07.2022 12:21 Відповісти
Війну підтримують служителі рашистського шайтана, і муфтій є його слугою.
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10.07.2022 12:25 Відповісти
Вискомуфтий.
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10.07.2022 12:25 Відповісти
Дайте ему селедки.
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10.07.2022 12:28 Відповісти
Пусть этот чмуфтий не волнуется.Диклофоса для утилизации рашистских мусликов в Украине хватит.Размудохали ваших грязных предков когда-то под Синюхой,размудохаем и сейчас.
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10.07.2022 12:31 Відповісти
Таким муфтиям как он я говорю что иблис тоже читал намаз, мусульманин должен делами и поступками быть мусулманином а не ради власти и ради денег говорит лож
🔥🔥🔥
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10.07.2022 12:35 Відповісти
так эти "муфтии" и когда рашка сирию бомбила ничего против не говорили

они на своих местах потому что свои

искренние имамы в жизни бы не смогли бы такие высокие должности достигнуть
т.к. это явное сотрудничество с гебней и рашкой
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10.07.2022 12:38 Відповісти
Аллаху полный акбар!
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10.07.2022 12:41 Відповісти
ТАЛГАТ ТЫ ПРАВ. НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ. УЙДИТЕ В СТОРОНУ ПОКА НЕ ПОЗДНО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.07.2022 12:41 Відповісти
хвастається, що направив в Україну батальон башкирів. На рубежі 21 року, після Польського погромуі взяття Криму, Молотов, будучи 1 секретарем ЦК направив в Україну купу військ з берегів Волги. Їм організували корпус Червоного козацтва під командуванням Приймака там ще Фелікс підоспів з 300 чекістами і почалося.Як згадував Дубинський, всі вояки були на конях без сідел. в сафянових загнутих чобітках і ватяних халатах. І почалася бротьба з дрібнобуржуазністю в Україні. А щоб приховати сліди, Фелікс велів всіх вивозити до Москви, а там їх сліди щезли. Ну а в 1938 уже Молотов та Жданов під гаслом боротьби з українськими повстанськими організаціями побили всіх партизанів, махновців і т.д. Ну а цих червонних козаків, хто вибився вгору також не минула чаша. А Приймак потім нищив узбеків,пуштунів,хазарейців в Афгані а ж поки маньяка не вбили свої ж маньякі. Так що практика людожерства в крові. А після переведення ЧА на міліційну основу більшість вояк разом із сімями осіла на Данбасі який і став розсадником бандитизму у радянські часи.
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10.07.2022 12:46 Відповісти
Видно, муфтий категорически не хочет испробовать все прелести жизни в ГУЛАГе...
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10.07.2022 13:06 Відповісти
Куй в очко тобі і ТВОЙОМУ алаху. А НОРМАЛЬНИЙ Аллах тільки дивится і дивується-звідки такі гандони!!!
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10.07.2022 13:06 Відповісти
"І ти, Брут Хоттабич!!!
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10.07.2022 13:07 Відповісти
on putinskiy muftiy. a ne musulman rossii
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10.07.2022 13:17 Відповісти
Этот талгат такой же ганд... он путина как и потроха кирилл всея гандонабада. Этого талгата никто всерьез в Исламском мире не воспринимает.
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10.07.2022 13:29 Відповісти
Цей хатабич,теж на мішку япончика схожий,може це гундяй тільки у чолмі?
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10.07.2022 13:38 Відповісти
Ему уже присвоили генеральское звание?
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10.07.2022 13:38 Відповісти
Большинство мусульман РоССии поддерживают войну против Украины. Кто-то -- например, некоторые жители Северного Кавказа -- надеется там подзаработать, помародёрствовать. Кто-то -- скажем, обрусевшие татары -- выступает за войну и из идейных соображений.
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10.07.2022 13:39 Відповісти
Бабло одинаково действует на правителей любых религий. Много мусульман воюют в Украине. Раша резала , сотни тысяч чеченов , но бабло ,, сделало,, чудовище- людоеда кадырку. Что общего у мусульман и Путлера??? Думаю , что муфтия и кадырку ждёт судьба Каддафи
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10.07.2022 13:54 Відповісти
що на Донбас на війну в Україні вирушив батальйон добровольців із Башкирії, а другий батальйон буде відправлений після Курбан-байраму, і в його складі буде кілька релігійних діячів. Джерело: https://censor.net/ua/n3353189
ну і це переробимо
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10.07.2022 13:57 Відповісти
Україно-байрамська війна? Почалась вже? Мусульман в "коробочках" ще не вистачало... Хто там, у расєє ,за бурятов відповідальний?
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10.07.2022 14:01 Відповісти
ослолюби
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10.07.2022 14:01 Відповісти
То вже треба згадати про "полчища джихадистів", "радикальних ісламістів", усіляких "воїнів іслама" тощо. Що йому до православної країни!?
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10.07.2022 14:03 Відповісти
Ничего удивительного, у этих прокаженных свои "Христианство, Ислам, Иудаизм...", партийные, так сказать импортозамещённые
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10.07.2022 14:04 Відповісти
******* это не муфтий, хочется порекомендовать мудаку внимательней читать каран...
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10.07.2022 14:04 Відповісти
Таке відчуття, що під час обрізання крайньої плоті їм усім підрізають мозок.
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10.07.2022 14:45 Відповісти
Ще одна ФСБшна мавпа
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10.07.2022 15:28 Відповісти
В исламе нет понятия -"верховный муфтий", там все имамы равны между собой и свой авторитет надо доказывать в теологическом споре, а не каких то выборах. Это просто прикормленный имам крупной московской мечети названный властями "верховным муфтием"
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10.07.2022 15:32 Відповісти
Не довго жити такому мудозвону.Свої завалять
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10.07.2022 19:12 Відповісти
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