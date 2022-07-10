У Росії верховний муфтій на Курбан-байрам підтримав війну проти України

Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам підтримав війну в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

Він заявив, що війну необхідно довести до кінця, "щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, тому що потім дихлофосу не вистачить".

Також російський муфтій заявив, що до війни в Україні нібито призвела не політика Кремля, а "віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої єдиної великої держави".

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Мусульмани в усьому світі цими днями відзначають одне з двох головних свят ісламу – Ід-аль-Адха (Курбан-байрам), або Свято жертвопринесення. Святкування триватиме три дні, вони зазвичай супроводжуються принесенням у жертву барана чи іншої худоби та частуванням для всіх сусідів, членів сім'ї та просто людей, які опинилися поряд.

Талгат Таджуддін ще в березні підтримав війну в Україні, яку розпочав Кремль, але тоді він заявив, що мусульмани всього світу підтримують мир і "ніхто не радий війні", але "військова спецоперація в Україні - це вимушений захід".

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Цього разу риторика муфтія була набагато жорсткішою: "Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів і неонацистів, які протягом цілих восьми років (а це вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна війна) ведуть планомірне братовбивче кровопролиття і геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам спокійно жити неможливо, байдужість неприпустима, - заявив він. - Ми всі чудово розуміємо, що це відбувається за прямого керівництва і участі США і потурання країн Заходу. Ця підступна заздрісна традиція Заходу щодо нашої великої єдиної держави повторюється майже кожне століття".

За його словами, Росії необхідно воювати в Україні, "щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, бо потім дихлофосу не вистачить".

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Муфтій Росії також заявив під час проповіді, що на Донбас на війну в Україні вирушив батальйон добровольців із Башкирії, а другий батальйон буде відправлений після Курбан-байраму, і в його складі буде кілька релігійних діячів.

Війну в Україні раніше також підтримав патріарх Московський та всієї Русі Кирило (Гундяєв), голова Російської православної церкви. Він заявив, що Росія вторглася в Україну нібито для свого "захисту".