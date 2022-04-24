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Щонайменше сім православних храмів зруйнували окупанти на Луганщині, - Гайдай

храм

На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше сім православних храмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

""Руський мир" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, - православні храми.

Чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєверодонецьку.

Незважаючи на це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія", - йдеться в повідомленні.

Крім того, частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини.

Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному.

Також пошкоджено храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній.

У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм.

У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

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Повідомляється також, що зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєверодонецьку та молитовне приміщенні ЄХБ у Метьолкіному.

Автор: 

релігія (387) церква (700) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше сім православних храмів.

а я кажу що по всі сім церкви московского патріарху. співпадіння -не думаю.
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24.04.2022 12:42 Відповісти
А ще стверджують що вони православні слов"яни. Дика суміш мутантів різних племен. Слов"яни там і поруч не стояли.
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24.04.2022 12:46 Відповісти
"Навіть те, у що самі вірять, - православні храми" Джерело:

До православ'я московити мають таке ж відношення, як морська свинка до моря. Це по-перше.
По-друге, вірою там навіть не пахне, а тхне сіркою з їх ладанів. Немає Бога а ні в їхніх церквах, а ні в душах московитів, а ні в серцях їхніх.

Не може віруюча людина коїти те, що вони робили на київщині, чернігівщині, сумщині. Що продовжують робити на харківщині, луганщині, донеччині та на півдні країни. Немає там ні віри, ні Бога. Є тільки сліпе слідування та підтримка ботоксного бункерного коротуна. А напрямок їм усім вказали наші захисники острова Зміїний, слідом за "Москвою"...
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24.04.2022 13:23 Відповісти
Я невіруючий і мені до лампочки якогось там патріархату сарай з хрестом зруйнували. А от від чого серце щимить, так це від зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, місць пам'яті та історії України.
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24.04.2022 13:28 Відповісти
Шо , Гайдай , знову "Руський мир" ? Чи може не вистачає клепки в голові , шоб зрозуміти що "русский мир" не перекладається українською як руський (яке від слова Русь). Краще його взагалі не перекладати ...
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24.04.2022 13:42 Відповісти
 
 