Щонайменше сім православних храмів зруйнували окупанти на Луганщині, - Гайдай

На Луганщині росіяни зруйнували щонайменше сім православних храмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

""Руський мир" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, - православні храми.



Чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєверодонецьку.



Незважаючи на це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія", - йдеться в повідомленні.



Крім того, частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини.



Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному.



Також пошкоджено храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній.



У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм.



У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

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Повідомляється також, що зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєверодонецьку та молитовне приміщенні ЄХБ у Метьолкіному.