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Окупанти розстрілювали людей прямо у церкві на Чернігівщині. ВIДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри того, що російські окупанти розстрілювали людей в церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі. 

У повідомленні зазначається: "Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.

Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командний пункт у дворі та запуск ракет із лісу: Жителі Чернігівщини розповідають про перебування російських окупантів у селах. ВIДЕО

Автор: 

церква (699) Чернігівщина (1584) ДСНС (5106) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+19
Вот такой мир ты увидел "в глазах" ******? Зеленский, чтоб тебе повылазило ...
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09.04.2022 22:58
+15
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09.04.2022 23:19
+12
Мордорские нацисты еще хуже гитлеровских.
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09.04.2022 22:58
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Мабуть церква була гундяєвського паханату. Тому "штаб" і "катівня".
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09.04.2022 22:57 Відповісти
Церква дійсно належала так званій організації УПЦ московського патріархату, де "молились за здравіє" слуги сатани кіріла гундяєва і перечисляли йому гроші.
Можемо спостерігати про наслідки вечірки "бал сатани".
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09.04.2022 23:14 Відповісти
Феесбешний піп з кацапами втік?
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09.04.2022 23:35 Відповісти
Московський патріархат - розгалужена агентурна мережа / генерал-майор СБУ ЯГУН - https://www.youtube.com/watch?v=ycR5IoY7JFo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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09.04.2022 23:36 Відповісти
Вот такой мир ты увидел "в глазах" ******? Зеленский, чтоб тебе повылазило ...
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09.04.2022 22:58 Відповісти
Мордорские нацисты еще хуже гитлеровских.
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09.04.2022 22:58 Відповісти
Лера Ларченко


@leralarcenko

·
https://twitter.com/leralarcenko/status/1512846362806833152 2 ч

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09.04.2022 22:59 Відповісти
Глаза потерянные . Жаль
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09.04.2022 23:04 Відповісти
Не потерянные. В них просто тоска, печаль и боль...
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09.04.2022 23:47 Відповісти
Коли критикують, то забирають собі весь негатив. Москалі стільки лайна вилили на нацистів та фашистів, що увібрали всі негативні сторони цих ідеологій.

Треба нам теж утримуватись від критики, всьому суддя - Бог.
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09.04.2022 23:01 Відповісти
Гітлерівські нацисти вчились терору у москалів. Москалі терором почали займатися раніше.
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09.04.2022 23:04 Відповісти
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
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09.04.2022 23:01 Відповісти
Мокшани не перший раз таке роблять.
Наша земля все пам'ятає...
А вилупкам, яким "какая разніца", тра історію хоча б пролистати...
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09.04.2022 23:04 Відповісти
В телевізорі листати нічого...
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09.04.2022 23:36 Відповісти
Нічого не змінилося: дУрні і дороги...

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09.04.2022 23:15 Відповісти
Через некоторое время, эта нечисть приползет с текстом - мы же ничего не могли с этим поделать, мы боялись, мы были против. Так вот - если бы они были против, то семьи ублюдков которые расстреливают украинцев и насилуют украинских детей и женщин были бы вырезаными и поверьте - это бы моментально остановило войну.
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09.04.2022 23:15 Відповісти
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09.04.2022 23:19 Відповісти
"
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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10.04.2022 00:08 Відповісти
Шаман який ішов на Москву пішки казав давно що Путин це Антихрист та сам Диявол так воно і е!!!
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10.04.2022 03:43 Відповісти
Сразу видны и "высокодуховность" и "скрепы" русни!
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10.04.2022 08:47 Відповісти
 
 