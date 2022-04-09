Окупанти розстрілювали людей прямо у церкві на Чернігівщині. ВIДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри того, що російські окупанти розстрілювали людей в церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.

У повідомленні зазначається: "Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.

Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…"

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