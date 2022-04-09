Окупанти розстрілювали людей прямо у церкві на Чернігівщині. ВIДЕО
Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри того, що російські окупанти розстрілювали людей в церкві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
У повідомленні зазначається: "Чернігівщина. с. Ягіде та с. Лукашівка. Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.
Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розстріляли орки…"
Топ коментарі
+19 Frol Fedoroff
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+15 Семен Шкаралупа
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+12 Антон Вольтер
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@leralarcenko
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https://twitter.com/leralarcenko/status/1512846362806833152 2 ч
Треба нам теж утримуватись від критики, всьому суддя - Бог.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
Наша земля все пам'ятає...
А вилупкам, яким "какая разніца", тра історію хоча б пролистати...
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw