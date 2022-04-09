РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10609 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
17 876 20

Оккупанты расстреливали людей прямо в церкви на Черниговщине. ВИДЕО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала кадры того, что российские оккупанты расстреливали людей в церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Черниговщина. с. Ягиде и с. Лукашевка. Наши пиротехники, после пребывания здесь орков, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.

Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки…"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командный пункт во дворе и запуск ракет из леса: жители Черниговщины рассказывают о пребывании российских оккупантов в селах. ВИДЕО

церковь (1323) Черниговщина (1485) ГСЧС (4967) военные преступления (1435)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Вот такой мир ты увидел "в глазах" ******? Зеленский, чтоб тебе повылазило ...
показать весь комментарий
09.04.2022 22:58
+15
показать весь комментарий
09.04.2022 23:19
+12
Мордорские нацисты еще хуже гитлеровских.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть церква була гундяєвського паханату. Тому "штаб" і "катівня".
показать весь комментарий
09.04.2022 22:57 Ответить
Церква дійсно належала так званій організації УПЦ московського патріархату, де "молились за здравіє" слуги сатани кіріла гундяєва і перечисляли йому гроші.
Можемо спостерігати про наслідки вечірки "бал сатани".
показать весь комментарий
09.04.2022 23:14 Ответить
Феесбешний піп з кацапами втік?
показать весь комментарий
09.04.2022 23:35 Ответить
Московський патріархат - розгалужена агентурна мережа / генерал-майор СБУ ЯГУН - https://www.youtube.com/watch?v=ycR5IoY7JFo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
09.04.2022 23:36 Ответить
Вот такой мир ты увидел "в глазах" ******? Зеленский, чтоб тебе повылазило ...
показать весь комментарий
09.04.2022 22:58 Ответить
Мордорские нацисты еще хуже гитлеровских.
показать весь комментарий
09.04.2022 22:58 Ответить
Лера Ларченко


@leralarcenko

·
https://twitter.com/leralarcenko/status/1512846362806833152 2 ч

показать весь комментарий
09.04.2022 22:59 Ответить
Глаза потерянные . Жаль
показать весь комментарий
09.04.2022 23:04 Ответить
Не потерянные. В них просто тоска, печаль и боль...
показать весь комментарий
09.04.2022 23:47 Ответить
Коли критикують, то забирають собі весь негатив. Москалі стільки лайна вилили на нацистів та фашистів, що увібрали всі негативні сторони цих ідеологій.

Треба нам теж утримуватись від критики, всьому суддя - Бог.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:01 Ответить
Гітлерівські нацисти вчились терору у москалів. Москалі терором почали займатися раніше.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:04 Ответить
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:01 Ответить
Мокшани не перший раз таке роблять.
Наша земля все пам'ятає...
А вилупкам, яким "какая разніца", тра історію хоча б пролистати...
показать весь комментарий
09.04.2022 23:04 Ответить
В телевізорі листати нічого...
показать весь комментарий
09.04.2022 23:36 Ответить
Нічого не змінилося: дУрні і дороги...

показать весь комментарий
09.04.2022 23:15 Ответить
Через некоторое время, эта нечисть приползет с текстом - мы же ничего не могли с этим поделать, мы боялись, мы были против. Так вот - если бы они были против, то семьи ублюдков которые расстреливают украинцев и насилуют украинских детей и женщин были бы вырезаными и поверьте - это бы моментально остановило войну.
показать весь комментарий
09.04.2022 23:15 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 23:19 Ответить
"
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
10.04.2022 00:08 Ответить
Шаман який ішов на Москву пішки казав давно що Путин це Антихрист та сам Диявол так воно і е!!!
показать весь комментарий
10.04.2022 03:43 Ответить
Сразу видны и "высокодуховность" и "скрепы" русни!
показать весь комментарий
10.04.2022 08:47 Ответить
 
 