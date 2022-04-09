Оккупанты расстреливали людей прямо в церкви на Черниговщине. ВИДЕО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала кадры того, что российские оккупанты расстреливали людей в церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Черниговщина. с. Ягиде и с. Лукашевка. Наши пиротехники, после пребывания здесь орков, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.

Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки…"

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