Оккупанты расстреливали людей прямо в церкви на Черниговщине. ВИДЕО
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала кадры того, что российские оккупанты расстреливали людей в церкви.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в телеграм-канале.
В сообщении отмечается: "Черниговщина. с. Ягиде и с. Лукашевка. Наши пиротехники, после пребывания здесь орков, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб.
Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, который оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки…"
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Можемо спостерігати про наслідки вечірки "бал сатани".
@leralarcenko
·
https://twitter.com/leralarcenko/status/1512846362806833152 2 ч
Треба нам теж утримуватись від критики, всьому суддя - Бог.
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть настойчиво обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии. Зло должно быть наказуемо даже если оно прячется под поповскую рясу.
Наша земля все пам'ятає...
А вилупкам, яким "какая разніца", тра історію хоча б пролистати...
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw