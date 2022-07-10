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В России верховный муфтий в Курбан-байрам поддержал войну против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

муфтій,таджуддін

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в Уфе по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам поддержал войну в Украине, которую уже четыре месяца ведет Кремль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он заявил, что ее необходимо довести до конца, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

Также российский муфтий заявил, что к войне в Украине якобы привела не политика Кремля, а "вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы".

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Мусульмане во всем мире в эти дни отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), или Праздник жертвоприношения. Празднование будет длиться три дня, они обычно сопровождаются принесением в жертву барана или другого скота и угощением для всех соседей, членов семьи и просто людей, которые оказались рядом.

Талгат Таджуддин еще в марте поддержал войну в Украине, которую начал Кремль, но тогда он заявил, что мусульмане всего мира поддерживают мир и "никто не рад войне", но "военная спецоперация на Украине – это вынужденная мера".

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В этот раз риторика муфтия была гораздо жестче: "Когда у соседа какие-то паразиты, полчища крайних националистов и неонацистов, которые на протяжении целых восьми лет (а это в два раз дольше, чем [длилась] Великая Отечественная война) ведут планомерное братоубийственное кровопролитие и геноцид на многострадальной земле Донбасса, нам спокойно жить невозможно, безразличие недопустимо, – заявил он. – Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворстве стран Запада. Эта вероломная завистливая традиция Запада в отношении нашей великой единой державы повторяется почти каждое столетие".

По его словам, России необходимо воевать в Украине, "чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит".

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Муфтий России также заявил во время проповеди, что на Донбасс на войну в Украине отправился батальон добровольцев из Башкирии, а второй батальон будет отправлен после Курбан-байрама и в его составе будут несколько религиозных деятелей.

Войну в Украине также поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), глава Русской православной церкви. Он заявил, что Россия вторглась в Украину якобы для своей "защиты".
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Топ комментарии
+72
Ну и чем этот "муфтий" отличается от гундяева? такой же выродок путинского режима.
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10.07.2022 11:03
+67
Який він муфтій ,чмо ряжене.
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10.07.2022 11:02
+40
Гундяй-2, только в чалме.
Государственный чиновник по линии духовного воспитания толпы.
А какое у него воинское звание, я не знаю.
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10.07.2022 11:05
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это такой же муфтий в погонах как кирюха поцреарх!гнида гебешная не имеющая к вере никакого отношения!
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10.07.2022 11:44 Ответить
Уже вторая новость за последний час про этого муфтия -тюхтия . Уже понятно что это путинская вздувшаяся консерва и конечно он будет поддерживать ***** на России , а иначе на россии и быть не может. А чему тут удивляться , там одни конченые твари управляют религией для российского быдла. Как говорил незабвенный Остап Бендер :"Почем опиум для народа ?" Явно этот религиозный опиум не из дешевых.
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10.07.2022 11:44 Ответить
Ну, і серед муфтіїв зустрічаються скрєпні підораси.
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10.07.2022 11:45 Ответить
а татари в Криму чого сидят як миш під віником вони ж за Украіну чи за Турцію
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10.07.2022 11:45 Ответить
нету и никогда не было в москальской "гебнявой" орде ни православных патриархов ни мусульманских муфтиев, там сплошь одни выпускники школ КГБ, кто в сутане, кто в халате и чалме... 140 миллионами тупорылых москальских баранов рулит ох@евшая свора чекистов... ото и все ихние "скрепы".
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10.07.2022 11:46 Ответить
як то кажуть - ржу немагу, а що іншого можна було почути від ряжаного ************ муфтія-тюхтія. Просто буряти вже закінчуються прийшла черга муфтіїв.
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10.07.2022 11:54 Ответить
Його батько після дупи ішака свій не мив ніколи походу. Всі вони роблять ставку що їх не дістануть нічим, а діти і онуки то їх по всьому світі на віллах жирують.
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10.07.2022 11:58 Ответить
Как то пихуй, что тряпкоголовый там высрал.
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10.07.2022 11:59 Ответить
Такий ж чорт як і гуньдяй..тількі той у камелавці а той у чалмі.
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10.07.2022 11:59 Ответить
so,only one religious leader in mordor didn't support the war and left the country. Everybody remember who?
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10.07.2022 12:02 Ответить
еврей, как ни странно
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10.07.2022 12:06 Ответить
А ЯКА РЕАКЦІЯ МУСУЛЬМАН ВСЬОГО СВІТУ, ТА ТАКА Ж ЯК І ПРАВОСЛАВНИХ НА ДІЮ КРЕМЛІВСЬКОГО СЕКТАНТУ ГУНДЯЄВА, ЦЕ ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО РЕЛІГІЙНУ МАФІЮ.
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10.07.2022 12:12 Ответить
П'дар!
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10.07.2022 12:21 Ответить
Війну підтримують служителі рашистського шайтана, і муфтій є його слугою.
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10.07.2022 12:25 Ответить
Вискомуфтий.
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10.07.2022 12:25 Ответить
Дайте ему селедки.
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10.07.2022 12:28 Ответить
Пусть этот чмуфтий не волнуется.Диклофоса для утилизации рашистских мусликов в Украине хватит.Размудохали ваших грязных предков когда-то под Синюхой,размудохаем и сейчас.
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10.07.2022 12:31 Ответить
Таким муфтиям как он я говорю что иблис тоже читал намаз, мусульманин должен делами и поступками быть мусулманином а не ради власти и ради денег говорит лож
🔥🔥🔥
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10.07.2022 12:35 Ответить
так эти "муфтии" и когда рашка сирию бомбила ничего против не говорили

они на своих местах потому что свои

искренние имамы в жизни бы не смогли бы такие высокие должности достигнуть
т.к. это явное сотрудничество с гебней и рашкой
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10.07.2022 12:38 Ответить
Аллаху полный акбар!
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10.07.2022 12:41 Ответить
ТАЛГАТ ТЫ ПРАВ. НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ. УЙДИТЕ В СТОРОНУ ПОКА НЕ ПОЗДНО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.07.2022 12:41 Ответить
хвастається, що направив в Україну батальон башкирів. На рубежі 21 року, після Польського погромуі взяття Криму, Молотов, будучи 1 секретарем ЦК направив в Україну купу військ з берегів Волги. Їм організували корпус Червоного козацтва під командуванням Приймака там ще Фелікс підоспів з 300 чекістами і почалося.Як згадував Дубинський, всі вояки були на конях без сідел. в сафянових загнутих чобітках і ватяних халатах. І почалася бротьба з дрібнобуржуазністю в Україні. А щоб приховати сліди, Фелікс велів всіх вивозити до Москви, а там їх сліди щезли. Ну а в 1938 уже Молотов та Жданов під гаслом боротьби з українськими повстанськими організаціями побили всіх партизанів, махновців і т.д. Ну а цих червонних козаків, хто вибився вгору також не минула чаша. А Приймак потім нищив узбеків,пуштунів,хазарейців в Афгані а ж поки маньяка не вбили свої ж маньякі. Так що практика людожерства в крові. А після переведення ЧА на міліційну основу більшість вояк разом із сімями осіла на Данбасі який і став розсадником бандитизму у радянські часи.
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10.07.2022 12:46 Ответить
Видно, муфтий категорически не хочет испробовать все прелести жизни в ГУЛАГе...
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10.07.2022 13:06 Ответить
Куй в очко тобі і ТВОЙОМУ алаху. А НОРМАЛЬНИЙ Аллах тільки дивится і дивується-звідки такі гандони!!!
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10.07.2022 13:06 Ответить
"І ти, Брут Хоттабич!!!
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10.07.2022 13:07 Ответить
on putinskiy muftiy. a ne musulman rossii
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10.07.2022 13:17 Ответить
Этот талгат такой же ганд... он путина как и потроха кирилл всея гандонабада. Этого талгата никто всерьез в Исламском мире не воспринимает.
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10.07.2022 13:29 Ответить
Цей хатабич,теж на мішку япончика схожий,може це гундяй тільки у чолмі?
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10.07.2022 13:38 Ответить
Ему уже присвоили генеральское звание?
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10.07.2022 13:38 Ответить
Большинство мусульман РоССии поддерживают войну против Украины. Кто-то -- например, некоторые жители Северного Кавказа -- надеется там подзаработать, помародёрствовать. Кто-то -- скажем, обрусевшие татары -- выступает за войну и из идейных соображений.
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10.07.2022 13:39 Ответить
Бабло одинаково действует на правителей любых религий. Много мусульман воюют в Украине. Раша резала , сотни тысяч чеченов , но бабло ,, сделало,, чудовище- людоеда кадырку. Что общего у мусульман и Путлера??? Думаю , что муфтия и кадырку ждёт судьба Каддафи
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10.07.2022 13:54 Ответить
що на Донбас на війну в Україні вирушив батальйон добровольців із Башкирії, а другий батальйон буде відправлений після Курбан-байраму, і в його складі буде кілька релігійних діячів. Джерело: https://censor.net/ua/n3353189
ну і це переробимо
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10.07.2022 13:57 Ответить
Україно-байрамська війна? Почалась вже? Мусульман в "коробочках" ще не вистачало... Хто там, у расєє ,за бурятов відповідальний?
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10.07.2022 14:01 Ответить
ослолюби
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10.07.2022 14:01 Ответить
То вже треба згадати про "полчища джихадистів", "радикальних ісламістів", усіляких "воїнів іслама" тощо. Що йому до православної країни!?
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10.07.2022 14:03 Ответить
Ничего удивительного, у этих прокаженных свои "Христианство, Ислам, Иудаизм...", партийные, так сказать импортозамещённые
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10.07.2022 14:04 Ответить
******* это не муфтий, хочется порекомендовать мудаку внимательней читать каран...
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10.07.2022 14:04 Ответить
Таке відчуття, що під час обрізання крайньої плоті їм усім підрізають мозок.
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10.07.2022 14:45 Ответить
Ще одна ФСБшна мавпа
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10.07.2022 15:28 Ответить
В исламе нет понятия -"верховный муфтий", там все имамы равны между собой и свой авторитет надо доказывать в теологическом споре, а не каких то выборах. Это просто прикормленный имам крупной московской мечети названный властями "верховным муфтием"
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10.07.2022 15:32 Ответить
Не довго жити такому мудозвону.Свої завалять
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10.07.2022 19:12 Ответить
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