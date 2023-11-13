УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4375 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
481 0

Унаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини поранено чоловіка, пошкоджено комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Вдень окупанти били по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії та поцілили дроном-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе. Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини поранено чоловіка, пошкоджено комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт 01
Унаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини поранено чоловіка, пошкоджено комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт 02
Унаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини поранено чоловіка, пошкоджено комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт 03

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 