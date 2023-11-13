Унаслідок обстрілу окупантами Нікопольщини поранено чоловіка, пошкоджено комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Вдень окупанти били по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії та поцілили дроном-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе. Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.



Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

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