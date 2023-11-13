Захищаючи Україну загинув офіцер 92-ї ОШБр Макар Єрофєєв. ФОТО
Захищаючи Україну загинув старший лейтенант замісник командира роти розвідки 92-ї ОШБр Макар Єрофєєв. Воїну було 24 роки.
Про це повідомив його брат, інформує Цензор.НЕТ.
Військовий загинув 11.11.23 біля Бахмута, село Андріївка.
"Він вів новорекрутованих бійців в бій особисто, при відході переносили пораненого, Макар не відходив від пораненого до останього незважаючи на обстріл, його вбили мінометною міною", - йдеться у дописі.
Макар Єрофєєв відстояв Харків, відсунув супротивника від Чугуєва, командував підрозділами при Балаклійсько-Куп'янській операції, отримав поранення - втік з лікарні, дуже важко воював на північ від Бахмута під Хромово, зупинив "вагнерів", останій час організовув штурми біля Андріївки.
Топ коментарі
+38 Василь #582260
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+31 Власов Сергей #321358
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+28 Джим Кері
показати весь коментар13.11.2023 23:09 Відповісти Посилання
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шана тобі воїне
Герою Слава!
За свої 24 роки він встиг стільки зробити....
Спочивай з миром.
співчуття рідним
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Співчуття рідним.