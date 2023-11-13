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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну загинув офіцер 92-ї ОШБр Макар Єрофєєв. ФОТО

Захищаючи Україну загинув старший лейтенант замісник командира роти розвідки 92-ї ОШБр Макар Єрофєєв. Воїну було 24 роки.

Про це повідомив його брат, інформує Цензор.НЕТ.

Захищаючи Україну загинув офіцер 92-ї ОШБр Макар Єрофєєв 01

Військовий загинув 11.11.23 біля Бахмута, село Андріївка.

"Він вів новорекрутованих бійців в бій особисто, при відході переносили пораненого, Макар не відходив від пораненого до останього незважаючи на обстріл, його вбили мінометною міною", - йдеться у дописі.

Макар Єрофєєв відстояв Харків, відсунув супротивника від Чугуєва, командував підрозділами при Балаклійсько-Куп'янській операції, отримав поранення - втік з лікарні, дуже важко воював на північ від Бахмута під Хромово, зупинив "вагнерів", останій час організовув штурми біля Андріївки.

Також читайте: Воїн полку спецпризначення "Ґерць" Вадим Юхименко загинув, допомагаючи під ворожим обстрілом евакуювати пораненого побратима. ФОТО

Захищаючи Україну загинув офіцер 92-ї ОШБр Макар Єрофєєв 02

Автор: 

втрати (4479) 92 окрема штурмова бригада (258)


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Топ коментарі
+38
Співчуття рідним і близьким . Вічна СЛАВА воїну,який віддам молоде життя за нас,хто в тилу,за свою Батьківщину,за своїз рідних.
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13.11.2023 23:08 Відповісти
+31
гинуть кращі цвіт нації
шана тобі воїне
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13.11.2023 23:09 Відповісти
+28
Мої співчуьья рідним і довгої пам'яті всім !
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13.11.2023 23:09 Відповісти
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Співчуття рідним і близьким . Вічна СЛАВА воїну,який віддам молоде життя за нас,хто в тилу,за свою Батьківщину,за своїз рідних.
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13.11.2023 23:08 Відповісти
гинуть кращі цвіт нації
шана тобі воїне
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13.11.2023 23:09 Відповісти
Я чужа, але для мене це горе. Щирі співчуття близьким. А кацапам погибелі.
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13.11.2023 23:49 Відповісти
В мене серце краеться і ридае за КОЖНОГО нашого захистника.Ми не повинні НІКОЛИ!!! забувати про ціну наших життів!!!
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15.11.2023 10:42 Відповісти
Мої співчуьья рідним і довгої пам'яті всім !
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13.11.2023 23:09 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава!

За свої 24 роки він встиг стільки зробити....
Спочивай з миром.

співчуття рідним
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13.11.2023 23:12 Відповісти
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13.11.2023 23:15 Відповісти
пока мы живы мы вас помним
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13.11.2023 23:22 Відповісти
Вічна памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині 😪😪😪
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13.11.2023 23:25 Відповісти
Завжди болячи читати такі повідомлення, такий молодий хлопчина!!! Співчуття родині!!!
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13.11.2023 23:43 Відповісти
Це лик Христа.
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13.11.2023 23:43 Відповісти
Вічна пам'ять братчику!
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13.11.2023 23:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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13.11.2023 23:51 Відповісти
Цвіт нації гине. Вічна слава герою!
Співчуття рідним.
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14.11.2023 01:21 Відповісти
Не забудемо і не простимо ! Слава Герою ! Подяка і пошана батькам та рідним.
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14.11.2023 01:31 Відповісти
Герою слава та вічна пам'ять!
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14.11.2023 04:28 Відповісти
Прийми, Грсподи, світлу душу воїна Макара до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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14.11.2023 07:53 Відповісти
И куда же смотрит тот "господи" ? Почему "добрый и любящий господи" допускает "гибель своих творений" ?
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14.11.2023 09:09 Відповісти
R.I.P.
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14.11.2023 10:58 Відповісти
 
 