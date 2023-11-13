Защищая Украину, погиб офицер 92-й ОШБр Макар Ерофеев. ФОТО

Защищая Украину, погиб старший лейтенант заместитель командира роты разведки 92-й ОШБр Макар Ерофеев. Воину было 24 года.

Об этом сообщил его брат, передает Цензор.НЕТ.

Военный погиб 11.11.23 возле Бахмута, село Андреевка.

"Он вел новорекрутированных бойцов в бой лично, при уходе переносили раненого, Макар не отходил от раненого до последнего, несмотря на обстрел, его убили минометной миной", - говорится в сообщении.

Макар Ерофеев отстоял Харьков, отодвинул противника от Чугуева, командовал подразделениями при Балаклейско-Купьянской операции, получил ранение - сбежал из больницы, очень тяжело воевал севернее Бахмута под Хромово, остановил "вагнеров", последнее время организовывал штурмы возле Андреевки.

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