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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб офицер 92-й ОШБр Макар Ерофеев. ФОТО

Защищая Украину, погиб старший лейтенант заместитель командира роты разведки 92-й ОШБр Макар Ерофеев. Воину было 24 года.

Об этом сообщил его брат, передает Цензор.НЕТ.

Защищая Украину, погиб офицер 92-й ОШБр Макар Ерофеев 01

Военный погиб 11.11.23 возле Бахмута, село Андреевка.

"Он вел новорекрутированных бойцов в бой лично, при уходе переносили раненого, Макар не отходил от раненого до последнего, несмотря на обстрел, его убили минометной миной", - говорится в сообщении.

Макар Ерофеев отстоял Харьков, отодвинул противника от Чугуева, командовал подразделениями при Балаклейско-Купьянской операции, получил ранение - сбежал из больницы, очень тяжело воевал севернее Бахмута под Хромово, остановил "вагнеров", последнее время организовывал штурмы возле Андреевки.

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Защищая Украину, погиб офицер 92-й ОШБр Макар Ерофеев 02

Автор: 

потери (4464) 92 отдельная штурмовая бригада (258)


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Топ комментарии
+38
Співчуття рідним і близьким . Вічна СЛАВА воїну,який віддам молоде життя за нас,хто в тилу,за свою Батьківщину,за своїз рідних.
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13.11.2023 23:08 Ответить
+31
гинуть кращі цвіт нації
шана тобі воїне
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13.11.2023 23:09 Ответить
+28
Мої співчуьья рідним і довгої пам'яті всім !
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13.11.2023 23:09 Ответить
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Співчуття рідним і близьким . Вічна СЛАВА воїну,який віддам молоде життя за нас,хто в тилу,за свою Батьківщину,за своїз рідних.
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13.11.2023 23:08 Ответить
гинуть кращі цвіт нації
шана тобі воїне
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13.11.2023 23:09 Ответить
Я чужа, але для мене це горе. Щирі співчуття близьким. А кацапам погибелі.
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13.11.2023 23:49 Ответить
В мене серце краеться і ридае за КОЖНОГО нашого захистника.Ми не повинні НІКОЛИ!!! забувати про ціну наших життів!!!
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15.11.2023 10:42 Ответить
Мої співчуьья рідним і довгої пам'яті всім !
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13.11.2023 23:09 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава!

За свої 24 роки він встиг стільки зробити....
Спочивай з миром.

співчуття рідним
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13.11.2023 23:12 Ответить
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13.11.2023 23:15 Ответить
пока мы живы мы вас помним
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13.11.2023 23:22 Ответить
Вічна памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині 😪😪😪
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13.11.2023 23:25 Ответить
Завжди болячи читати такі повідомлення, такий молодий хлопчина!!! Співчуття родині!!!
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13.11.2023 23:43 Ответить
Це лик Христа.
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13.11.2023 23:43 Ответить
Вічна пам'ять братчику!
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13.11.2023 23:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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13.11.2023 23:51 Ответить
Цвіт нації гине. Вічна слава герою!
Співчуття рідним.
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14.11.2023 01:21 Ответить
Не забудемо і не простимо ! Слава Герою ! Подяка і пошана батькам та рідним.
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14.11.2023 01:31 Ответить
Герою слава та вічна пам'ять!
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14.11.2023 04:28 Ответить
Прийми, Грсподи, світлу душу воїна Макара до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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14.11.2023 07:53 Ответить
И куда же смотрит тот "господи" ? Почему "добрый и любящий господи" допускает "гибель своих творений" ?
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14.11.2023 09:09 Ответить
R.I.P.
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14.11.2023 10:58 Ответить
 
 