Защищая Украину, погиб офицер 92-й ОШБр Макар Ерофеев. ФОТО
Защищая Украину, погиб старший лейтенант заместитель командира роты разведки 92-й ОШБр Макар Ерофеев. Воину было 24 года.
Об этом сообщил его брат, передает Цензор.НЕТ.
Военный погиб 11.11.23 возле Бахмута, село Андреевка.
"Он вел новорекрутированных бойцов в бой лично, при уходе переносили раненого, Макар не отходил от раненого до последнего, несмотря на обстрел, его убили минометной миной", - говорится в сообщении.
Макар Ерофеев отстоял Харьков, отодвинул противника от Чугуева, командовал подразделениями при Балаклейско-Купьянской операции, получил ранение - сбежал из больницы, очень тяжело воевал севернее Бахмута под Хромово, остановил "вагнеров", последнее время организовывал штурмы возле Андреевки.
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шана тобі воїне
Герою Слава!
За свої 24 роки він встиг стільки зробити....
Спочивай з миром.
співчуття рідним
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Співчуття рідним.