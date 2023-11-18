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Окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено промислову будівлю та будинки. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Донецькому напрямку поранено 2 людини: у Нетайловому Очеретинської громади і Максимільянівці Мар'їнської громади. Пошкоджено промислову будівлю у Селидовому, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. У Кураховому пошкоджено сільгосппідприємство і приватні будинки.

На Горлівському напрямку пошкоджено 6 будинків у Райському Дружківської громади. У Торецьку поранено 1 людину, у Щербинівці пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.

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Окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено промислову будівлю та будинки 01
Окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено промислову будівлю та будинки 02
Окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено промислову будівлю та будинки 03
Окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено промислову будівлю та будинки 04

На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. Зазнали обстрілів Торське, Зарічне і Ямпіль Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини. 

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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