Окупанти обстрілювали Донеччину, пошкоджено промислову будівлю та будинки. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Донецькому напрямку поранено 2 людини: у Нетайловому Очеретинської громади і Максимільянівці Мар'їнської громади. Пошкоджено промислову будівлю у Селидовому, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. У Кураховому пошкоджено сільгосппідприємство і приватні будинки.
На Горлівському напрямку пошкоджено 6 будинків у Райському Дружківської громади. У Торецьку поранено 1 людину, у Щербинівці пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.
На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. Зазнали обстрілів Торське, Зарічне і Ямпіль Лиманської громади.
Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.
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