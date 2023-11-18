Оккупанты обстреливали Донетчину, повреждено промышленное здание и дома. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении ранены 2 человека: в Нетайловом Очеретинской громады и Максимильяновке Марьинской громады. Повреждено промышленное здание в Селидово, зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. В городе Курахово повреждены сельхозпредприятие и частные дома.

На Горловском направлении повреждено 6 домов в Райском Дружковской громады. В Торецке ранен 1 человек, в Щербиновке повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, многоэтажка и промышленное здание.

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На Лисичанском направлении в Серебрянке Северской громады поврежден дом. Подверглись обстрелам Торское, Заречное и Ямполь Лиманской громады.

Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донетчины.