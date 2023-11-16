Ракетный удар по Селидово: количество погибших увеличилось до четырех

В городе Селидово Донецкой области из-под завалов извлечены тела четырех погибших в результате ракетного удара 15 ноября.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:30 16 ноября 2023 известно о еще двух погибших, которых спасатели достали из-под завалов в г. Селидово. Ими оказались супруги внутренне перемещенных лиц 43 и 44 лет, которые переехали из г. Горняка", - говорится в сообщении.

В результате попадания снарядов по одной из улиц получила контузию местная жительница 50 лет. Кроме того, армия рф попала в многоквартирный жилой дом. Там от обрушения подъезда получили телесные повреждения 82-летняя женщина и мужчина 56 лет, а его 85-летняя мать погибла. Также спасатели деблокировали тело местного жителя в возрасте 59 лет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ ночью 15 ноября российские войска нанесли 4 ракетных удара по жилым кварталам в г. Селидово. Оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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