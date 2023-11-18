Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Російські військові обстріляли Козачу Лопань на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 18 листопада близько 11:40 російські військовослужбовці здійснили обстріл смт Козача Лопань Харківського району.
Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.
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Amber
показати весь коментар18.11.2023 15:11 Відповісти Мені подобається 1
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