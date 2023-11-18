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Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

харківщина

Російські військові обстріляли Козачу Лопань на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 18 листопада близько 11:40 російські військовослужбовці здійснили обстріл смт Козача Лопань Харківського району.

Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки 01
Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки 02
Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки 03
Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки 04
Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки 05
Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині: пошкоджено будинки 06

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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Будьте ви прокляті , кляті москалі на віки вічні 😡
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18.11.2023 15:11 Відповісти
 
 