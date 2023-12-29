Наслідки ракетного удару РФ по будинку в Одесі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники під час ранкового обстрілу влучили у житловий будинок в Одесі.

Наслідки оприлюднив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Одеси відомо про двох загиблих та 15 поранених.

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