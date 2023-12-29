Наслідки ракетного удару РФ по будинку в Одесі. ФОТОрепортаж
Російські загарбники під час ранкового обстрілу влучили у житловий будинок в Одесі.
Наслідки оприлюднив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Одеси відомо про двох загиблих та 15 поранених.
Топ коментарі
+16 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар29.12.2023 10:27
+12 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.12.2023 10:20
+10 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.12.2023 10:21
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
krok otheret #573607
показати весь коментар29.12.2023 10:17 Відповісти Мені подобається 9
Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.12.2023 10:21 Відповісти Мені подобається 10
Kan Kan #518965
показати весь коментар01.01.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 0
Oleksander Khomenko
показати весь коментар29.12.2023 10:25 Відповісти Мені подобається 5
Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.12.2023 10:20 Відповісти Мені подобається 12
Oleksander Khomenko
показати весь коментар29.12.2023 10:30 Відповісти Мені подобається 8
Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.12.2023 10:38 Відповісти Мені подобається 8
Gal
показати весь коментар29.12.2023 10:25 Відповісти Мені подобається 5
⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар29.12.2023 10:27 Відповісти Мені подобається 16
✘
✘
✘
✘
Garry Dron
показати весь коментар29.12.2023 12:28 Відповісти Мені подобається 5
Garry Dron
показати весь коментар29.12.2023 12:29 Відповісти Мені подобається 3
Фродо Бэггинс
показати весь коментар30.12.2023 14:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль