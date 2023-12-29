Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе. ФОТОрепортаж

Российские захватчики во время утренних обстрелов попали по жилому дому в Одессе.

Последствия обнародовал глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в результате утренних обстрелов Одессы известно о двух погибших и 15 раненых.

Читайте также: В Одессе раздаются взрывы



















