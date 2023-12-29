Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе. ФОТОрепортаж
Российские захватчики во время утренних обстрелов попали по жилому дому в Одессе.
Последствия обнародовал глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в результате утренних обстрелов Одессы известно о двух погибших и 15 раненых.
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