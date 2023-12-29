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Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе. ФОТОрепортаж

Российские захватчики во время утренних обстрелов попали по жилому дому в Одессе.

Последствия обнародовал глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в результате утренних обстрелов Одессы известно о двух погибших и 15 раненых.

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Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 01
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 02
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 03
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 04
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 05
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 06
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 07
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 08
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 09
Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе 10

Автор: 

обстрел (27165) Одесса (7888)


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Топ комментарии
+16
Пологовий горить, ТЦ роз'їбало, в лікарні вікна вибиті, хати побиті, люди поранені та загиблі. Транспорт ледь ходе, люди в **** ходять вулицею, швидкі гудуть. Як цього можна не бачити, не помічати, облизувати кацапню і їх "культуру", шукати хороших, брати з них приклад
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29.12.2023 10:27
+12
Коли чув від когось "Одесса - руССкий город" то бачив в того хто це казав такі ж вилуплені очі як в рашистів що кричали "Путин - президент мира. Урррра!" чи на кшталт того, і повне ненависті обличчя. Тому не дивує коли ці покидьки, або ті кого вони підтримують творять божевільні вчинки, на кшталт атак саме по цивільних об'єктах. Єдине де місце подібним особам це Пекло, тож нехай вони потраплять туди як можна швидше, аби світ міг зітхнути з полегшенням!!!
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29.12.2023 10:20
+10
Маю приватну інфу що таких покидьків вистачає по УСІЙ Україні, та навіть по УСЬОМУ СВІТУ. То що будемо ізцією інформацією робити, знищувати світ???!!!
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29.12.2023 10:21
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маю приватну iнфу,що в Одесi прихильники кацапського свiту все одно не переводяться...
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29.12.2023 10:17 Ответить
Маю приватну інфу що таких покидьків вистачає по УСІЙ Україні, та навіть по УСЬОМУ СВІТУ. То що будемо ізцією інформацією робити, знищувати світ???!!!
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29.12.2023 10:21 Ответить
Кацапський світ
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01.01.2024 20:05 Ответить
Они ушли в свой мирок и ничего им не докажешь. Я называю это самозомбирование. Когда есть какой то неприемлемый факт который инидивидум принять не в состоянии ему больно его принять в следствии каких либо причин...он отсеивает неприемлемую для него информацию и ищет любой бред для поддежания картины мира.
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29.12.2023 10:25 Ответить
Коли чув від когось "Одесса - руССкий город" то бачив в того хто це казав такі ж вилуплені очі як в рашистів що кричали "Путин - президент мира. Урррра!" чи на кшталт того, і повне ненависті обличчя. Тому не дивує коли ці покидьки, або ті кого вони підтримують творять божевільні вчинки, на кшталт атак саме по цивільних об'єктах. Єдине де місце подібним особам це Пекло, тож нехай вони потраплять туди як можна швидше, аби світ міг зітхнути з полегшенням!!!
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29.12.2023 10:20 Ответить
А это эффект самозомбирования. В школе Марь Иванна сказала что русские скажем так хорошие. И все. Это отпечаталось. Ведь Марь Иванна не может быть xxкой. Она же такая добрая была. Детство и все такое. Русские ни на кого никогда... А потом реальность и ее отрицание. Установка в детстве и реальность. Сознание надстройка и подсознание. Постоянный конфликт внутри. Короче говоря знающий и признающий правду спокоен и осознает. Зомби пытается блокировать осознание и это делает его бешенным. Так выглядели например полоумные бабки в Донецке в 14м.
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29.12.2023 10:30 Ответить
І подібних вистачає по усьому світу. Тому й не варто підігравати рашистам підіграючи їм у розбраті українців. Я одесит, котрий НІКОЛИ не підтримував "руССкий мир" починаючи з першого дня проголошення незалежності України, і таких як я БІЛЬШІСТЬ у Одесі, інакше б у 2014-му все у нас склалось інакше. А тих кого я описав у першому повідомлені вистачає усюди, і треба бути пильними щодо них по УСІЙ території України!!!
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29.12.2023 10:38 Ответить
Черговий візит рускага міра в Одесу...
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29.12.2023 10:25 Ответить
Пологовий горить, ТЦ роз'їбало, в лікарні вікна вибиті, хати побиті, люди поранені та загиблі. Транспорт ледь ходе, люди в **** ходять вулицею, швидкі гудуть. Як цього можна не бачити, не помічати, облизувати кацапню і їх "культуру", шукати хороших, брати з них приклад
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29.12.2023 10:27 Ответить
Дякувати цьому виродку також які подарував расєє крилаті ракети в обмін за газ.
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29.12.2023 12:28 Ответить
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29.12.2023 12:29 Ответить
Я в этом не особо специалист, но по-моему - это каркасно- монолитный дом. И если бы вот та, кацапская хрень попала в стандартную совковую панельку, рухнул бы весь торец, или пол торца.
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30.12.2023 14:02 Ответить
 
 