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В Одессе раздаются взрывы

ппо

Россияне атакуют Одесщину ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Украинской добровольческой армии - Юг, председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Одесса. Идет боевая работа ПВО", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27071) Одесса (7878) Одесская область (3563) Воздушные силы (2285)


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3 на удалении и три близко. Пространство между землей и небом мощно всколыхнулось.
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29.12.2023 08:30 Ответить
Внимание: всем - в укрытия, из Крыма опять пошла баллистика в сторону, возможно, Одессы.
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29.12.2023 08:52 Ответить


Нове влучання обломків після ракетної атаки в багатоповерхівку в Одесі, почалася пожежа - https://t.me/our_odessa/59369
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29.12.2023 09:17 Ответить
 
 