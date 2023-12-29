В Одессе раздаются взрывы

Россияне атакуют Одесщину ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера Украинской добровольческой армии - Юг, председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Одесса. Идет боевая работа ПВО", - говорится в сообщении.

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