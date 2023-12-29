В Одесі лунають вибухи

Росіяни атакують Одещину ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника Української добровольчої армії - Південь, голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Одеса. Йде бойова робота ППО", - йдеться в повідомленні.

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