УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11694 відвідувача онлайн
Новини
5 996 4

В Одесі лунають вибухи

ппо

Росіяни атакують Одещину ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на речника Української добровольчої армії - Південь, голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Одеса. Йде бойова робота ППО", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уламками збитого "шахеда" пошкоджено багатоповерхівку в Одесі, виникла пожежа, - ОВА

Автор: 

обстріл (28392) Одеса (5450) Одеська область (3204) Повітряні сили (2625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3 на удалении и три близко. Пространство между землей и небом мощно всколыхнулось.
показати весь коментар
29.12.2023 08:30 Відповісти
Внимание: всем - в укрытия, из Крыма опять пошла баллистика в сторону, возможно, Одессы.
показати весь коментар
29.12.2023 08:52 Відповісти


Нове влучання обломків після ракетної атаки в багатоповерхівку в Одесі, почалася пожежа - https://t.me/our_odessa/59369
показати весь коментар
29.12.2023 09:17 Відповісти
 
 