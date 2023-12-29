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Новини Фото Силовики
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За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні. ФОТО

Кіберфахівці СБУ та співробітники Національної поліції провели спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані і заощадження українців та іноземних громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 01

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам "заробити на біржі", "інвестувати" кошти у криптовалюту або отримати сумнівний "прибуток" від ставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт "ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись" або "допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій". Крім того, викриті call-центри діяли під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, у тому числі паспортні відомості, номери телефонів тощо. Зазначається, що у подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів.

За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 02
За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 03
За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 04

Під час обшуків у call-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявлено понад 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обіцяв дружині загиблого воїна за $10 тис. "повернути його з полону": СБУ в Харкові викрила шахрая. ФОТОрепортаж

За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 06
За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні 07

Також повідомляється, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 call-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

Також читайте: У 2023 році в Україні зупинено діяльність філіалу російського наркосиндикату "Хімпром", - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

шахрайство (1082) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12821) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Ця новина навіяла спогади про Станіславського "Не вірю". СБУ прозріло "Не вірю". Там стали патріотами "Не вірю". Мабудь вирішили розчистити поле від конкурентів - в це ВІРЮ.
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29.12.2023 18:35
+5
А що сталося? Звідкіля така бурна діяльність? Від чого треба, цією новиною, відволікти україньців? Що за новий зашквар від влади? Коля катлєта знлву побив якусь бабцю-пенсіонерку, чи невзначай викрив не не той кол центр від жОПи?
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29.12.2023 17:53
+5
Яка підозра !?!? Умови воєнного стану в країні ! Розстріл на місті.
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29.12.2023 17:54
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Ще не все розвалили: уряд ЗЕрмакiв взявя за нове "покращення".
https://www.youtube.com/watch?v=KqYvNydc3Y0
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29.12.2023 17:47 Відповісти
Другий рік війни. А рашисти купують українців на корню.
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29.12.2023 17:50 Відповісти
А що сталося? Звідкіля така бурна діяльність? Від чого треба, цією новиною, відволікти україньців? Що за новий зашквар від влади? Коля катлєта знлву побив якусь бабцю-пенсіонерку, чи невзначай викрив не не той кол центр від жОПи?
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29.12.2023 17:53 Відповісти
А шо такоє ? Комусь хвоста прищемили, переживаєте ??
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29.12.2023 19:30 Відповісти
Яка підозра !?!? Умови воєнного стану в країні ! Розстріл на місті.
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29.12.2023 17:54 Відповісти
Або пішакарусом на розмінування
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29.12.2023 17:56 Відповісти
Та ні, це шахрайство.
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29.12.2023 19:03 Відповісти
Повестки в руки и на фронт.
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29.12.2023 20:19 Відповісти
Вчера еду за рулем звонок с киевского номера -поздравляем вы выиграли 380 тысяч и отключился сразу,неужели даже стационарные телефоны лень вычислить?
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29.12.2023 17:59 Відповісти
Мілоан Алекс кредіт Манівео ..еупили ліцензію у КМУ і стрижуть лохів під 10000 % на рік ....не подобається ? на повістку
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29.12.2023 18:00 Відповісти
на передову
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29.12.2023 18:32 Відповісти
Ця новина навіяла спогади про Станіславського "Не вірю". СБУ прозріло "Не вірю". Там стали патріотами "Не вірю". Мабудь вирішили розчистити поле від конкурентів - в це ВІРЮ.
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29.12.2023 18:35 Відповісти
Цікаво, повістки усим виписали ?

4 тис. компів. Якщо зможуть конфіскувати, чудово.
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29.12.2023 19:32 Відповісти
Десь там, мабуть загубився і катлєта, із своїми центами…
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29.12.2023 19:43 Відповісти
Як це? А Коля Катлєта? Він же всьо розписав, і з кого, і скільки. За шо він жити буде? За шо боровся?
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29.12.2023 20:09 Відповісти
Нащадків біблійного персонажа Афера ще хватить не на один десяток років боротьби з ними. АРХ М
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30.12.2023 05:12 Відповісти
компьютерный клуб накрыли. ничего не будет. владелец "клуба" не несет ответственности за то что в интернете делают его клиенты "клуба закрытого типа, с входом по членской карте". так что раслабтесь )))
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30.12.2023 11:07 Відповісти
добре.
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30.12.2023 11:45 Відповісти
 
 