За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів по всій Україні. ФОТО

Кіберфахівці СБУ та співробітники Національної поліції провели спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані і заощадження українців та іноземних громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам "заробити на біржі", "інвестувати" кошти у криптовалюту або отримати сумнівний "прибуток" від ставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт "ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись" або "допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій". Крім того, викриті call-центри діяли під виглядом онлайн-казино, відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, у тому числі паспортні відомості, номери телефонів тощо. Зазначається, що у подальшому ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують їх для дистанційного вербування нових агентів.







Під час обшуків у call-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявлено понад 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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Також повідомляється, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 call-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

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