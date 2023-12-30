У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном. ФОТО

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника ANKA-3 з українським двигуном.

ANKA-3 розроблений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) і оснащений двигуном від українського підприємства "Івченко-Прогрес", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Дебютний політ тривав понад годину, під час нього безпілотник досягнув висоти 2,4 кілометра і швидкості 150 вузлів.

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Розробка ANKA-3 була оточена секретністю, і TAI вперше опублікувала його фотографії в березні цього року.

Безпілотник призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань. Він зможе літати на висоті до майже 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження до 1200 кілограмів.

Розробка нових безпілотників є одним з пріоритетів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який прагне розбудувати оборонну промисловість Туреччини, зокрема, модернізувати застарілі військово-повітряні сили.

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За даними агентства, у січні заплановано дебютний політ винищувача Kaan турецького виробництва.