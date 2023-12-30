У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном. ФОТО
У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника ANKA-3 з українським двигуном.
ANKA-3 розроблений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) і оснащений двигуном від українського підприємства "Івченко-Прогрес", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Дебютний політ тривав понад годину, під час нього безпілотник досягнув висоти 2,4 кілометра і швидкості 150 вузлів.
Розробка ANKA-3 була оточена секретністю, і TAI вперше опублікувала його фотографії в березні цього року.
Безпілотник призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань. Він зможе літати на висоті до майже 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження до 1200 кілограмів.
Розробка нових безпілотників є одним з пріоритетів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який прагне розбудувати оборонну промисловість Туреччини, зокрема, модернізувати застарілі військово-повітряні сили.
За даними агентства, у січні заплановано дебютний політ винищувача Kaan турецького виробництва.
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А не буде Ердоган продавати Анка, своєму партнеру "по ударам" нижче пояса ху@лу?
А які пріоритети у Зеленського? Чого він прагне?
Розбудова доріг для російських танків із російського бітому? Відновлення разом з АраХімією імпорту електроенергії з росії через білорусію.
Які пріоритети у янелоха янетряпка і *******? Може пріоритети це оманські домовленості з ******?
Мультимііліонер Зеленський не купив жодного дрона для ЗСУ. Вже багато років його керування країною дрони купували лише волонтери.
Може Зеленський хоч один безпілотник купить у турків (або українців) для ЗСУ.
А от 73 відсотки тих, які повісили його нам на шию, де їхні мізки?