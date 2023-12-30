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У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном. ФОТО

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника ANKA-3 з українським двигуном.

ANKA-3 розроблений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) і оснащений двигуном від українського підприємства "Івченко-Прогрес", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Дебютний політ тривав понад годину, під час нього безпілотник досягнув висоти 2,4 кілометра і швидкості 150 вузлів.

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Розробка ANKA-3 була оточена секретністю, і TAI вперше опублікувала його фотографії в березні цього року.

У Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника з українським двигуном 01

Безпілотник призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань. Він зможе літати на висоті до майже 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження до 1200 кілограмів.

Розробка нових безпілотників є одним з пріоритетів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який прагне розбудувати оборонну промисловість Туреччини, зокрема, модернізувати застарілі військово-повітряні сили.

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За даними агентства, у січні заплановано дебютний політ винищувача Kaan турецького виробництва.

Автор: 

безпілотник (4165) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+21
Питання можна?
А не буде Ердоган продавати Анка, своєму партнеру "по ударам" нижче пояса ху@лу?
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30.12.2023 18:28
+13
Я правильно зрозумів, Україна взмозі виробляти двигуни, придатні для застосування на БЛА? А корпуси (завдання для СЮТ) можна зропити тільки в Турції?
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30.12.2023 18:40
+9
Розробка нових безпілотників є одним з пріоритетів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який прагне розбудувати оборонну промисловість Туреччини Джерело:

А які пріоритети у Зеленського? Чого він прагне?
Розбудова доріг для російських танків із російського бітому? Відновлення разом з АраХімією імпорту електроенергії з росії через білорусію.
Які пріоритети у янелоха янетряпка і *******? Може пріоритети це оманські домовленості з ******?
Мультимііліонер Зеленський не купив жодного дрона для ЗСУ. Вже багато років його керування країною дрони купували лише волонтери.
Може Зеленський хоч один безпілотник купить у турків (або українців) для ЗСУ.
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30.12.2023 18:58
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БРАВО!
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30.12.2023 18:23 Відповісти
Красавчик!
Надо брать....
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30.12.2023 18:23 Відповісти
Назва кумарить
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30.12.2023 18:23 Відповісти
"палач кацапів - ANKA пулеметчица"
так краще
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30.12.2023 18:37 Відповісти
Тоді - кулеметниця..
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30.12.2023 18:47 Відповісти
Так-так-так, - клекотав кулемет.
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30.12.2023 19:01 Відповісти
А вiн , бiдний пливе, аж захлинаеться... а я по ньому - з кулемета, а я - з кулемета... На цапорилii в школi, на урочистiй лiнiйцi виступив перед учнями триколорний герой аатечества, котрый останнiм, з високого горбу, бачив Чапая.
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30.12.2023 19:06 Відповісти
Лента за лентою набої подавай...
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30.12.2023 19:34 Відповісти
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30.12.2023 18:23 Відповісти
Заспокойся, все буде добре...
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30.12.2023 18:54 Відповісти
Питання можна?
А не буде Ердоган продавати Анка, своєму партнеру "по ударам" нижче пояса ху@лу?
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30.12.2023 18:28 Відповісти
Та вроді Байрактари ж не продає...
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30.12.2023 18:55 Відповісти
Може...
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30.12.2023 19:09 Відповісти
самому дороже буде
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30.12.2023 19:23 Відповісти
Не буде. Без двигунів залишиться.
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30.12.2023 19:32 Відповісти
Приклад Мотор-Січі чомусь не придає оптимізму.
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30.12.2023 19:36 Відповісти
Навпаки, приклад "Мотор-Січі" стимулює СБУ бути більш пильною.
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30.12.2023 19:59 Відповісти
Привʼязати до нього шуфріча дати йому карандаш та папір, хай літає 10 годин , розвідує все про фашистів, записує всі розвіддані у блокнот. Як прилітає, провірити інфу, щоб не на й о бував, потім кіздити та знов у польот. Таким чином буде Нені користь приносити.
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30.12.2023 18:30 Відповісти
За прикладом американців все роблять дорогі безпілотники. Але можливо це тупиковий шлях.
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30.12.2023 18:30 Відповісти
так, потрібно робити ракети їм пофіг на примхи погоди.
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30.12.2023 18:36 Відповісти
він також залежний від погоди, як байрактар?
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30.12.2023 18:34 Відповісти
Потім турки будуть нам його продавати за конську ціну ))) Здобули.
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30.12.2023 18:36 Відповісти
Смердить кацапсиною.🤧
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30.12.2023 18:38 Відповісти
Тоді провітри кімнату, якщо в тебе смердить.
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30.12.2023 18:42 Відповісти
Банально🤦
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30.12.2023 18:44 Відповісти
Шота их в декабре навалила - тьма. И лайки ему поставили такие же декабристы.
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30.12.2023 19:46 Відповісти
Над Воронєжєм вже літає?
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30.12.2023 18:36 Відповісти
Я правильно зрозумів, Україна взмозі виробляти двигуни, придатні для застосування на БЛА? А корпуси (завдання для СЮТ) можна зропити тільки в Турції?
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30.12.2023 18:40 Відповісти
Байрактарами вже натішилися. Вже і не чутно про них.
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30.12.2023 18:44 Відповісти
нє,ну але Притула в фаворитах опитування КМІС .
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30.12.2023 18:55 Відповісти
Как показывает практика текущей войны крупные беспилотники слишком уязвимы и дороги. От сотни более дешевых больше толку, чем от такого навороченного.
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30.12.2023 18:52 Відповісти
Вы недоговорили, мол, от стелсово навороченного, тогда Ваши взгляды, в отношении нового байрактара, изменятся.
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30.12.2023 19:19 Відповісти
Про старый тоже говорили, что он стелсовый. Увы, оказалось не так.
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30.12.2023 19:26 Відповісти
Практіка паказиваєт, чта прі уборкі квартіри, лутшє іспользавать 100 мєлкіх пілєсосав, вмєста аднаво бальшова. Свєта, краще приберись в квартирі перед Новим роком.
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30.12.2023 19:37 Відповісти
Аргументов нет - перешел на личности и хамство. Перестань картавить троляка.
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30.12.2023 19:56 Відповісти
Свєта, зрозумій, для кожної роботи на війні є свої інструменти, от як на твоєму пилесмокту є купа різних насадок . Я сподіваюся ти не прибираєш пил на меблях насадкою для збору води?
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30.12.2023 20:31 Відповісти
І Свєта, будь ласка, перейди на людську мову, бо твою свинособачу я ледве переклав.
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30.12.2023 21:08 Відповісти
З оляду на обнімашки ердогана з пуйлом, чи не полетять ці українські двигуни в рашку? Та й зермаки кроти мабуть не будуть проти.
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30.12.2023 18:53 Відповісти
Розробка нових безпілотників є одним з пріоритетів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який прагне розбудувати оборонну промисловість Туреччини Джерело:

А які пріоритети у Зеленського? Чого він прагне?
Розбудова доріг для російських танків із російського бітому? Відновлення разом з АраХімією імпорту електроенергії з росії через білорусію.
Які пріоритети у янелоха янетряпка і *******? Може пріоритети це оманські домовленості з ******?
Мультимііліонер Зеленський не купив жодного дрона для ЗСУ. Вже багато років його керування країною дрони купували лише волонтери.
Може Зеленський хоч один безпілотник купить у турків (або українців) для ЗСУ.
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30.12.2023 18:58 Відповісти
Беріть вище, він давно лярд наскрьоп.
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30.12.2023 19:07 Відповісти
де ви бачили єврея благодійника? в них копійчину не вирвеш
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30.12.2023 19:20 Відповісти
З ним все зрозуміло. Це суперзабезпечена грошима скотина, яка під час війни змогла урвати пожиттєву стипендію для свого урода папісаші.
А от 73 відсотки тих, які повісили його нам на шию, де їхні мізки?
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30.12.2023 19:29 Відповісти
Там, де й ваші роги. Якщо у вас ріг не було, ви їх не втратите. Теж саме з мізками 73%.
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30.12.2023 21:24 Відповісти
ну да, ну да.
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30.12.2023 21:43 Відповісти
головне шоб ANKA не пішла по руках, а розлила молоко
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30.12.2023 19:04 Відповісти
У нас будет иметь имя , предположим, Мавка(Навка)... происходит от старославянского «навъ» - «мертвец»... Так шо кацапы хоть и не будут с молоком, но с рефлексорными сливками и экскрементами останутся, в момент влучання.
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30.12.2023 19:16 Відповісти
олію
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30.12.2023 19:22 Відповісти
Дякую!...точно олію
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30.12.2023 19:34 Відповісти
Ну в Ердогана(чи його військових) *нос по ветру*,аналізують ******* бойові дії,чи то в Вірменії,чи в Україні і приймають оперативно рішення,а не як в багатоголосій Європі.
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30.12.2023 19:09 Відповісти
Проти курдів поки що підійде, і проти деяких ворогів в Сирії. Для дорослої різанини мають укомплектувати прототип поверфул бортовою рлс і такими ж рокетс повітря-повітря і т п.
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30.12.2023 19:19 Відповісти
"Дрон виконаний за схемою "літаюче крило" та не має хвостового оперення, що у зв'язці з використанням стелс-технологій ще більше зменшити радіолокаційну помітність." https://mil.in.ua/uk/news/u-turechchyni-vidbuvsya-pershyj-polit-novitnogo-bezpilotnyka-anka-3/#google_vignette Цікава річ.
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30.12.2023 19:42 Відповісти
для любого ПВО, даже для Стингера и Иглы - цель на копейку
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31.12.2023 01:28 Відповісти
 
 