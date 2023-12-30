В Турции прошел первый полет новейшего беспилотника с украинским двигателем. ФОТО
В Турции прошел первый полет новейшего беспилотника ANKA-3 с украинским двигателем.
ANKA-3 разработан государственной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и оснащен двигателем от украинского предприятия "Ивченко-Прогресс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Дебютный полет длился более часа, во время него беспилотник достиг высоты 2,4 километра и скорости 150 узлов.
Разработка ANKA-3 была окутана секретностью, и TAI впервые опубликовала его фотографии в марте этого года.
Беспилотник предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и боевых задач. Он сможет летать на высоте до почти 12 километров и находиться в воздухе до 10 часов, неся полезную нагрузку до 1200 килограммов.
Разработка новых беспилотников является одним из приоритетов президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося построить оборонную промышленность Турции, в частности, модернизировать устаревшие военно-воздушные силы.
По данным агентства, в январе запланирован дебютный полет истребителя Kaan турецкого производства.
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так краще
А не буде Ердоган продавати Анка, своєму партнеру "по ударам" нижче пояса ху@лу?
А які пріоритети у Зеленського? Чого він прагне?
Розбудова доріг для російських танків із російського бітому? Відновлення разом з АраХімією імпорту електроенергії з росії через білорусію.
Які пріоритети у янелоха янетряпка і *******? Може пріоритети це оманські домовленості з ******?
Мультимііліонер Зеленський не купив жодного дрона для ЗСУ. Вже багато років його керування країною дрони купували лише волонтери.
Може Зеленський хоч один безпілотник купить у турків (або українців) для ЗСУ.
А от 73 відсотки тих, які повісили його нам на шию, де їхні мізки?