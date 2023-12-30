В Турции прошел первый полет новейшего беспилотника с украинским двигателем. ФОТО

В Турции прошел первый полет новейшего беспилотника ANKA-3 с украинским двигателем.

ANKA-3 разработан государственной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и оснащен двигателем от украинского предприятия "Ивченко-Прогресс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дебютный полет длился более часа, во время него беспилотник достиг высоты 2,4 километра и скорости 150 узлов.

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Разработка ANKA-3 была окутана секретностью, и TAI впервые опубликовала его фотографии в марте этого года.

Беспилотник предназначен для выполнения разведывательных, наблюдательных и боевых задач. Он сможет летать на высоте до почти 12 километров и находиться в воздухе до 10 часов, неся полезную нагрузку до 1200 килограммов.

Разработка новых беспилотников является одним из приоритетов президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося построить оборонную промышленность Турции, в частности, модернизировать устаревшие военно-воздушные силы.

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По данным агентства, в январе запланирован дебютный полет истребителя Kaan турецкого производства.