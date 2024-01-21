Командир підбитого російського Іл-22 Клімов ліквідований внаслідок атаки на бомбардувальник, - соцмережі

Командир російського бомбардувальника ВКС РФ Іл-22, підбитого 14 січня над Азовським морем, майор Віктор Клімов ліквідований внаслідок удару по повітряному судну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема "Бутусов плюс" та "Крымський ветер".

Що Клімов "задвохсотився", підтверджує також у Фейсбуці Олександр Гарнаєв - вискокопоставлений російський льотчик.

Зауважимо, що під дописом Гарнаєва про ліквідацію Клімова коментарі далеко не співчутливого характеру.

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За даними "Крымского ветра", другий пілот був поранений та зумів посадити літак.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака ДРЛО А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що уражений російський літак Іл-22 не підлягає відновленню.