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Командир підбитого російського Іл-22 Клімов ліквідований внаслідок атаки на бомбардувальник, - соцмережі

Командир російського бомбардувальника ВКС РФ Іл-22, підбитого 14 січня над Азовським морем, майор Віктор Клімов ліквідований внаслідок удару по повітряному судну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема "Бутусов плюс" та "Крымський ветер".

Що Клімов "задвохсотився", підтверджує також у Фейсбуці Олександр Гарнаєв - вискокопоставлений російський льотчик.

Командир підбитого російського Іл-22 Клімов ліквідований внаслідок атаки на бомбардувальник, - соцмережі 01

Зауважимо, що під дописом Гарнаєва про ліквідацію Клімова коментарі далеко не співчутливого характеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражений російський Іл-22 на аеродромі Анапи. ФОТО

За даними "Крымского ветра", другий пілот був поранений та зумів посадити літак.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака ДРЛО А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що уражений російський літак Іл-22 не підлягає відновленню.

Автор: 

авіація (4121) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+60
Маруся Клімова уже нє ждьот любімава
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21.01.2024 10:31
+38
було би добре всіх парашних літунів ліквідувати
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21.01.2024 10:31
+19
Прикольно що кацапи розганяли тему що гівнольот збила власна ППО, - типу не так обідно. Але коли запустили останній А-50 то його маршрут був чомусь тільки над Краснодарським краєм подалі від фронту...
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21.01.2024 10:37
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21.01.2024 12:05 Відповісти
Продаётся самолёт Ил-22 б/у.
Есть незначительные повреждения корпуса.
Требует покраски и поднятия с дна моря.
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21.01.2024 12:18 Відповісти
Не битый и не крашеный, без пробега по болотам
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21.01.2024 12:42 Відповісти
наверное сидел в хвосте как "самом безопасном месте". ну или его гебня пристрелила, может место чье-то занимал.
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21.01.2024 12:29 Відповісти
Гарний кацап. У воду не шльопнувся, але ласти склеїти встиг...
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21.01.2024 12:37 Відповісти
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21.01.2024 12:51 Відповісти
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21.01.2024 12:53 Відповісти
Вечного тобі помёта у Пеклі, гнида.
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21.01.2024 13:02 Відповісти
Снежный мальчик
Здравствуй и прощай
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21.01.2024 13:19 Відповісти
ХЄР-ой атєчєcтва лаПОТНОго
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21.01.2024 13:31 Відповісти
Звістку про чергового задвухсотеного рашистськогоо пілота кожен Українець приймає як бальзам на душу.......
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21.01.2024 13:48 Відповісти
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