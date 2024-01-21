Командир підбитого російського Іл-22 Клімов ліквідований внаслідок атаки на бомбардувальник, - соцмережі
Командир російського бомбардувальника ВКС РФ Іл-22, підбитого 14 січня над Азовським морем, майор Віктор Клімов ліквідований внаслідок удару по повітряному судну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема "Бутусов плюс" та "Крымський ветер".
Що Клімов "задвохсотився", підтверджує також у Фейсбуці Олександр Гарнаєв - вискокопоставлений російський льотчик.
Зауважимо, що під дописом Гарнаєва про ліквідацію Клімова коментарі далеко не співчутливого характеру.
За даними "Крымского ветра", другий пілот був поранений та зумів посадити літак.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака ДРЛО А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що уражений російський літак Іл-22 не підлягає відновленню.
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Есть незначительные повреждения корпуса.
Требует покраски и поднятия с дна моря.
Здравствуй и прощай