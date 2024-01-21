Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу. ФОТО
Внаслідок нічної атаки безпілотників СБУ нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області РФ зупинив свою роботу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Цей термінал - один із найновіших та найважливіших в рф. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.
Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.
Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків рф. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість.
За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.
Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".
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@777AFU
Очень серьезный удар по карману болотных террористов и линия конкретно красная.
Пан Пачковский
@Q0MT6pFmbVqynsM
Танкеры покидают Усть-Луг не дождавшись загрузки. Технологический процесс из-за пожара на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановлен, сообщили в компании.
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