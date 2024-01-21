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Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу. ФОТО

Внаслідок нічної атаки безпілотників СБУ нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області РФ зупинив свою роботу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Цей термінал - один із найновіших та найважливіших в рф. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Цензор.НЕТ Зображення

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків рф. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість.

За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Цензор.НЕТ Зображення

Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".

Автор: 

нафта (5508) пожежа (4325) СБУ (12812) термінал (186) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+60
Термінал дуже шкодив довкіллю, а добрі безпілотники - завжди за екологію. Треба ще надіслати туди, щоб природа трошки відпочити змогла.
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21.01.2024 20:49
+55
https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?__cft__[0]=AZWJWLhqj4wc5mNsrVI23M_bRRlhKXqLsuFzAfEEFKK877aIfaItqw_s-dLn10KxUgzYdagq-**********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Michael Gonchar

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-розбір важливості

Что именно это за комплекс? Это устойчивый газоконденсатный комплекс по фракции и перекидыванию, позволяющий стабильную газовую конденсацию перерабатывать в легкую и тяжелую нефть, дизельную фракцию и морскую топливную составляющую (дизель) и загружать готовую проду Комплекс также позволяет переводить стабильный газовый конденсат на экспорт. Это новый комплекс, введен в эксплуатацию в 2013 году. Это позволило оптимизировать логистику и снизить транспортные расходы.

В 2022 году комплекс переделал 6,943 тыс. Т стабильный газовый конденсат и произведен 6,825 тыс. т товаров, в том числе 4 208 тыс. т легкой и тяжелой нефти, 1 052 тыс. т газа, 1 487 тыс. Т дизельная фракция и компонент судового топлива (мазуту), 78 тыс. т металлололома.

Также в 2022 году там был добавлен новый гидрокрекинг комплекс, который позволил увеличить глубину устойчивой переработки газоконденсата в легкие нефтепродукты с более высокой добавленной стоимостью. То есть это один из важнейших экспортно ориентированных терминалов. Жирнюча ціль, знищення якої - не тільки катастрофичні материальні втрати, а ще й потужний іміджевий удар для орків.

Совершенно понятно, что ЗСУ очень профессионально подошли к реализации поставленной задачи - от анализа до конечного результата и вышли на совершенно другой уровень профессионализма. Для орків то дуже плохие новости - за дефіцит ППО (яка аналоговнетна промисловість не штампує вже завтра) ЗСУ поставят на шпагат всю інфраструктуру, яка попадет в радиус удара. И этот радиус сегодня уже дошел до Балтики! Представьте себе "лицо" шойгу)) куда прилетит в следующий раз? Саратов? Питер? Ворона? О, может сразу в нескольких? )

ЗСУ уничтожили или значительно повредили ключевую составляющую производственного цикла терминала путинских приспешников Михельсона и Тымченко.

Да, на объекте много баков, но без технологической установки они сами себя не заполнят. Прорваться в танк было бы более эффектным, но это не вызовет таких проблем, как повреждение/уничтожение техники, где часть оборудования гейропики, купленной под тотальными санкциями.

Ремонт комплекса привлечет очень большие расходы из казны оркоса, а главное - займет много времени, которое в Оркостане не так много, как кажется.
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21.01.2024 20:48
+46
Куда побежали родненькие?? Куда вы танкеры ??
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21.01.2024 20:56
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Я бы стрелял по российским танкерам с нефтью - объявить, что эта законная военная цель. Даже если не стрелять, а просто объявить, желающих возить российскую нефть резко поубавится и цена прыгнет. Хороший будет подрыв всей российской экономики. Возникнут проблемы с покупкой дронов и оплатой оркам.
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21.01.2024 22:19 Відповісти
Економічні санкції накладає СБУ.
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21.01.2024 22:43 Відповісти
а щє кращє шо б він існування своє припинив...
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21.01.2024 22:47 Відповісти
777ua

@777AFU

Очень серьезный удар по карману болотных террористов и линия конкретно красная.

Пан Пачковский

@Q0MT6pFmbVqynsM

Танкеры покидают Усть-Луг не дождавшись загрузки. Технологический процесс из-за пожара на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановлен, сообщили в компании.
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21.01.2024 22:49 Відповісти
тушили тушили, заїбалися та кинули - нехай догорає...
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21.01.2024 22:52 Відповісти
Так, тайгу ж не тушили, само з часом згасло, так і з терміналом! 😅
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22.01.2024 00:06 Відповісти
Судя по намерзанию , мороз там нормальный. Всё что не повредит огонь , доделает вода . При замерзании вода много чего может порвать.
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22.01.2024 00:34 Відповісти
Думаю, що це пожежний порошок, а не заледеніння. З таким вогнем, лід би не утворювався!
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22.01.2024 01:29 Відповісти
Чим більше ударів буде по кацапії, особо по пітеру та москві, тим скоріше наступить перемога.
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22.01.2024 01:25 Відповісти
Особливо перед виборами треба кожен день лупити - нехай думають шо обирають
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22.01.2024 02:49 Відповісти
Навіщотак далеко. Є поближче, у Воронежі наприклад:

127 военный завод, : ул. Краснознамённая, 165А, г. ВоронежВоронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 авиастроительное предприятие в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6 Воронеже . г. Воронеж ул. Ленинградская, 33.

ООО Финансово-промышленная компания "Космос-нефть-газ"

ул. 9 Января, 180, Воронеж

Группа компаний «Космос-Нефть-Газ» (г. Воронеж) предоставляет полный цикл услуг - от разработки проектов до изготовления и поставки оборудования и последующего сервисного обслуживания для предприятий нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики.

Конструкторское бюро химавтоматики АО КБХА

https://kbkha.ru/ Продукция: жидкостные ракетные двигатели

г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
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22.01.2024 12:22 Відповісти
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22.01.2024 02:50 Відповісти
Без огонька.
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22.01.2024 05:22 Відповісти
Абыдна рашистам. Вот сейчас особенно.
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22.01.2024 04:35 Відповісти
Санкції в дії.
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22.01.2024 10:17 Відповісти
Это была гордость Пуйла-этот теримнал. Ударили по самому больному! Молодцы. Слава Украине! Продолжать дальше,не сбавлять темп. Именно такие чувствительные удары по территории парашки-именно они снижают боевой дух парашкинского общества и поддержку войны. Бить именно по новым обьектам которые рабсияне ставят Пуйлу в заслугу. Первый чувствительный удар-был частичное разрушение Крыммоста. Раьсиянам похрен на смерти своих военных. Рабсиянам не всеравно когда взрываются мосты и дома а так-же нефтебахы и НПЗ-они понимают что от этого будет дорожать бензин на параше и это коснется всех их
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22.01.2024 11:32 Відповісти
Х....'' отримав в самий пердак.
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22.01.2024 11:59 Відповісти
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