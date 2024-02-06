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Окупанти ударили по Марганцю, поранено 2 людини, пошкоджено автівки. ФОТО

Війська РФ атакували дроном-камікадзе Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, двоє людей поранені у Марганці.

"Такі наслідки чергової атаки на місто. Ворог вгатив дроном-камікадзе. 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років - госпіталізований у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено 4 приватні будинки та авто. Деталі  наразі з’ясовуються.

Також читайте: Росіяни чотири рази за день вдарили з артилерії по Нікопольщині: пошкоджено приватні будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Пошкоджена автівка у Марганці
Пошкоджена автівка у Марганці
Пошкоджена автівка у Марганці

Автор: 

обстріл (28472) пошкодження (168) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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