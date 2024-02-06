Окупанти ударили по Марганцю, поранено 2 людини, пошкоджено автівки. ФОТО
Війська РФ атакували дроном-камікадзе Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, двоє людей поранені у Марганці.
"Такі наслідки чергової атаки на місто. Ворог вгатив дроном-камікадзе. 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років - госпіталізований у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено 4 приватні будинки та авто. Деталі наразі з’ясовуються.
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