Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на прикордонні Чернігівщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська армія здійснила обстріл мирного населення прикордоння. Під ударом опинилося цивільне сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівлі підприємства, сільгосптехніка. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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