Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на прикордонні Чернігівщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російська армія здійснила обстріл мирного населення прикордоння. Під ударом опинилося цивільне сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі.
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівлі підприємства, сільгосптехніка. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар06.02.2024 21:25 Відповісти Мені подобається 0
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар07.02.2024 21:13 Відповісти Мені подобається 0
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