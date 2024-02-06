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Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на прикордонні Чернігівщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська армія здійснила обстріл мирного населення прикордоння. Під ударом опинилося цивільне сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівлі підприємства, сільгосптехніка. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині у 5-кілометровій зоні біля кордону посилять контроль за пересуванням цивільних, - ОВА

Наслідки обстрілу підприємства на Чернігівщині
Наслідки обстрілу підприємства на Чернігівщині

Автор: 

обстріл (28472) Чернігівщина (1584)


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Де фотографії пiдприємствa?
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06.02.2024 21:25 Відповісти
Це сруськай мір, крейсер мацква з ракетним івановцем, відзначають 40 днів… У ніх проблеми, Хюстон, з центрами прийняття рішень..
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07.02.2024 21:13 Відповісти
 
 