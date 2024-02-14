Рашисти обстріляли Нікополь, важких поранень зазнав чоловік. ФОТО
Ворог обстріляв із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, поранено чоловіка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін.
Обстеження території триває.
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Чайка Київ
показати весь коментар14.02.2024 13:02 Відповісти Мені подобається 0
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