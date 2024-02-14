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Рашисти обстріляли Нікополь, важких поранень зазнав чоловік. ФОТО

Ворог обстріляв із артилерії Нікополь Дніпропетровської області, поранено чоловіка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"33-річний чоловік постраждав від артобстрілу Нікополя. Проникаюче поранення грудної порожнини. Важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін.

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Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя

Обстеження території триває.

Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1208)


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14.02.2024 13:02 Відповісти
 
 