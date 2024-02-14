Рашисти обстріляли Миколаївку на Донеччині, двоє загиблих. ФОТО
Ворог обстріляв Миколаївку на Донеччині, дві людини загинули.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"2 людини росіяни вбили у Миколаївці. Місто потрапило під обстріл близько 14 години - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - йдеться у повідомленні.
За словами Філашкіна, наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
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показати весь коментар14.02.2024 16:00 Відповісти Мені подобається 0
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