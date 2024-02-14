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Рашисти обстріляли Миколаївку на Донеччині, двоє загиблих. ФОТО

Ворог обстріляв Миколаївку на Донеччині, дві людини загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"2 людини росіяни вбили у Миколаївці. Місто потрапило під обстріл близько 14 години - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення.

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Обстріл Миколаївки

Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586)


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14.02.2024 16:00 Відповісти
 
 