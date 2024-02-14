Рашисти обстріляли Миколаївку на Донеччині, двоє загиблих. ФОТО

Ворог обстріляв Миколаївку на Донеччині, дві людини загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"2 людини росіяни вбили у Миколаївці. Місто потрапило під обстріл близько 14 години - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Херсону, поранено жінку

Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.