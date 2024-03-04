Вихор вогню, диму та попелу: Росією пронісся вогняний смерч. ВIДЕО

Вогняне торнадо вперше зафіксували на території Приморського краю у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.UA.

Очевидці стверджують, що внаслідок достатньо великої пожежі та поривів вітру вогняне торнадо підіймалось на кілька десятків метрів вгору.

Внаслідок торнадо, котре пронеслося біля селища Провалове, постраждалих та травмованих немає. Зараз у цій місцевості вирують природні пожежі. Прессекретарка російського Примгідромету Варвара Корідзе в коментарі росЗМІ заявила, що вогняних смерчів у Примор'ї раніше не фіксували.

У соцмережах очевидці поділились відео, на якому видно, що стовп диму та вогню здіймається на десятки метрів вгору, одному зі свідків цього явища довелось буквально тікати від стихії.

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