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Вихор вогню, диму та попелу: Росією пронісся вогняний смерч. ВIДЕО

Вогняне торнадо вперше зафіксували на території Приморського краю у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.UA.

Очевидці стверджують, що внаслідок достатньо великої пожежі та поривів вітру вогняне торнадо підіймалось на кілька десятків метрів вгору. 

Внаслідок торнадо, котре пронеслося біля селища Провалове, постраждалих та травмованих немає. Зараз у цій місцевості вирують природні пожежі. Прессекретарка російського Примгідромету Варвара Корідзе в коментарі росЗМІ заявила, що вогняних смерчів у Примор'ї раніше не фіксували.

У соцмережах очевидці поділились відео, на якому видно, що стовп диму та вогню здіймається на десятки метрів вгору, одному зі свідків цього явища довелось буквально тікати від стихії.

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пожежа (4342) природа (107) росія (65415)


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Топ коментарі
+17
Хороше, але мало.
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04.03.2024 14:47
+11
Занадто гучний заголовок для стихійного лиха в дєрєвнє на задвірках кацапляндії.
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04.03.2024 14:53
+9
Якби москвою. А не по хібарах.
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04.03.2024 14:52
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А Ванга казали - буде кацапи знак вашого кінця. Бо то шо в вас зараз то не кінець, - так х№уло буденне.
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04.03.2024 14:46 Відповісти
ну ведь хорошо подгорает у террористов (рашистов), и торнадо еще не все снес....... а жаль.
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04.03.2024 20:53 Відповісти
гарне вундерваффе ! 😂💥😱
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04.03.2024 14:47 Відповісти
Хороше, але мало.
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04.03.2024 14:47 Відповісти
Сезон тока начался , тайга впереди.
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Малавата будя! Малавата!!!
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04.03.2024 14:49 Відповісти
Херовенько..
Що нікого не спалило...
Особливо в Кьоніксбергу..
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04.03.2024 14:49 Відповісти
Якби москвою. А не по хібарах.
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04.03.2024 14:52 Відповісти
Хай вони там всі к х%&м згорять!
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04.03.2024 14:53 Відповісти
Занадто гучний заголовок для стихійного лиха в дєрєвнє на задвірках кацапляндії.
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04.03.2024 14:53 Відповісти
швидше за все хтось там запалив сухостій, налетів вихор і поніс далі все.
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04.03.2024 15:12 Відповісти
Швидше за все, из-за того , шо кацапы ленивые убирать, бурьян в 2 метра высотой разгорелся и горячий воздух перешел по восходящей в огненный торнадо.
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04.03.2024 15:24 Відповісти
Колись в дитинстві за таким *торнадо*(вихором)на роверах ганялись,правда тільки з пилюки.
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04.03.2024 16:08 Відповісти
не факт. цей точно більший. може разом з великом засмоктати. )
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04.03.2024 16:10 Відповісти
І шо? Гомер повернеться та й хатку спалить... Спаліспас теж не против.... Їх знайшли вже?
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04.03.2024 14:54 Відповісти
Когда я говорил год назад что нужно выжигать рашистам поля с зерновыми потому что ***** использует зерно как оружие против Украины на меня шукали. В результате ***** с помощью зерна подкупил и повлиял на десятки стран и даже в северную корею поставляет зерно за оружие.
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04.03.2024 14:55 Відповісти
Спокійно Панове, то наша ненависть палає, і то тілько початок. Небесна сотня в дії.
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04.03.2024 14:59 Відповісти
Кабздон привіт з пекла передає
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04.03.2024 14:56 Відповісти
Китайці випалюют свої ісконния землі, вичищають від кацапського сморіду.
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04.03.2024 14:57 Відповісти
ГУР випробовує нову кліматичну зброю)))
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04.03.2024 15:01 Відповісти
З якого переляку термін росія редакція друкує з прописної літери?
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04.03.2024 15:05 Відповісти
Нєзачьот! Кацапія разом з зайвехромосомними не згоріла! Новина ні о чьом!😁
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04.03.2024 15:51 Відповісти
гори москва, гори росия
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04.03.2024 16:02 Відповісти
Ну от і дуже добре,що горить кацапія. Жаль тіки,що не вся...
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04.03.2024 16:29 Відповісти
это кацапским ********* за Одессу!
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04.03.2024 17:01 Відповісти
Чепуха
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04.03.2024 17:02 Відповісти
Год этот високосный. Вторая половина его будет не весёлой по многим причинам и для многих.
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04.03.2024 17:40 Відповісти
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04.03.2024 20:50 Відповісти
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04.03.2024 20:56 Відповісти
 
 