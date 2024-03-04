Вихрь огня, дыма и пепла: по России пронесся огненный смерч. ВИДЕО

Огненное торнадо впервые было зафиксировано на территории Приморского края в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Oboz.UA.

Очевидцы утверждают, что из-за достаточно большого пожара и порывов ветра огненное торнадо поднималось на несколько десятков метров вверх.

В результате торнадо, пронесшегося возле поселка Провалово, пострадавших и травмированных нет. Сейчас в этой местности бушуют естественные пожары. Пресс-секретарь российского Примгидромета Варвара Коридзе в комментарии росСМИ заявила, что огненных смерчей в Приморье раньше не фиксировали.

В соцсетях очевидцы поделились видео, где видно, что столб дыма и огня поднимается на десятки метров вверх, одному из свидетелей этого явления пришлось буквально убегать от стихии.

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