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Вихрь огня, дыма и пепла: по России пронесся огненный смерч. ВИДЕО

Огненное торнадо впервые было зафиксировано на территории Приморского края в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Oboz.UA.

Очевидцы утверждают, что из-за достаточно большого пожара и порывов ветра огненное торнадо поднималось на несколько десятков метров вверх.

В результате торнадо, пронесшегося возле поселка Провалово, пострадавших и травмированных нет. Сейчас в этой местности бушуют естественные пожары. Пресс-секретарь российского Примгидромета Варвара Коридзе в комментарии росСМИ заявила, что огненных смерчей в Приморье раньше не фиксировали.

В соцсетях очевидцы поделились видео, где видно, что столб дыма и огня поднимается на десятки метров вверх, одному из свидетелей этого явления пришлось буквально убегать от стихии.

Смотрите также: В некоторых регионах Украины 5 ноября наблюдалось редкое природное явление - полярное сияние. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5961) природа (245) россия (95687)


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Топ комментарии
+17
Хороше, але мало.
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04.03.2024 14:47
+11
Занадто гучний заголовок для стихійного лиха в дєрєвнє на задвірках кацапляндії.
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04.03.2024 14:53
+9
Якби москвою. А не по хібарах.
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04.03.2024 14:52
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А Ванга казали - буде кацапи знак вашого кінця. Бо то шо в вас зараз то не кінець, - так х№уло буденне.
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04.03.2024 14:46 Ответить
ну ведь хорошо подгорает у террористов (рашистов), и торнадо еще не все снес....... а жаль.
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04.03.2024 20:53 Ответить
гарне вундерваффе ! 😂💥😱
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04.03.2024 14:47 Ответить
Хороше, але мало.
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04.03.2024 14:47 Ответить
Сезон тока начался , тайга впереди.
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04.03.2024 15:21 Ответить
Малавата будя! Малавата!!!
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04.03.2024 14:49 Ответить
Херовенько..
Що нікого не спалило...
Особливо в Кьоніксбергу..
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04.03.2024 14:49 Ответить
Якби москвою. А не по хібарах.
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04.03.2024 14:52 Ответить
Хай вони там всі к х%&м згорять!
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04.03.2024 14:53 Ответить
Занадто гучний заголовок для стихійного лиха в дєрєвнє на задвірках кацапляндії.
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04.03.2024 14:53 Ответить
швидше за все хтось там запалив сухостій, налетів вихор і поніс далі все.
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04.03.2024 15:12 Ответить
Швидше за все, из-за того , шо кацапы ленивые убирать, бурьян в 2 метра высотой разгорелся и горячий воздух перешел по восходящей в огненный торнадо.
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04.03.2024 15:24 Ответить
Колись в дитинстві за таким *торнадо*(вихором)на роверах ганялись,правда тільки з пилюки.
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04.03.2024 16:08 Ответить
не факт. цей точно більший. може разом з великом засмоктати. )
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04.03.2024 16:10 Ответить
І шо? Гомер повернеться та й хатку спалить... Спаліспас теж не против.... Їх знайшли вже?
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04.03.2024 14:54 Ответить
Когда я говорил год назад что нужно выжигать рашистам поля с зерновыми потому что ***** использует зерно как оружие против Украины на меня шукали. В результате ***** с помощью зерна подкупил и повлиял на десятки стран и даже в северную корею поставляет зерно за оружие.
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04.03.2024 14:55 Ответить
Спокійно Панове, то наша ненависть палає, і то тілько початок. Небесна сотня в дії.
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04.03.2024 14:59 Ответить
Кабздон привіт з пекла передає
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04.03.2024 14:56 Ответить
Китайці випалюют свої ісконния землі, вичищають від кацапського сморіду.
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04.03.2024 14:57 Ответить
ГУР випробовує нову кліматичну зброю)))
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04.03.2024 15:01 Ответить
З якого переляку термін росія редакція друкує з прописної літери?
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04.03.2024 15:05 Ответить
Нєзачьот! Кацапія разом з зайвехромосомними не згоріла! Новина ні о чьом!😁
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04.03.2024 15:51 Ответить
гори москва, гори росия
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04.03.2024 16:02 Ответить
Ну от і дуже добре,що горить кацапія. Жаль тіки,що не вся...
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04.03.2024 16:29 Ответить
это кацапским ********* за Одессу!
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04.03.2024 17:01 Ответить
Чепуха
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04.03.2024 17:02 Ответить
Год этот високосный. Вторая половина его будет не весёлой по многим причинам и для многих.
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04.03.2024 17:40 Ответить
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04.03.2024 20:50 Ответить
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04.03.2024 20:56 Ответить
 
 