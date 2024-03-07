Член ВЛК затримана у Києві на хабарі 3,5 тис. дол. за визнання непридатності до військової служби. ФОТО

У Києві поліцейські викрили члена військово-лікарської комісії районного ТЦК та СП на отриманні хабаря за визнання непридатним до військової служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що 57-річна місцева мешканка, перебуваючи на посаді лікаря-дерматовенеролога в складі військово-лікарської комісії, за 3,5 тисячі доларів обіцяла вирішити питання щодо отримання висновку про непридатність чоловіка до проходження військової служби.

Порушницю затримали під час передачі їй другої частини обумовлених коштів у розмірі 3 тисячі доларів. Напередодні вона отримала від "клієнта" завдаток у розмірі 500 доларів.

Зловмисниці повідомлено про підозру, їй загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

