Член ВЛК затримана у Києві на хабарі 3,5 тис. дол. за визнання непридатності до військової служби. ФОТО

У Києві поліцейські викрили члена військово-лікарської комісії районного ТЦК та СП на отриманні хабаря за визнання непридатним до військової служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Член ВЛК затримана на хабарі у Києві

Правоохоронці встановили, що 57-річна місцева мешканка, перебуваючи на посаді лікаря-дерматовенеролога в складі військово-лікарської комісії, за 3,5 тисячі доларів обіцяла вирішити питання щодо отримання висновку про непридатність чоловіка до проходження військової служби.

Порушницю затримали під час передачі їй другої частини обумовлених коштів у розмірі 3 тисячі доларів. Напередодні вона отримала від "клієнта" завдаток у розмірі 500 доларів.

хабар

Зловмисниці повідомлено про підозру, їй загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте: Відкрито 180 кримінальних проваджень щодо сприяння в ухиленні від мобілізації працівниками ТЦК та ВЛК, - МВС

хабар (4773) Київ (20025) військово-лікарська комісія (226)
+9
У всіх по 10-12, а вона за 3.5 погодилась. Затримали за те, що демпінгувала? ще й з конфіскацію. Небезпечно сьогодні йти проти встановлених ринкових цін.
07.03.2024 17:54 Відповісти
+7
Вже конвеєр почався. Чи від чогось відвертають увагу.
07.03.2024 17:51 Відповісти
+3
може у клієнта і так підстави для визнання непридатним були, лікар ********** що напише це тільки за певну суму..
буває і так
07.03.2024 17:59 Відповісти
Щось їх сьогодні багато
07.03.2024 17:49 Відповісти
Вже конвеєр почався. Чи від чогось відвертають увагу.
07.03.2024 17:51 Відповісти
Дописувач вище припустив наймовірніше - щось прикривають й відвертають увагу.
07.03.2024 17:57 Відповісти
У всіх по 10-12, а вона за 3.5 погодилась. Затримали за те, що демпінгувала? ще й з конфіскацію. Небезпечно сьогодні йти проти встановлених ринкових цін.
07.03.2024 17:54 Відповісти
може у клієнта і так підстави для визнання непридатним були, лікар ********** що напише це тільки за певну суму..
буває і так
07.03.2024 17:59 Відповісти
Якы підстави? Грибок на нігті?
07.03.2024 18:11 Відповісти
Ст. 57 наказу МО 402 - там є підстави.
07.03.2024 18:14 Відповісти
Прищі на жопі!
07.03.2024 18:15 Відповісти
Це наслідки повної безкарності за протизаконні дії посадових осіб, упродовж багатьох років…
Зміни до законодавства щодо посилення покарання ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, Шмигаль вніс до ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ, за 30 днів, а щодо цивільних, так і замилили привладні... мабуть, забули, що такі ще є в Україні!! КВНщики ..
07.03.2024 17:59 Відповісти
"57-річна місцева мешканка, перебуваючи на посаді лікаря-дерматовенеролога в складі військово-лікарської комісії"

Згадалося. В 99-му проходив влк в київському обласному рвк (той що був на дврз). В останньому кабінеті, був огляд дерматолога. Дівчина-лікар з напівпосмішкою на лиці каже всім хлопцям одну і ту саму фразу: "аткаті", "закаті". Може ця затримана і є та сама лікарша однак тепер їй ніхєра не смішно?
07.03.2024 18:14 Відповісти
А ви уявіть...
День за днем, місяць за місяцем, рік за роком...
Вона бачить лише те, про що ви щойно написали...
Уві сні вона бачить те ж саме...
Жах!!!
07.03.2024 18:25 Відповісти
Може членкиня?
показати весь коментар
А невіг демпінговать
показати весь коментар
Ну переплутала сіфіліс з трипєром, і всіх ділов, не підсудна.
показати весь коментар
