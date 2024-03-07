Член ВЛК затримана у Києві на хабарі 3,5 тис. дол. за визнання непридатності до військової служби. ФОТО
У Києві поліцейські викрили члена військово-лікарської комісії районного ТЦК та СП на отриманні хабаря за визнання непридатним до військової служби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що 57-річна місцева мешканка, перебуваючи на посаді лікаря-дерматовенеролога в складі військово-лікарської комісії, за 3,5 тисячі доларів обіцяла вирішити питання щодо отримання висновку про непридатність чоловіка до проходження військової служби.
Порушницю затримали під час передачі їй другої частини обумовлених коштів у розмірі 3 тисячі доларів. Напередодні вона отримала від "клієнта" завдаток у розмірі 500 доларів.
Зловмисниці повідомлено про підозру, їй загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
буває і так
Зміни до законодавства щодо посилення покарання ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, Шмигаль вніс до ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ, за 30 днів, а щодо цивільних, так і замилили привладні... мабуть, забули, що такі ще є в Україні!! КВНщики ..
Згадалося. В 99-му проходив влк в київському обласному рвк (той що був на дврз). В останньому кабінеті, був огляд дерматолога. Дівчина-лікар з напівпосмішкою на лиці каже всім хлопцям одну і ту саму фразу: "аткаті", "закаті". Може ця затримана і є та сама лікарша однак тепер їй ніхєра не смішно?
День за днем, місяць за місяцем, рік за роком...
Вона бачить лише те, про що ви щойно написали...
Уві сні вона бачить те ж саме...
Жах!!!