Рашисти знищили центр селища Велика Писарівка на Сумщині. ФОТО

Війська РФ сьогодні знищили центр селища Велика Писарівка Сумської області.

Про це повідомила у фейсбуці голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.

Також голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.

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