Рашисти знищили центр селища Велика Писарівка на Сумщині. ФОТО
Війська РФ сьогодні знищили центр селища Велика Писарівка Сумської області.
Про це повідомила у фейсбуці голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.
Також голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.
Топ коментарі
+12 Михайло Иляш
показати весь коментар17.03.2024 10:35 Відповісти Посилання
+9 Люсьєна Степанківа
показати весь коментар17.03.2024 11:26 Відповісти Посилання
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар17.03.2024 12:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вони заради безпеки своєї особистої допомогли рашистам зруйнувати життя людей, які на старості років залишились без житла і змушені тікати світ за очі в невідомість.
"На перших двох фото РДК фоткаєтьчя в Риживці, говорячи, що вони в Тьоткиному. Їм накидують в місцевому чаті (фото 3,4)
РДК виправдовується, мовляв, так, Рижівка, щоб не видавати позицій."
А ми 5 діб під вогнем. Є влучанні шахідів,кабів...Не замовкає обстріл."
Вони могли зробити фото на фоні таблички із назвою якогось рашистського села в роZії, біля якого не затримувались надовго.
А так, як вони зробили, вони допомогли кацапським пропагандистам зловити їх на брехні.
І поставили під удар українців конкретного села, більшість з яких старі, немічні люди зараз тікають зі своїх осель в нікуди із паличкою в одній руці і однією сумкою пожитків в другій.
Звичайно не вірю. І писала про це якомусь довбню, який писав мені про обстріли Бєлгорода ракетами в новині про РДК.
"Своїм твердженням Ви виправдовуєте дії кацапів, бо вони начебто мусять бити по українських селах, оскільки там перебувають РДК."
А коли я та інші пишемо, що Арахамія із Подроляком зливали позиції полігону в Яворові, після чого туди прилетіли рашистські ракети, то ми також виправдовуємо рашистів?
Неправда, я такого ніколи не пропонувала. Але операції проти рашистів повинні приносити більше користі Україні, а не рашистам.
Читайте, що пише людина, яка там живе.
Чи ви хочете когось переконати, що швидка втрата Україною Маріуполя це "заслуга" виключно ху@ла, а велике розмінування від зеленського-єрмака-верещук, призначення зрадників на керівні посади в СБУ тут ні до чого?
Чи Велике будівництво доріг в Чорнобильській зоні не допомогло рашистським танкам швидше доїхати до Києва?
В Ізраїлі не репетують про роботу на ХАМАС тих, хто критикує недолугі дії Нетаньягу.
В мене претензії до цієї конкретної.
каZапи з РДК повелись типово для каZапів, брехали, прикраваючись цивільним населенням України.
І мене ніхто не переконає в зворотньому.
Українці такого не творили, вони тихо, гідно робили свою справу на території паРаши.
Юрій Горовець. «Святоша».
Поки вони не з'явились кацапи квітами через кордон кидались. А тут бач що почалось.
Красівий кацапський наратив... І не банять же гниду...
Ти і кацапи з РДК Ставлять свої життя вище за життя українців.
Вони луплять куди попало вже третій рік без всяких РДК. Нє, знаходяться ж ще ідіоти...
У грудні 2022 центр Великої Писарівки вже було знищено, - після удару С-300 утворилася велетенська вирва. Але тоді ніхто не говорив про відселення і евакуацію жителів.
У ямі - заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков
9-го грудня близько 21-ї години російські військові завдали ракетного удару по території Великописарівської громади. Ракета С-300 розірвалася в центрі селища. Внаслідок цього пошкоджені приміщення пожежної частини, виконавчої служби, будинок культури, відділення банку, п'ять магазинів, пошта, приміщення поліції, автомобілі. Руйнувань різного характеру зазнали 20 приватних будинків і один багатоквартирний.
https://youtu.be/euMenRo59dU
https://youtu.be/epImMy46hVw