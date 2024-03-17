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Рашисти знищили центр селища Велика Писарівка на Сумщині. ФОТО

Війська РФ сьогодні знищили центр селища Велика Писарівка Сумської області.

Про це повідомила у фейсбуці голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.

Також голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі.

Також читайте: Упродовж дня на Сумщині зафіксовано 286 вибухів, окупанти обстріляли 14 громад

Велика Писарівка

Автор: 

обстріл (29128) Сумська область (3871) евакуація (2342)


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Топ коментарі
+12
Мені на одному форумі ці істоти писали "когда же укрі паймут что ето все англосаксі імі помікают і все ето устроілі". НЕ НАДІЙТЕСЬ що навіть через 1000 років вони зрозуміють - в їх картині світу навіть убивши 40 млн - це "во благо і спасеніе"
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17.03.2024 10:35 Відповісти
+9
А до РДК путінські нацисти нічого не знищували в Сумській області? Мене дивують такі дебіли і йолопи, як ти. У путіна "смерть причину найде", щоб під ноль знищувати українські міста і села з самого початку вторгнення в Україну. Кацарила русня розуміє тільки силу, вони мають відчути на собі в повній сірі, що таке війна і як з цим жити далі тим людожерам. Ти напевно ждун, або шифруєшся під українця з-зв парєбріка. Ідеш на)(!й!
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17.03.2024 11:26 Відповісти
+6
Пані Алла, нема ніякого РДК. Є диверсанти ГУР. І Ви неправильно розставляєте акценти, плутаючи причини і наслідки. Якби кацапи не обстрілювали наше приграниччя, то не було б ніякої операції РДК. І невже Ви справді думажте, що війну почали РДК, а обстріли кацапів - відповідь на їх дії? Своїм твердженням Ви виправдовуєте дії кацапів, бо вони начебто мусять бити по українських селах, оскільки там перебувають РДК. Хоча насправді саме кацапи повинні припинити агресію і тоді ніякого РДК не буде. Не думаю, що Ви вірите, що Бєлгород обстрвюіюють РДК, у яких немаж ракетного озброєння. 😊
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17.03.2024 12:12 Відповісти
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Мені на одному форумі ці істоти писали "когда же укрі паймут что ето все англосаксі імі помікают і все ето устроілі". НЕ НАДІЙТЕСЬ що навіть через 1000 років вони зрозуміють - в їх картині світу навіть убивши 40 млн - це "во благо і спасеніе"
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17.03.2024 10:35 Відповісти
так це сільський клуб епохи брежнєва .В моєму селі такий самий точ в точ ..центр фоє а за ним кінозал , правіше спортзал зліва балкон типу на травневі свята (в 90сті там бухали)
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17.03.2024 10:41 Відповісти
Яке це має значення, що той клуб епохи брежнєва? Таких клубів по всій рашці десятки тисяч, то знищуйте їх там. Якщо так розмудякувати, то треба все знищувати, що було побудоване ще до Другої світової.
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17.03.2024 11:19 Відповісти
Знищенню українських сіл на Сумщині постприяла і РДК, якій багато хто співає оди.
А вони заради безпеки своєї особистої допомогли рашистам зруйнувати життя людей, які на старості років залишились без житла і змушені тікати світ за очі в невідомість.

"На перших двох фото РДК фоткаєтьчя в Риживці, говорячи, що вони в Тьоткиному. Їм накидують в місцевому чаті (фото 3,4)
РДК виправдовується, мовляв, так, Рижівка, щоб не видавати позицій."

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17.03.2024 11:00 Відповісти
"На вихідному відео з перших секунд і далі видно,що залишилося від примітного будинку в Риживці.

А ми 5 діб під вогнем. Є влучанні шахідів,кабів...Не замовкає обстріл."

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17.03.2024 11:03 Відповісти
А до РДК путінські нацисти нічого не знищували в Сумській області? Мене дивують такі дебіли і йолопи, як ти. У путіна "смерть причину найде", щоб під ноль знищувати українські міста і села з самого початку вторгнення в Україну. Кацарила русня розуміє тільки силу, вони мають відчути на собі в повній сірі, що таке війна і як з цим жити далі тим людожерам. Ти напевно ждун, або шифруєшся під українця з-зв парєбріка. Ідеш на)(!й!
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17.03.2024 11:26 Відповісти
Нищили. Але саме це село було ціле. Поки хероїне РДК для свого маскування не прикрило свої задницями хатами старих, немічних людей-УКРАЇНЦІВ, а не рашистів з Тьоткіно.
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17.03.2024 11:31 Відповісти
Пані Алла, хочу Вам пояснити дещо. У мене на Сумщині друзі. І я знаю, шо кацапи обстрілювали прикордоння постійно. Черга до села дійшла б і без РДК. Можливо, завтра, можливо післязавтра. А операція з РДК, ЛРС і Сибкорпусу власне має на меті пмипинити ці обстріли в довготривалій перспективі. Зараз іде боротьба нпрвів, називається "хто кліпне перший". Кацапи мають розуміти, в тому числі і у Бєлгороді, і у Тьоткіно, що після обстрілів українського пограниччя будуть прильоти і по них. Я впевнений, що кацапи завиють першими. Але потрібно перетерпіти довше за них. І нагадаю, що у Зимовій війні між фінами і сирисири фінські громадяни самі залишали буферні зони, забираючи все і спалюючи власні будинки. Це війна, шановна. І тут немає безпечних зон. Тим паче за лічені кілометри від кацапів.
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17.03.2024 11:47 Відповісти
НАВІЩО РДК фотографувалось на вулицях українського села і викладало це, як доказ перебування на території роZії?
Вони могли зробити фото на фоні таблички із назвою якогось рашистського села в роZії, біля якого не затримувались надовго.
А так, як вони зробили, вони допомогли кацапським пропагандистам зловити їх на брехні.
І поставили під удар українців конкретного села, більшість з яких старі, немічні люди зараз тікають зі своїх осель в нікуди із паличкою в одній руці і однією сумкою пожитків в другій.
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17.03.2024 11:56 Відповісти
Пані Алла, нема ніякого РДК. Є диверсанти ГУР. І Ви неправильно розставляєте акценти, плутаючи причини і наслідки. Якби кацапи не обстрілювали наше приграниччя, то не було б ніякої операції РДК. І невже Ви справді думажте, що війну почали РДК, а обстріли кацапів - відповідь на їх дії? Своїм твердженням Ви виправдовуєте дії кацапів, бо вони начебто мусять бити по українських селах, оскільки там перебувають РДК. Хоча насправді саме кацапи повинні припинити агресію і тоді ніякого РДК не буде. Не думаю, що Ви вірите, що Бєлгород обстрвюіюють РДК, у яких немаж ракетного озброєння. 😊
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17.03.2024 12:12 Відповісти
"Не думаю, що Ви вірите, що Бєлгород обстрвюіюють РДК, у яких немаж ракетного озброєння."

Звичайно не вірю. І писала про це якомусь довбню, який писав мені про обстріли Бєлгорода ракетами в новині про РДК.

"Своїм твердженням Ви виправдовуєте дії кацапів, бо вони начебто мусять бити по українських селах, оскільки там перебувають РДК."

А коли я та інші пишемо, що Арахамія із Подроляком зливали позиції полігону в Яворові, після чого туди прилетіли рашистські ракети, то ми також виправдовуємо рашистів?

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17.03.2024 12:21 Відповісти
Ще раз, пані Алла: самі того не підозрюючи, зараз Ви повторюєте риторику Зєлєнского 2019-2021 року "нада проста пєрєстать стрєлять". Це коли заборонялося відповідати на кацапські обстріли. А ця операція під ширмою РДК має на меті перенесення бойових дій на кацапську територію. І звісно ж, що спочатку кацапи будуть лютувати. Але інакше не можна змусити їх страждати. Нема іншого шляху, як зуб за зуб. Бо лише так ж надія, що вони очкануть. Вони звіріють, коли жертва не пручається. І оскільки є гопниками, то рчквють, коли отримують відкоша. І мені дивно, чому Ви перейшли на риторику не підтримуваного Вами Зєлєнского.
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17.03.2024 12:32 Відповісти
"нада проста пєрєстать стрєлять".

Неправда, я такого ніколи не пропонувала. Але операції проти рашистів повинні приносити більше користі Україні, а не рашистам.

Читайте, що пише людина, яка там живе.

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17.03.2024 12:44 Відповісти
Так, це мно. Але невже людиеа настільки наївна, що думала, буцімто зможе пройти між краплями під час зливи? А чим ці місця України кращі від знищеного Маріка? Там все щруйновано, але ж окрім колаборантів нікому не прийде в голову робити винним у цьому полк НґГУ "Азов". Правда? До речі, Марік знаходиться набагато далі в глибині країни. Тому у бідах українського пограниччя звинувачувати треба лише кацапів, а не ЗСУ, ГУР, чи їхніх сателітів.
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17.03.2024 13:33 Відповісти
Є немало випадків, коли наші втрати є спільним результатом ху@ла та зрадників або дурнів з нашого боку.

Чи ви хочете когось переконати, що швидка втрата Україною Маріуполя це "заслуга" виключно ху@ла, а велике розмінування від зеленського-єрмака-верещук, призначення зрадників на керівні посади в СБУ тут ні до чого?
Чи Велике будівництво доріг в Чорнобильській зоні не допомогло рашистським танкам швидше доїхати до Києва?

В Ізраїлі не репетують про роботу на ХАМАС тих, хто критикує недолугі дії Нетаньягу.
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17.03.2024 13:45 Відповісти
Ні, звичайно, до швидкої втрати Маріуполя причетні і влада, і колаборанти. Тільки Ви з теми з'їхали. 😊 Щодо Ізраїля, то там також ніхто не репетує про обстріли прикордонних кібуців зі сторони Лівану, бо розу іють, що на то нема ради, доки ворог не буде знищений. Там просто залишають прселення і переселяються вглиб Ізраїлю.
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17.03.2024 14:53 Відповісти
Я не критикую всі підряд операції, які проводяться на території роZії.
В мене претензії до цієї конкретної.
каZапи з РДК повелись типово для каZапів, брехали, прикраваючись цивільним населенням України.
І мене ніхто не переконає в зворотньому.

Українці такого не творили, вони тихо, гідно робили свою справу на території паРаши.

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17.03.2024 15:13 Відповісти
Паеі Алла, розвідуввльно-диверсійна діяльністт - це не романтика і не всі там герої. Навпаки - більшість - негідники, за якими тюрма плаче. Але тут вони приносять користь. Що стосується нашого пограниччя, то доки не буде створено пояс безпеки на території кацапії глибиною на гаубичний постріл - 40 кілометрів, жодне українське село не будк у безпеці. А такий пояс офіційна армія створити не може, бо це пов'язано з військовими злочинами. Ось для цього і використовуються негідники, пройдохи та інший елемент. Тому давайтк на цьому зупинимось, бо і так пишемо багато зайвого.
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17.03.2024 15:27 Відповісти
Українці, які гідно виконували завдання на території Мордору і гідно загинули.

Юрій Горовець. «Святоша».

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17.03.2024 15:15 Відповісти
Максим Михайлов. Козак «Не пий пиво».

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17.03.2024 15:17 Відповісти
Богдан Лягов. «Аполлон».

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17.03.2024 15:18 Відповісти
А чому тоді Юсов з Буданчиком пи@дять ,що ГУР до цього немає ніякого відношення ,вони що нас за дебілів вважають , а де взяло РДК ракетне озброєння - у "ваєнторзі" капили ?
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17.03.2024 17:15 Відповісти
Ну свого часу всякі шахтарі з дилинири купляли у воєнторзі. Ви вважаєте, що вони все розкупили? 🤔
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17.03.2024 18:26 Відповісти
Я живу за 35 км від кордону, В-Писарівка від нас за 20 км. Так, весь час прикордонна полоса до 10 км від кордону обстрілювалася, але то було з мінометів, НАРи, рідше артилерія, РСЗВ. В червні 23-го був перший рейд рдк який непомітно закінчився а по селам посилився вогонь. Потім якось зменшився. Суми після розблокування пережили за 2 роки 4 прильоти. Після дій РДК прильоти уже на глибину 45 км (КАБи, шахеди, ракети різних типів, ланцети). Знищені телецентри при тому що у людей в селах одне Т2 і не то що інтернет а й покриття зв'язком не дуже. Хотілося б щоб мені (як бувшому офіцеру) коментатори (які не бачили ні війни ні окупації) розкрили очі на військове значення цього заходу на околицю російського села Козинка яке за 9 км від В-Писарівки.
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17.03.2024 12:23 Відповісти
Та да, сук..., РДК винуватий.
Поки вони не з'явились кацапи квітами через кордон кидались. А тут бач що почалось.

Красівий кацапський наратив... І не банять же гниду...
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17.03.2024 11:28 Відповісти
Само ти гнида. А твоє кацапське РДК діє по завєтам ху@ла, ховається за спинами українських старих та дітей. Саме після фото цих хєроїв стирається з поверхні землі конкретне село.
Ти і кацапи з РДК Ставлять свої життя вище за життя українців.
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17.03.2024 11:34 Відповісти
Тобто ти, стверджуєш що твої братушки ******** українські села виключно тому що там проїзжало РДК? І якби їх не було то кацапи там булочки с ізюмом розкидали?
Вони луплять куди попало вже третій рік без всяких РДК. Нє, знаходяться ж ще ідіоти...
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17.03.2024 11:42 Відповісти
Твої брати часто луплять по наводці різних гнид.

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17.03.2024 11:44 Відповісти
Рашисти своїм терором по факту створюють "мертву зону" вздовж кордону.
У грудні 2022 центр Великої Писарівки вже було знищено, - після удару С-300 утворилася велетенська вирва. Але тоді ніхто не говорив про відселення і евакуацію жителів.
У ямі - заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков



9-го грудня близько 21-ї години російські військові завдали ракетного удару по території Великописарівської громади. Ракета С-300 розірвалася в центрі селища. Внаслідок цього пошкоджені приміщення пожежної частини, виконавчої служби, будинок культури, відділення банку, п'ять магазинів, пошта, приміщення поліції, автомобілі. Руйнувань різного характеру зазнали 20 приватних будинків і один багатоквартирний.

https://youtu.be/euMenRo59dU
https://youtu.be/epImMy46hVw
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17.03.2024 11:01 Відповісти
Не зрозуміло тільки який сенс в створенні такої зони. Війська там все одно будуть - "мертва' вона чи жива.
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17.03.2024 11:33 Відповісти
Навпаки Козинка російська, чи не інакше РДК вибивали?
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17.03.2024 11:07 Відповісти
 
 