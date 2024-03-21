Кулеба зустрівся з адміралом Бауером: Закликав НАТО підтримувати Україну летальним озброєнням та розгорнути ремонтні бази в Україні. ФОТО
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Кулеба відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він окремо наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання нашій державі критично важливих видів озброєнь та військової техніки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.
"Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні. Співрозмовники також обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО", - додали в МЗС.
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Ситуація один в один як перед вторгненням. Ось вам зброя. Нє, нє нада, дайтє дєняг! Ось вам легіон в 20к бойців в допомогу. Нє, нє нада. Дайтє дєняг!
Крім Цензора я другого не читаю - отже на Цензорі...
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/. https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/
Він також зазначив, що Києву не потрібні іноземні війська на своїй території, але висловив можливість розгляду технічного персоналу для обслуговування військової техніки
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914
Зеленський підкреслив, що поки Україна стоїть, французькі солдати не будуть відправлені на її територію
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/ https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/
"Дайте посилання де Зеленський категорично відмовляється від іноземних військових підрозділів"
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Не знаю наскільки це було категорично, але це було дуже тупо - 06:50 https://youtu.be/7Cp2rmkZgxg?si=7dBafTczrfTXSkDA http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7Cp2rmkZgxg%3Fsi%3D7dBafTczrfTXSkDA&utm_source=chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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Не знаю наскільки це було категорично, але це було дуже тупо - 06:50 https://youtu.be/7Cp2rmkZgxg?si=7dBafTczrfTXSkDA
12 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Звільненого в запас за станом здоров'я генерала Залужного не випускають за кордон при наявності запрошення Атлантичної ради (англ. Atlantic Council), мотивуючи, що він військовозобов'язаний.
Подробиці неоголошеного візиту в Україну радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, на тлі сепаратних домовленостей Зеленського з РФ, нам невідомі.
Зміст особистого послання президента США Зеленському нам невідомий. Подробиці зустрічей в посольстві США радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з чотирма особами нам невідомі. Приблуди95, мають великий переляк, за криваві наслідки свого перебування на посадах….з 2019 року
Нахрена ви угробили ракетні проекти, розпочаті при Пороху?
Тепер тільки жебрати здатні. А в випадку чого винний буде Захід, а не зелена влада.