Кулеба зустрівся з адміралом Бауером: Закликав НАТО підтримувати Україну летальним озброєнням та розгорнути ремонтні бази в Україні. ФОТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Кулеба відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він окремо наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання нашій державі критично важливих видів озброєнь та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

"Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні. Співрозмовники також обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО", - додали в МЗС.

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