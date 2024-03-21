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Кулеба зустрівся з адміралом Бауером: Закликав НАТО підтримувати Україну летальним озброєнням та розгорнути ремонтні бази в Україні. ФОТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Кулеба відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він окремо наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання нашій державі критично важливих видів озброєнь та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Кулеба та Бауер

Зазначається, що сторони обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

Кулеба та Бауер

"Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні. Співрозмовники також обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО", - додали в МЗС.

Читайте: У війні настав вирішальний момент, було б страшною історичною помилкою дозволити РФ перемогти, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+6
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Ніватний Домбабве:
 Ситуація один в один як перед вторгненням. Ось вам зброя. Нє, нє нада, дайтє дєняг! Ось вам легіон в 20к бойців в допомогу. Нє, нє нада. Дайтє дєняг!
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21.03.2024 14:01 Відповісти
+4
21.‎03.‎2024 757 доба війни

12 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Звільненого в запас за станом здоров'я генерала Залужного не випускають за кордон при наявності запрошення Атлантичної ради (англ. Atlantic Council), мотивуючи, що він військовозобов'язаний.

Подробиці неоголошеного візиту в Україну радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, на тлі сепаратних домовленостей Зеленського з РФ, нам невідомі.

Зміст особистого послання президента США Зеленському нам невідомий. Подробиці зустрічей в посольстві США радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з чотирма особами нам невідомі. Приблуди95, мають великий переляк, за криваві наслідки свого перебування на посадах….з 2019 року
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21.03.2024 14:12 Відповісти
+3
"Дайте посилання де Зеленський категорично відмовляється від іноземних військових підрозділів"
-----
Не знаю наскільки це було категорично, але це було дуже тупо - 06:50 https://youtu.be/7Cp2rmkZgxg?si=7dBafTczrfTXSkDA
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21.03.2024 15:34 Відповісти
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https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Ніватний Домбабве:
 Ситуація один в один як перед вторгненням. Ось вам зброя. Нє, нє нада, дайтє дєняг! Ось вам легіон в 20к бойців в допомогу. Нє, нє нада. Дайтє дєняг!
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21.03.2024 14:01 Відповісти
Дайте посилання де Зеленський категорично відмовляється від іноземних військових підрозділів. Тільки не на слова де він каже що якби дали побільше зброї то й іноземці не потрібні.
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21.03.2024 14:32 Відповісти
Щоб іноземні війська на законних підставах перебували в суверенній країні їх спочатку потрібно запросити. Це ази міжнародного права. Зелена влада ні разу офіційно не просила ввести іноземні війська для допомоги в захисті від агресії. Погодяться інші країни направити свої війська чи відмовлять це інше питання, але їх спочатку потрібно запросити. Чомусь зелена влада боїться зробити таку заявку про допомогу..
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21.03.2024 14:50 Відповісти
Нам, на жаль, зараз відмовляють навіть у зброї та ***********. Про живу силу просто неможливо просити у теперешній ситуації.
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21.03.2024 14:55 Відповісти
Категорично з вами не згоден. Ситуація склалась так що Україна повинна просити все і по максимуму, щоб хоч щось отримати. І ініціатива про направлення іноземних військ повинна була першою йти від України, а не від Франції. А так у західних партнерів є законний привід для відмови: «Україна про це нас не просила, то чому ми самі повинні напрошуватись з направленням військ». Свого часу лише направлення іноземних військ врятувало Південну Корею від повної комуняцької окупації з півночі..
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21.03.2024 15:11 Відповісти
Не знаю. Можна й відлякати. Вони ******* зброю бояться надати (бо путін нападе). А про дивізії живої сили там пукани почнуть лускати. Скоріше за все місцеве населення у випадку можливості попасти на українську війну почне волати вай, варум, порке. Так ще маємо надію що вони відкупляться поставкою ******** ефективних систем озброєння. А якщо постане перед очима відправка на фронт, то там можуть сказати це абсолютно не наша війна. Хоча вона їхня також у разі нашого падіння. І, тіпо, потрібно здаватись. Голандці мужньо боролись проти Гітлера днів зо три. Інші також не більше.
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21.03.2024 15:20 Відповісти
Я бачив це висловлювання зе-гниди.

Крім Цензора я другого не читаю - отже на Цензорі...
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21.03.2024 15:23 Відповісти
Зеленський заявив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям, обороняючи якусь із країн НАТО
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/. https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/

Він також зазначив, що Києву не потрібні іноземні війська на своїй території, але висловив можливість розгляду технічного персоналу для обслуговування військової техніки
https://www.dw.com/uk/zelenskij-francuzki-soldati-ne-ginutimut-v-ukraini/a-68497914

Зеленський підкреслив, що поки Україна стоїть, французькі солдати не будуть відправлені на її територію
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/ https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/11/7445994/

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21.03.2024 15:28 Відповісти
Ці всі заяви у контексті того, що ми-Україна захищаємо всю Європу. І поки ми живемо, ніяким гіпотетичним французам(німцям, полякам тощо) воювати не доведеться. Тільки дайте нам зброю для розгрому Кацапстану. Це не відмова того, що нам і так не пропонують всерйоз. Якби звучало від тих самих французів, наприклад, ми вводимо війська для допомоги захисту України, дайте тільки офіційну згоду. А Зеленський такий-нєт, на ета я пайтіть нє магу. То в такому разі так, можна було б казати що президент відмовляється прийняти пропозицію Заходу по введеню в Україну живої сили. А так це просто притягування жарених фактів.
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21.03.2024 15:38 Відповісти
Ну так. "ВирваноІзКонтекста". Хто б сумнівався.
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21.03.2024 16:33 Відповісти
Навіщо ти вигороджуєш? Чи робота така?



"Дайте посилання де Зеленський категорично відмовляється від іноземних військових підрозділів"
-----
Не знаю наскільки це було категорично, але це було дуже тупо - 06:50 https://youtu.be/7Cp2rmkZgxg?si=7dBafTczrfTXSkDA http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7Cp2rmkZgxg%3Fsi%3D7dBafTczrfTXSkDA&utm_source=chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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21.03.2024 16:34 Відповісти
Я не вигороджую. Я не хочу щоб писали відверту брехню навіть про особу, яка мені зовсім не подобається. Він не відмовлявся, бо ніхто й не пропонував. Всі ці теоретичні викладки від Макрона не коштують шкорлупки від яйця.
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21.03.2024 17:14 Відповісти
"Дайте посилання де Зеленський категорично відмовляється від іноземних військових підрозділів"
-----
Не знаю наскільки це було категорично, але це було дуже тупо - 06:50 https://youtu.be/7Cp2rmkZgxg?si=7dBafTczrfTXSkDA
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21.03.2024 15:34 Відповісти
21.‎03.‎2024 757 доба війни

12 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Звільненого в запас за станом здоров'я генерала Залужного не випускають за кордон при наявності запрошення Атлантичної ради (англ. Atlantic Council), мотивуючи, що він військовозобов'язаний.

Подробиці неоголошеного візиту в Україну радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, на тлі сепаратних домовленостей Зеленського з РФ, нам невідомі.

Зміст особистого послання президента США Зеленському нам невідомий. Подробиці зустрічей в посольстві США радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з чотирма особами нам невідомі. Приблуди95, мають великий переляк, за криваві наслідки свого перебування на посадах….з 2019 року
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21.03.2024 14:12 Відповісти
Зворотний відлік пішов...
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21.03.2024 15:28 Відповісти
Нижнє фото аж смердить "совком"
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21.03.2024 14:12 Відповісти
І що там "смердить" - мапа з Московією?
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21.03.2024 14:17 Відповісти
це також
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21.03.2024 15:08 Відповісти
Карта Боплана (де росії немає, а Україна - є) вам "також"?
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21.03.2024 15:18 Відповісти
Знов закликав?!! Неправильно це! Треба зробити 2 плакати: один на живіт, другий на спину, написати там: Дай гроші!! Дай зброю!! І стати на вулиці в Вашінгтоні біля Білого Дому.
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21.03.2024 14:28 Відповісти
Я розумію, агентам кремля на цьому сайті не подобається коли Україна просить у Заходу зброю. Їм би хотілося щоб ми голіруч оборонялися.
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21.03.2024 14:34 Відповісти
А самому зробити зброю слабо?! Чи може путька не дозволяє?

Нахрена ви угробили ракетні проекти, розпочаті при Пороху?

Тепер тільки жебрати здатні. А в випадку чого винний буде Захід, а не зелена влада.
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21.03.2024 14:42 Відповісти
Ти?
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21.03.2024 17:15 Відповісти
 
 